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авіація (1653) розвідка (3615) воєнні злочини (1567)

Розвідка оприлюднила список росіян з винищувального авіаційного полку, які атакують українські міста

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

розвідка

ГУР МО України здобуло список військовослужбовців 31 винищувального авіаційного полку, (в/ч 75391) м. Міллерово, що скоюють воєнні злочини проти народу України.

Про це повідомляє ГУР МО України, інформує Цензор.НЕТ

Зі списком 49 росіян, разом з їх родинами, які на винищувачах скоюють військові злочини проти українців ви можете ознайомитись за посиланням.

Читайте: Російська еліта хоче ліквідувати Путіна. Наступника вже обрали, - розвідка

"Пам'ятайте! За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності!", - нагадують розвідники.
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Топ коментарі
+22
Список трупів.
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20.03.2022 13:59
+17
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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20.03.2022 14:00
+15
Рашка має бути знищена як держава, а нація-Z денацифікована.
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20.03.2022 14:01
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Список трупів.
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20.03.2022 13:59 Відповісти
Пам'ятайте, любов до ***** вбиває.
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20.03.2022 14:00 Відповісти
Якщо не здохнуть зараз, здохнуть потім вже після війни. Всіх знайдуть і знищать.
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20.03.2022 14:35 Відповісти
зверніть увагу- мілерово мюлерово-совпадение? - не думаю
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20.03.2022 14:00 Відповісти
Це недалеко, ~20км, до українського кордону. Вони реально за харчами в Україну їздили, собаки.
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20.03.2022 18:16 Відповісти
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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20.03.2022 14:00 Відповісти
Рашка має бути знищена як держава, а нація-Z денацифікована.
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20.03.2022 14:01 Відповісти
Список *********, к которым еще прилетит карма.
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20.03.2022 14:02 Відповісти
Оця карма, вже від ЗПС відірвалась. Люта аж лячно. Щось задумала.
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20.03.2022 14:04 Відповісти
Чекайте вишкребки - Доброго ранку! А ми з України... у вас дві хвилини...співаєте за упокой... а далі ...издуєте в пекло - "домой" !
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20.03.2022 14:04 Відповісти
Нюрнберг трибунал им будет, если доживут!
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20.03.2022 14:05 Відповісти
Зайдіть через "Планета Земля",або карти Google і подивіця в Яких!! ****** живуть ці ублюдки.!
І вони хочуть щоб так само жили Українці?????🧐
Больні на голову люди,Невиліковується!😡
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20.03.2022 14:08 Відповісти
вони заздрісні і хочуть щоб всі жили в лайні, тоді вони вже не відчуватимуть себе таким лайном, а щось змінити щоб в лайні не жити так вони ліниві для цього а ще вони ....боягузи.
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20.03.2022 14:19 Відповісти
Виселица или кол.Я думаю лучше Виселица этим уйобкам.
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20.03.2022 14:09 Відповісти
передивився Тихий Дон знятий при ссср
яке ж там убожество в цьому казацкому краю живуть як худоба
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20.03.2022 14:11 Відповісти
///
В следственный изолятор Днепра доставили пленных «орков» из Харьковской, Херсонкой и Запорожской областей. И их внешний вид просто ужасен. Сейчас рассматривается вопрос об их дальнейшем этапировании.
Об этом сообщает Информатор со ссылкой на интервью заместителя мэра Днепра Михаила Лысенко
«Я находился при их высадке после этапирования. Зрелище достаточно ужасное. Оборванные, голодные, поцарапанные, вонючие. Я не знаю, когда они в последний раз принимали душ или стирали одежду. Скорее всего, это было на День рождения путина, судя по их внешнему виду. Зрелище удручающее. Я так понимаю, что это первая волна - те, кого отправляют на убой и пытаются забросать трупами город Днепр и прилегающие территории. По большей части это были непонятные удмурты и сомнительные якуты. Когда я их увидел, то не поверил своим глазам. Причем все они маленького роста, армия боевых гномов бл***»

Также Михаил Лысенко отметил, что 20 марта в Днепр доставили еще 23 пленных. Некоторые из них не ели по 3-5 дней.
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20.03.2022 14:11 Відповісти
маленькі смердючі гноми
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20.03.2022 17:42 Відповісти
когда Крым вернется в состав Украины гражданским обов'яком будет честью проломить череп приехавшему погреть пузико москалю. теперь только так
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20.03.2022 14:14 Відповісти
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20.03.2022 14:18 Відповісти
а трехсотый-не может
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20.03.2022 14:33 Відповісти
Спочатку вирізати родини, хай постраждає перед лютой смерттю.
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20.03.2022 14:19 Відповісти
У кого-то из этих ********* есть родственники в Одессе? Хочется пойти и кадык вырвать! Только не говорите мне, что сын за отца не отвечает и наоборот. Во всем есть связь
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20.03.2022 14:24 Відповісти
Там є адрес їхнього "воєнного городка" шкода що не можна ******* туди ракетою...
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20.03.2022 15:14 Відповісти
Якби їхні цивільні відчули що таке "спєцоперация" не тільки з телевізора то війна закінчилась б набагато скоріше. Але ж ми мусимо оборонятися а привентивні удари без допомоги заходу чи штатів нажаль не є можливі...
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20.03.2022 15:21 Відповісти
Только не при зелёной власти! Даже если кого-то арестуют, то любыми путями отмажут или отпустят , как это всё время и происходит. Где медведчук, кива, шуфрич, беркуты, вагнеровцы и т.д. ??! Побеждать нужно не только фашистскую РФ, но и отправлять на историческую родину всю эту этническую банду, желательно в мешках...
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20.03.2022 15:38 Відповісти
Це вісєльніки, потенційні вісільніки.
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20.03.2022 17:01 Відповісти
 
 