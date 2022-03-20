Розвідка оприлюднила список росіян з винищувального авіаційного полку, які атакують українські міста
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
ГУР МО України здобуло список військовослужбовців 31 винищувального авіаційного полку, (в/ч 75391) м. Міллерово, що скоюють воєнні злочини проти народу України.
Про це повідомляє ГУР МО України, інформує Цензор.НЕТ
Зі списком 49 росіян, разом з їх родинами, які на винищувачах скоюють військові злочини проти українців ви можете ознайомитись за посиланням.
"Пам'ятайте! За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності!", - нагадують розвідники.
Топ коментарі
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+17 Vasyl A_Vinn
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І вони хочуть щоб так само жили Українці?????🧐
Больні на голову люди,Невиліковується!😡
яке ж там убожество в цьому казацкому краю живуть як худоба
В следственный изолятор Днепра доставили пленных «орков» из Харьковской, Херсонкой и Запорожской областей. И их внешний вид просто ужасен. Сейчас рассматривается вопрос об их дальнейшем этапировании.
Об этом сообщает Информатор со ссылкой на интервью заместителя мэра Днепра Михаила Лысенко
«Я находился при их высадке после этапирования. Зрелище достаточно ужасное. Оборванные, голодные, поцарапанные, вонючие. Я не знаю, когда они в последний раз принимали душ или стирали одежду. Скорее всего, это было на День рождения путина, судя по их внешнему виду. Зрелище удручающее. Я так понимаю, что это первая волна - те, кого отправляют на убой и пытаются забросать трупами город Днепр и прилегающие территории. По большей части это были непонятные удмурты и сомнительные якуты. Когда я их увидел, то не поверил своим глазам. Причем все они маленького роста, армия боевых гномов бл***»
Также Михаил Лысенко отметил, что 20 марта в Днепр доставили еще 23 пленных. Некоторые из них не ели по 3-5 дней.