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Російська еліта хоче ліквідувати Путіна. Наступника вже обрали, - розвідка

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

путін

Частина еліти РФ хоче усунути Путіна й поновити економічні зв’язки з Заходом. В якості наступника обрали голову ФСБ Бортнікова.

Про це повідомляє Головне управління розвідки, інформує Цензор.НЕТ.

Розвідники зазначили, що зараз у середовищі російської бізнесово-політичної еліти формується група осіб, опозиційних до Путіна. Вони хочуть відсторонити його від влади та відновити економічні зв’язки із Заходом.

"Певна частина російської політичної еліти РФ розглядає в якості наступника путіна – директора ФСБ Олександра Бортникова. Прикметно, що саме Бортников останнім часом потрапив у немилість з боку російського диктатора. Офіційна причина опали керівника ФСБ – фатальні прорахунки у війні проти Україні", - йдеться у повідомленні.

Читайте: Не думаю, що люди, які оточують Путіна, хочуть вчинити самогубство або втратити ще більше, - генерал США Ходжес

Саме Бортніков відповідав за аналіз настроїв населення України та спроможності української армії, зазначають розвідники.

"Бортников та деякі інші впливові представники російської еліти розглядають різні варіанти відсторонення путіна від влади. Зокрема, не виключається отруєння, раптова хвороби, або інша "випадковість"", - додали в ГУР.

Саме з цими процесами, за даними української розвідки, може бути пов’язаний нещодавній "злив" розташування чеченських підрозділів на півночі Києва. Він міг бути спробою послабити вплив Кадирова чи налагодити взаємодію з українською владою в обхід нинішнього керівництва РФ.

Також читайте: Путін сам собі створив інформаційну бульбашку, - британська розвідка

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+61
От ракировки говна в туалете лучше не пахнет
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20.03.2022 12:28
+33
Возможно, это просто вброс, чтобы Путлер и товарищи поактивнее мочили своих.
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20.03.2022 12:31
+32
Пора, *****, пора. В аду уже заждались.
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20.03.2022 12:28
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Чому не має, в політичних предвиборних компаніях вони мусять народитись, Окрім того, Навальний, Каспаров, Макаревич, Фейгін, Ілля Пономарьов, Невзоров , та навіт тіж олігархи більш-менш "нормальні", плюс Царьов і Янукович( )
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20.03.2022 13:24 Відповісти
Ходорковський.
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20.03.2022 13:25 Відповісти
Это отдельные адекватные люди. Но политическая сила должна иметь поддержку больших групп населения, в зазомбированной России сейчас это невозможно. + Большая проблема адекватов в мордоре - они каждый сам за себя, за эти годы так и не сплотились в единую силу. Как было у нас в 2004, Ющ и Юля терпеть друга не могут, но чтобы не пустить Яныка к власти, выступили тогда единым фронтом.
Да и не все они так уж адекватны. Навальный декоративно повозмущавшись, фактически, поддержал окупацию Крыма...
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20.03.2022 13:34 Відповісти
Когда-то ***** вместе с ведьмедьевым, в начале своей каденции, под лужкова рыли пытаясь снять, а он им..- Я вам покажу пацаны!..
Два недомерка окрепли и прибрали лужкова на пути к главным ворам и убийцам рабсеи... Теперь пришёл черёд сменить престарелых бандитов на новых подросших.
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20.03.2022 13:10 Відповісти
К большому сожалению моему.нашему.те фсбшые псы что с ху*лом бок о бок все эти 20 лет .такие как *********** и все то кодло. отснимут мультик .возможно для убедительности шлепнут какого нибудь тройника ху*ла.Сама крыса. будет се доживать в ****** в лесу. за Уралом.
А эта за*па.хуертников и ему подобным. продолжит строить новую армию вторжения. через лет 5-10.подготовившись к ней продолжит эту экспансию.
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20.03.2022 13:11 Відповісти
Таке враження ніби ми вже перемогли не маємо чим зайнятися-тому "вибори" на московії? Моя думка для вічного миру на кордоні України-волю поневоленим народам московії!
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20.03.2022 13:12 Відповісти
Хотеть не мешки ворочать. Как-то это всё попахивает фейком. Зачем это опрылюднылы? Как-то это всё.......
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20.03.2022 13:12 Відповісти
Стаття не варта уваги
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20.03.2022 13:13 Відповісти
може ця інфа спеціально, щоб вони там гризли одне одного?
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20.03.2022 13:18 Відповісти
Если это правда, то кто о таких вещах рассказывает, предупреждая параноика о заговоре против него?! Отсюда вывод - *******
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20.03.2022 13:21 Відповісти
Конечно это не правда!
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20.03.2022 13:26 Відповісти
правда - правда ...
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20.03.2022 13:39 Відповісти
Вы не понимаете, это другое. Теория заговора, известная тирану, успешно работает. Обычно он начинает искать "глубоко преданных" в таких ситуациях. Затем этих же начинает подозревать. В конце концов облагает доверием заговорщиков. Подозреваемые периодически меняются в следствии паранойи, уследить в каком наперстке шарик, уже невозможно.
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20.03.2022 13:57 Відповісти
Ага, прямо сейчас вижу. Вызывает ***** бортникова, и с порога так: там Буданов сказал, что ты меня замочить собрался, это правда? 🤣😂🤣... Ребята, ну не будьте детьми 😂🤣😂
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20.03.2022 14:20 Відповісти
Не тупи, бандиты подозрения никогда не озвучивают.
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20.03.2022 15:09 Відповісти
Проверить на полиграфе, не?
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20.03.2022 16:45 Відповісти
А причём здесь Бутусов, если херню порет Буданов? Или это нашей разведке Гогилашвили подсказал? 🤣😂🤣
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20.03.2022 14:28 Відповісти
ГУР України чи не найгірше джерело неадекватного хайпу
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20.03.2022 13:23 Відповісти
Які маі праклятія, ти мені взагалі писав свій брєд сумасшедшего?
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20.03.2022 18:16 Відповісти
Усунення чи знищення(друге краще) нічого кардинально не поміняє у ставленні орків до України. Їх мета була і буде- або знову загнати Україну в "тайожний союз" або знищити...третього не дано. І з того потрібно виходити
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20.03.2022 13:25 Відповісти
Та нє. По-перше, "еліти" на росії нема від слова "жодної". По-друге, якщо москалі призначили якогось васю "наступником", то цей вася точно наступником не буде. По-третє, а як же улюблена національна розвага одічалих - тривала і люта гризня за крісло Перодера (Першої Особи Держави)? От тому і не вірю. Особливо без пункту 3.
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20.03.2022 13:26 Відповісти
К сожалению это фейк. Была бы это правда - об этом не кричали, а дали бы возможность по-тихому сделать дело.
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20.03.2022 13:27 Відповісти
может да, может и нет. Может для того и написали что бы ***** подумало что это фейк.
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20.03.2022 14:25 Відповісти
Апять "голова ФСБ" ??? Було б смішно, якби не було так сумно !!
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20.03.2022 13:28 Відповісти
только вне военный человек спасет россию
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20.03.2022 13:36 Відповісти
Ксю Собчак у президенти РФ !!!
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20.03.2022 13:38 Відповісти
Лошадрыга придёт - порядок наведёт...
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20.03.2022 14:24 Відповісти
Російська еліта хоче ліквідувати Путіна. Наступника вже обрали...? І навіть назвали? Хто повірить в такі казочки...?
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20.03.2022 13:49 Відповісти
Не всё сразу. Сначала - ликвидировать.
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20.03.2022 13:55 Відповісти
Надо верить и намеревается и настоящий призидент Российской Федерации уйдет в мир Аида через месяц
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20.03.2022 15:05 Відповісти
как бы фсбешник не оказался хуже кгбешника? Оно желает восстановления с Западом, про Украину мови нема!
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20.03.2022 13:49 Відповісти
нет пути для восстановления отношений с западом без ухода из Украины.
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20.03.2022 14:24 Відповісти
А це власне має бути умовою by default - спочатку відкохатися від України, а потім піде мова про все інше.
Хоча як про мене, то я взагалі не став би розмовляти ні з ким на розсосисії. Тільки депопуляція шляхом тотального геноциду - причому і "таких", і "не таких" кацапів. Коли знищують тарганів, кого цікавлять їхні переконання і хто там за мирне співіснування на кухні? Розбризкують дихлофос - і пзда усім.
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20.03.2022 14:38 Відповісти
Один не глупый человек, (Юрий Швец, вещает про ситуацию из Вашингтона) про такие вещи сказал, что если про такие намерения говорят в СМИ - то это скорее всего ложь. Потом что будь это серьезно, народ узнал бы уже про свершившийся факт. Такое не вытекает в массы, пока не реализуется.
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20.03.2022 13:50 Відповісти
Так оно уже стекает по массам, а не вытекает.
Идея высказывается на всех уровнях.
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20.03.2022 13:52 Відповісти
Одно дело общая идея убрать путина, и другое дело слить конкретный план. Сейчас этот Бортников должен начать опасаться за свою жизнь....
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20.03.2022 14:05 Відповісти
Так це ж чудово ! На це і розрахунок. Це називається "розхитувати ситуацію".
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20.03.2022 19:03 Відповісти
московия падет и будет развалена до основания
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20.03.2022 13:51 Відповісти
деза....
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20.03.2022 13:54 Відповісти
Горбачёва изолировали на даче в Форосе.
Хрущёва изолировали на дче.
Сталина замочили на даче.
Путина просто замуровать в бункере.
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20.03.2022 13:54 Відповісти
Оставить одно отверстие в бункере и установить над ним туалет типа "сортир".
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20.03.2022 19:10 Відповісти
Якщо таку інформацію розповсюджуть у пресі - то це 100% фейк. Це так само, як нещодавно розповсюджували, що Шойгу готує госпереворот.
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20.03.2022 14:13 Відповісти
Инфа в СМИ пошла...
Тепрь 3,14*дец Бортнікову.
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20.03.2022 14:21 Відповісти
Це ***** своїх почало прибирати, тому й пішла інфа.
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20.03.2022 14:29 Відповісти
дурний думкою багатіє, а ми просто мріємо про якийсь двіжняк в мордорі. По перше це дурня, по друге якщо правда шо аж ми тут знаємо, то цього поца-наступника вже додушують в падвалах луб'янки
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20.03.2022 14:24 Відповісти
Можно пожелать им только -УСПЕХА
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20.03.2022 14:34 Відповісти
Всех и до конца *********** потому что следующий фюрер будет опять против Украины.
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20.03.2022 14:42 Відповісти
Ну быстрей уже. Задолбал уже этот ***** одинокий.
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20.03.2022 15:05 Відповісти
треба ліквідувати кацапстан,фізично,всі 150млн.орків, є спосіб- масовий ядерний удар по всій містам,інфраструктурі і т.д. і т.п.
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20.03.2022 15:17 Відповісти
Все они там питорасы вместе с Навальным.
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20.03.2022 15:41 Відповісти
одне ***** там нічого не вирішує, там коллективно треба всіх вирізати. Бортніков, буде падаллю ще похлеще за *****.
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20.03.2022 17:04 Відповісти
У российского народа есть одна большая претензия к Путину, что он недостаточно тверд. Надо думать, что выполнение такого запроса российский народ возложит только на более твердого лидера.
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20.03.2022 22:38 Відповісти
какая в жопу разница-что тот чекист что этот,оба мрази и руснявые фашисты!
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21.03.2022 14:04 Відповісти
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