Російська еліта хоче ліквідувати Путіна. Наступника вже обрали, - розвідка

Частина еліти РФ хоче усунути Путіна й поновити економічні зв’язки з Заходом. В якості наступника обрали голову ФСБ Бортнікова.

Про це повідомляє Головне управління розвідки, інформує Цензор.НЕТ.

Розвідники зазначили, що зараз у середовищі російської бізнесово-політичної еліти формується група осіб, опозиційних до Путіна. Вони хочуть відсторонити його від влади та відновити економічні зв’язки із Заходом.

"Певна частина російської політичної еліти РФ розглядає в якості наступника путіна – директора ФСБ Олександра Бортникова. Прикметно, що саме Бортников останнім часом потрапив у немилість з боку російського диктатора. Офіційна причина опали керівника ФСБ – фатальні прорахунки у війні проти Україні", - йдеться у повідомленні.

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Саме Бортніков відповідав за аналіз настроїв населення України та спроможності української армії, зазначають розвідники.

"Бортников та деякі інші впливові представники російської еліти розглядають різні варіанти відсторонення путіна від влади. Зокрема, не виключається отруєння, раптова хвороби, або інша "випадковість"", - додали в ГУР.

Саме з цими процесами, за даними української розвідки, може бути пов’язаний нещодавній "злив" розташування чеченських підрозділів на півночі Києва. Він міг бути спробою послабити вплив Кадирова чи налагодити взаємодію з українською владою в обхід нинішнього керівництва РФ.

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