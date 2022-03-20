Путін сам собі створив інформаційну бульбашку, - британська розвідка

Президент РФ Володимир Путін ізольований в інформаційній бульбашці, створеній ним самим.

Про це заявив колишній глава британської служби розвідки МІ-6 Джон Соерс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "УП".

За його словами, до цієї бульбашки потрапляє дуже мало зовнішньої інформації, особливо тієї, яка може поставити під сумнів думку Путіна.

Коло тих, з ким розмовляє Путін, ніколи не було великим, але коли справа дійшла до рішення про вторгнення в Україну, воно звузилося до жменьки людей - усіх тих "істинно віруючих", які поділяють світогляд Путіна та нав'язливі ідеї.

Джон Соерс сказав, що у такій добре захищеній системі, як Росія, надзвичайно складно мати хороші розвіддані про те, що відбувається в голові лідера, особливо коли так багато його людей не знають, що відбувається.

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Адріан Фернхем, професор психології, сказав BBC, що Путін став жертвою власної пропаганди у тому сенсі, що він слухає лише певну кількість людей та блокує всі інші думки.