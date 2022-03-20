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Путин сам себе создал информационный пузырь, - британская разведка

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

путин,путін

Президент РФ Владимир Путин изолирован в информационном пузыре, созданном им самим.

Об этом заявил бывший глава британской службы разведки МИ-6 Джон Соэрс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

Как отмечается, в этот пузырь попадает очень мало внешней информации, особенно той, которая может подвергнуть сомнению мнение Путина.

Круг тех, с кем разговаривает Путин, никогда не был велик, но когда дело дошло до решения о вторжении в Украину, он сузился до горстки людей - всех тех "истинно верующих", разделяющих мировоззрение Путина и навязчивые идеи.

Джон Соэрс сказал, что в такой хорошо защищенной системе, как Россия, очень сложно иметь хорошие разведданные о том, что происходит в голове лидера, особенно когда так многие его люди не знают, что происходит.

Адриан Фернхэм, профессор психологии, сказал BBC, что Путин стал жертвой собственной пропаганды в том смысле, что он слушает только определенное количество людей и блокирует все остальные мнения.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+15
КОРОЛЯ РОБИТЬ СВИТА...У ЦЬОМУ ВИПАДКУ-ДУЖЕ ДУРНА ЛАПАТНА СВИТА...
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20.03.2022 08:07
+11
Когда придумал, что можешь пробивать стены это одно, а когда врезаешся в стену и стена не пробивается это другое
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20.03.2022 08:09
+9
Ельцинская шестерка возомнила из себя Короля Мира,что впрочем и погубит его,не ударом ледоруба по дурному черепу а мировое сообщество,которое напугано ядерным шантажем Ублюдка Гэбняка,это его фатальная ошибка,даже Гитлера так не боялись,тот тоже хотел создать "оружие возмездия" а у этого к сожалению оно есть.Его дни на этом свете уже практически сочтены.Мир не сможет спокойно жить пока эта Тварь у власти и дело тут даже не в Украине,на кону выживание Человечества а это для Карлика расстрельный приговор!
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20.03.2022 08:16
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КОРОЛЯ РОБИТЬ СВИТА...У ЦЬОМУ ВИПАДКУ-ДУЖЕ ДУРНА ЛАПАТНА СВИТА...
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20.03.2022 08:07 Ответить
Не знаю кто там им мозги промывает ... Но много реально свинособак думают что их здесь с цветами ждут
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20.03.2022 09:02 Ответить
пушкіна перечитав, скотина зайвохромосомна
"ах, обмануть мєня нє трудно
я сам обманиваться рад"

а весь світ теперка не знає як втовкмачити дебілу, що в пристойному домі у штори не треба сморкатися.
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20.03.2022 08:09 Ответить
Когда придумал, что можешь пробивать стены это одно, а когда врезаешся в стену и стена не пробивается это другое
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20.03.2022 08:09 Ответить
Це нам якось допоможе? 🤔
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20.03.2022 08:12 Ответить
Ельцинская шестерка возомнила из себя Короля Мира,что впрочем и погубит его,не ударом ледоруба по дурному черепу а мировое сообщество,которое напугано ядерным шантажем Ублюдка Гэбняка,это его фатальная ошибка,даже Гитлера так не боялись,тот тоже хотел создать "оружие возмездия" а у этого к сожалению оно есть.Его дни на этом свете уже практически сочтены.Мир не сможет спокойно жить пока эта Тварь у власти и дело тут даже не в Украине,на кону выживание Человечества а это для Карлика расстрельный приговор!
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20.03.2022 08:16 Ответить
Одна пуля ... один выстрел ... и все закончится

Московиты, думайте!
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20.03.2022 08:25 Ответить
***** свято вірить у правдивість кацапського тв. ще один прояв важкої клініки.
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20.03.2022 08:25 Ответить
А може досить загравати з )(уйлом ? Шукати всілякі пояснення , шляхи для відходу або "как сохраніть ліцо ?" ... Бункерна криса боїться бути покараною як терорист на зразок бенладена - і кара має його наздогнати саме в туалеті.
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20.03.2022 08:28 Ответить
Та грохнуть ***** нади и вся недолга
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20.03.2022 08:31 Ответить
це він не в бульбашці- він в гандоні
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20.03.2022 08:40 Ответить
представляю, когда этот информационный пузырь лопнет, сколько кацапов обляпает насмерть. А некоторых волной даже из окон повыбрасывает.
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20.03.2022 08:57 Ответить
те саме було з нацистською Німеччиною
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20.03.2022 09:46 Ответить
Тогда было по другому - в Берлине высоких домов не строили, поэтому хоронили в шелковой обивке, красиво обложенных цветами. А в москве уже таких небоскребов настроили, что будут хоронить только в закрытых гробах.
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20.03.2022 09:52 Ответить
Ніх..... він не ізольований.Там ціла країна фашистів
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20.03.2022 09:07 Ответить
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20.03.2022 09:29 Ответить
Пусть британская разведка не пишет чушь - хутину и информация извне не нужна - он хочет вернуть границы до 1940 года И ПОЙТИ ДАЛЬШЕ В ВОСТОЧНУЮ ЕВРОПУ.

лучше бы собрали миллиард и заплатили за голову хутина
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20.03.2022 09:51 Ответить
Він кончений, а не в бульбашці
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20.03.2022 09:51 Ответить
Путин - это то чего всегда хотел и хочет угрофинномонгольский народ. 76 % сейчас за войну с НАТО , Более 80 % поддерживают войну в Украине. Московиты живут сейчас в 13 веке. Может быть Европа поймёт, что Орда не может простить никому ( Европе в первую очередь ) кто живет зажиточно и обязательно прийдет грабить. Ну нету в Раше унитазов- дороже золота там почему то ценятся унитазы. Не уверен, половина Раши знает назначение туалетной бумаги.
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20.03.2022 10:16 Ответить
(рф)це великий блеф створений *****-фюрером за останні 20 років.Все,що виділялось на армію,було вкрадене російськими генералами.А прапорщики (рф)теж (велика подяка),будучи зав складами все продали і пропили.Гіпер звукові ракети це найбільша брехня *****.Скорість випущенної ракети зафіксована Пентагоном рівнялась 3200км,що правда в два рази більша ніж калібр і іскандер,але далека від гіпер звуку.Ну а той металалолом який приїхав на нашу границю,якоби на навчання,ми і самі бачим,1960-1987 рік. випуску.Так,що всі новітні розробки зброї, осталось в путінському змотованому мультику з віртуальних компютерних ігр,які він демонстрував світу.
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20.03.2022 10:49 Ответить
Моє припущення: пуйло не має смартфона, бо боїться, що його будуть підслуховувати і пеленгувати. Тому він невзмозі сам отримувати об' єктівну інформацію.
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20.03.2022 12:33 Ответить
Казки. Хто буде знати, що то його смартфон? Маячня. Ніхто не заставляє його малюватися в фейсбуках із нього. І компа в нього немає? Так що не вірю я в його ізоляцію.
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20.03.2022 12:51 Ответить
Ви коли небудь щось чули про ip-adress?
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21.03.2022 11:40 Ответить
І Ви його знаєте у *****? Поділіться. А що таке ДИНАМІЧНИЙ ІР Ви знаєте? Мабуть, ні.
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21.03.2022 19:20 Ответить
Та не я повинен це знати, а ті , хто за ним стежать.
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21.03.2022 22:21 Ответить
 
 