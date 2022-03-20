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Российская элита хочет ликвидировать Путина. Преемника уже выбрали, - разведка

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

путін

Часть элиты РФ хочет устранить Путина и восстановить экономические связи с Западом. В качестве преемника избрали главу ФСБ Бортникова.

Об этом сообщает Главное управление разведки, передает Цензор.НЕТ.

Разведчики отметили, что сейчас в среде российской бизнес-политической элиты формируется группа лиц, оппозиционных Путину. Они хотят отстранить его от власти и восстановить экономические связи с Западом.

"Определенная часть российской политической элиты РФ рассматривает в качестве преемника путина директора ФСБ Александра Бортникова. Примечательно, что именно Бортников в последнее время попал в немилость со стороны российского диктатора. Официальная причина опалы руководителя ФСБ – роковые просчеты в войне против Украины", - говорится в сообщении.

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Именно Бортников отвечал за анализ настроений населения Украины и возможности украинской армии, отмечают разведчики.

"Бортников и некоторые другие влиятельные представители российской элиты рассматривают разные варианты отстранения путина от власти. В частности, не исключается отравление, внезапная болезнь или другая "случайность", - добавили в ГУР.

Именно с этими процессами, по данным украинской разведки, может быть связан недавний "слив" расположения чеченских подразделений на севере Киева. Он мог быть попыткой ослабить влияние Кадырова или наладить взаимодействие с украинскими властями в обход нынешнего руководства РФ.

Также читайте: Путин сам себе создал информационный пузырь, - британская разведка
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Топ комментарии
+61
От ракировки говна в туалете лучше не пахнет
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20.03.2022 12:28
+33
Возможно, это просто вброс, чтобы Путлер и товарищи поактивнее мочили своих.
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20.03.2022 12:31
+32
Пора, *****, пора. В аду уже заждались.
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20.03.2022 12:28
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Страница 3 из 3
Чому не має, в політичних предвиборних компаніях вони мусять народитись, Окрім того, Навальний, Каспаров, Макаревич, Фейгін, Ілля Пономарьов, Невзоров , та навіт тіж олігархи більш-менш "нормальні", плюс Царьов і Янукович( )
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20.03.2022 13:24 Ответить
Ходорковський.
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20.03.2022 13:25 Ответить
Это отдельные адекватные люди. Но политическая сила должна иметь поддержку больших групп населения, в зазомбированной России сейчас это невозможно. + Большая проблема адекватов в мордоре - они каждый сам за себя, за эти годы так и не сплотились в единую силу. Как было у нас в 2004, Ющ и Юля терпеть друга не могут, но чтобы не пустить Яныка к власти, выступили тогда единым фронтом.
Да и не все они так уж адекватны. Навальный декоративно повозмущавшись, фактически, поддержал окупацию Крыма...
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20.03.2022 13:34 Ответить
Когда-то ***** вместе с ведьмедьевым, в начале своей каденции, под лужкова рыли пытаясь снять, а он им..- Я вам покажу пацаны!..
Два недомерка окрепли и прибрали лужкова на пути к главным ворам и убийцам рабсеи... Теперь пришёл черёд сменить престарелых бандитов на новых подросших.
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20.03.2022 13:10 Ответить
К большому сожалению моему.нашему.те фсбшые псы что с ху*лом бок о бок все эти 20 лет .такие как *********** и все то кодло. отснимут мультик .возможно для убедительности шлепнут какого нибудь тройника ху*ла.Сама крыса. будет се доживать в ****** в лесу. за Уралом.
А эта за*па.хуертников и ему подобным. продолжит строить новую армию вторжения. через лет 5-10.подготовившись к ней продолжит эту экспансию.
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20.03.2022 13:11 Ответить
Таке враження ніби ми вже перемогли не маємо чим зайнятися-тому "вибори" на московії? Моя думка для вічного миру на кордоні України-волю поневоленим народам московії!
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20.03.2022 13:12 Ответить
Хотеть не мешки ворочать. Как-то это всё попахивает фейком. Зачем это опрылюднылы? Как-то это всё.......
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20.03.2022 13:12 Ответить
Стаття не варта уваги
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20.03.2022 13:13 Ответить
може ця інфа спеціально, щоб вони там гризли одне одного?
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20.03.2022 13:18 Ответить
Если это правда, то кто о таких вещах рассказывает, предупреждая параноика о заговоре против него?! Отсюда вывод - *******
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20.03.2022 13:21 Ответить
Конечно это не правда!
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20.03.2022 13:26 Ответить
правда - правда ...
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20.03.2022 13:39 Ответить
Вы не понимаете, это другое. Теория заговора, известная тирану, успешно работает. Обычно он начинает искать "глубоко преданных" в таких ситуациях. Затем этих же начинает подозревать. В конце концов облагает доверием заговорщиков. Подозреваемые периодически меняются в следствии паранойи, уследить в каком наперстке шарик, уже невозможно.
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20.03.2022 13:57 Ответить
Ага, прямо сейчас вижу. Вызывает ***** бортникова, и с порога так: там Буданов сказал, что ты меня замочить собрался, это правда? 🤣😂🤣... Ребята, ну не будьте детьми 😂🤣😂
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20.03.2022 14:20 Ответить
Не тупи, бандиты подозрения никогда не озвучивают.
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20.03.2022 15:09 Ответить
Проверить на полиграфе, не?
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20.03.2022 16:45 Ответить
А причём здесь Бутусов, если херню порет Буданов? Или это нашей разведке Гогилашвили подсказал? 🤣😂🤣
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20.03.2022 14:28 Ответить
ГУР України чи не найгірше джерело неадекватного хайпу
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20.03.2022 13:23 Ответить
Які маі праклятія, ти мені взагалі писав свій брєд сумасшедшего?
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20.03.2022 18:16 Ответить
Усунення чи знищення(друге краще) нічого кардинально не поміняє у ставленні орків до України. Їх мета була і буде- або знову загнати Україну в "тайожний союз" або знищити...третього не дано. І з того потрібно виходити
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20.03.2022 13:25 Ответить
Та нє. По-перше, "еліти" на росії нема від слова "жодної". По-друге, якщо москалі призначили якогось васю "наступником", то цей вася точно наступником не буде. По-третє, а як же улюблена національна розвага одічалих - тривала і люта гризня за крісло Перодера (Першої Особи Держави)? От тому і не вірю. Особливо без пункту 3.
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20.03.2022 13:26 Ответить
К сожалению это фейк. Была бы это правда - об этом не кричали, а дали бы возможность по-тихому сделать дело.
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20.03.2022 13:27 Ответить
может да, может и нет. Может для того и написали что бы ***** подумало что это фейк.
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20.03.2022 14:25 Ответить
Апять "голова ФСБ" ??? Було б смішно, якби не було так сумно !!
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20.03.2022 13:28 Ответить
только вне военный человек спасет россию
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20.03.2022 13:36 Ответить
Ксю Собчак у президенти РФ !!!
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20.03.2022 13:38 Ответить
Лошадрыга придёт - порядок наведёт...
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20.03.2022 14:24 Ответить
Російська еліта хоче ліквідувати Путіна. Наступника вже обрали...? І навіть назвали? Хто повірить в такі казочки...?
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20.03.2022 13:49 Ответить
Не всё сразу. Сначала - ликвидировать.
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20.03.2022 13:55 Ответить
Надо верить и намеревается и настоящий призидент Российской Федерации уйдет в мир Аида через месяц
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20.03.2022 15:05 Ответить
как бы фсбешник не оказался хуже кгбешника? Оно желает восстановления с Западом, про Украину мови нема!
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20.03.2022 13:49 Ответить
нет пути для восстановления отношений с западом без ухода из Украины.
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20.03.2022 14:24 Ответить
А це власне має бути умовою by default - спочатку відкохатися від України, а потім піде мова про все інше.
Хоча як про мене, то я взагалі не став би розмовляти ні з ким на розсосисії. Тільки депопуляція шляхом тотального геноциду - причому і "таких", і "не таких" кацапів. Коли знищують тарганів, кого цікавлять їхні переконання і хто там за мирне співіснування на кухні? Розбризкують дихлофос - і пзда усім.
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20.03.2022 14:38 Ответить
Один не глупый человек, (Юрий Швец, вещает про ситуацию из Вашингтона) про такие вещи сказал, что если про такие намерения говорят в СМИ - то это скорее всего ложь. Потом что будь это серьезно, народ узнал бы уже про свершившийся факт. Такое не вытекает в массы, пока не реализуется.
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20.03.2022 13:50 Ответить
Так оно уже стекает по массам, а не вытекает.
Идея высказывается на всех уровнях.
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20.03.2022 13:52 Ответить
Одно дело общая идея убрать путина, и другое дело слить конкретный план. Сейчас этот Бортников должен начать опасаться за свою жизнь....
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20.03.2022 14:05 Ответить
Так це ж чудово ! На це і розрахунок. Це називається "розхитувати ситуацію".
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20.03.2022 19:03 Ответить
московия падет и будет развалена до основания
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20.03.2022 13:51 Ответить
деза....
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20.03.2022 13:54 Ответить
Горбачёва изолировали на даче в Форосе.
Хрущёва изолировали на дче.
Сталина замочили на даче.
Путина просто замуровать в бункере.
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20.03.2022 13:54 Ответить
Оставить одно отверстие в бункере и установить над ним туалет типа "сортир".
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20.03.2022 19:10 Ответить
Якщо таку інформацію розповсюджуть у пресі - то це 100% фейк. Це так само, як нещодавно розповсюджували, що Шойгу готує госпереворот.
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20.03.2022 14:13 Ответить
Инфа в СМИ пошла...
Тепрь 3,14*дец Бортнікову.
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20.03.2022 14:21 Ответить
Це ***** своїх почало прибирати, тому й пішла інфа.
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20.03.2022 14:29 Ответить
дурний думкою багатіє, а ми просто мріємо про якийсь двіжняк в мордорі. По перше це дурня, по друге якщо правда шо аж ми тут знаємо, то цього поца-наступника вже додушують в падвалах луб'янки
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20.03.2022 14:24 Ответить
Можно пожелать им только -УСПЕХА
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20.03.2022 14:34 Ответить
Всех и до конца *********** потому что следующий фюрер будет опять против Украины.
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20.03.2022 14:42 Ответить
Ну быстрей уже. Задолбал уже этот ***** одинокий.
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20.03.2022 15:05 Ответить
треба ліквідувати кацапстан,фізично,всі 150млн.орків, є спосіб- масовий ядерний удар по всій містам,інфраструктурі і т.д. і т.п.
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20.03.2022 15:17 Ответить
Все они там питорасы вместе с Навальным.
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20.03.2022 15:41 Ответить
одне ***** там нічого не вирішує, там коллективно треба всіх вирізати. Бортніков, буде падаллю ще похлеще за *****.
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20.03.2022 17:04 Ответить
У российского народа есть одна большая претензия к Путину, что он недостаточно тверд. Надо думать, что выполнение такого запроса российский народ возложит только на более твердого лидера.
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20.03.2022 22:38 Ответить
какая в жопу разница-что тот чекист что этот,оба мрази и руснявые фашисты!
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21.03.2022 14:04 Ответить
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