Российская элита хочет ликвидировать Путина. Преемника уже выбрали, - разведка
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Часть элиты РФ хочет устранить Путина и восстановить экономические связи с Западом. В качестве преемника избрали главу ФСБ Бортникова.
Об этом сообщает Главное управление разведки, передает Цензор.НЕТ.
Разведчики отметили, что сейчас в среде российской бизнес-политической элиты формируется группа лиц, оппозиционных Путину. Они хотят отстранить его от власти и восстановить экономические связи с Западом.
"Определенная часть российской политической элиты РФ рассматривает в качестве преемника путина директора ФСБ Александра Бортникова. Примечательно, что именно Бортников в последнее время попал в немилость со стороны российского диктатора. Официальная причина опалы руководителя ФСБ – роковые просчеты в войне против Украины", - говорится в сообщении.
Именно Бортников отвечал за анализ настроений населения Украины и возможности украинской армии, отмечают разведчики.
"Бортников и некоторые другие влиятельные представители российской элиты рассматривают разные варианты отстранения путина от власти. В частности, не исключается отравление, внезапная болезнь или другая "случайность", - добавили в ГУР.
Именно с этими процессами, по данным украинской разведки, может быть связан недавний "слив" расположения чеченских подразделений на севере Киева. Он мог быть попыткой ослабить влияние Кадырова или наладить взаимодействие с украинскими властями в обход нынешнего руководства РФ.
Пожалуйста, подождите...
Да и не все они так уж адекватны. Навальный декоративно повозмущавшись, фактически, поддержал окупацию Крыма...
Два недомерка окрепли и прибрали лужкова на пути к главным ворам и убийцам рабсеи... Теперь пришёл черёд сменить престарелых бандитов на новых подросших.
А эта за*па.хуертников и ему подобным. продолжит строить новую армию вторжения. через лет 5-10.подготовившись к ней продолжит эту экспансию.
Хоча як про мене, то я взагалі не став би розмовляти ні з ким на розсосисії. Тільки депопуляція шляхом тотального геноциду - причому і "таких", і "не таких" кацапів. Коли знищують тарганів, кого цікавлять їхні переконання і хто там за мирне співіснування на кухні? Розбризкують дихлофос - і пзда усім.
Идея высказывается на всех уровнях.
Хрущёва изолировали на дче.
Сталина замочили на даче.
Путина просто замуровать в бункере.
Тепрь 3,14*дец Бортнікову.