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В Словакии начали разворачивать системы ПВО Patriot

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

словаччина,надь

На территорию Словакии перебросили первые многонациональные подразделения НАТО с системами ПВО Patriot. Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что перебрасывание продолжится в ближайшие дни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Startribune.

Известно, что Германия и Нидерланды договорились направить свои войска, вооруженные системами ПВО, в Словакию. Таким образом, Альянс усиливает свою оборону на Восточном фронте после вторжения РФ в Украину. На территории Словакии формируют боевые группы до 2100 человек с солдатами США, в том числе.

Министр Словакии говорит, что сначала системы ПВО будут развернуты в Сляче в центральной Словакии, а затем еще в некоторых частях страны для охвата большей территории защиты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нидерланды и Германия направят в Словакию три системы ПВО Patriot

Также Надь поблагодарил Германию и Нидерланды за их "ответственное решение" фундаментально усилить обороноспособность Словакии. В то же время, по его словам, "Patriot" не заменят системы противовоздушной обороны С-300, на которую возлагалась его страна, назвав их развертывание "еще одним компонентом для защиты воздушного пространства Словакии".

Ранее Надь заявлял, что его страна будет готова предоставить Украине свою зенитно-ракетную систему большой дальности С-300 при условии, что у нее будет соответствующая замена.
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Топ комментарии
+41
Похоже,между строк хорошие новости.
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20.03.2022 14:29
+20
Думаю они уже стоят у на
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20.03.2022 14:31
+19
Значит словацкие с-300 скоро приедут в Украину .
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20.03.2022 14:30
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Похоже,между строк хорошие новости.
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20.03.2022 14:29 Ответить
Патриоты там разворачивают, чтобы обезопасить колонны На случай если кацап решит на слабо проверить.
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20.03.2022 14:30 Ответить
та так! херачимо
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20.03.2022 20:30 Ответить
Значит словацкие с-300 скоро приедут в Украину .
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20.03.2022 14:30 Ответить
Думаю они уже стоят у на
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20.03.2022 14:31 Ответить
можливо приїдуть,а можливо вже розгорнуті біля наших критичних міст і вузлів.
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20.03.2022 14:32 Ответить
или уже. как говорится "их там нет"
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20.03.2022 14:32 Ответить
"Водночас, за його словами "Patriot" не замінять системи протиповітряної оборони С-300, на яку покладалася його країна"
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20.03.2022 14:36 Ответить
А что они должны были сказать, что мы передаем Украине с300, ясен перец опасаются ***** разозлить. Дезу фильтруй
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20.03.2022 15:05 Ответить
Думаю, що вони уже полетіли в росію вчерашнім рейсом російського "Руслана". Так ніхто і не пояснив, чому російський транспортний "Руслан" учора безперешкодно в обхід санкцій здійснив рейс москва-Братислава - росія. І чим він був "начинений"... Думаю, що словаки передали братній рф ракети сс-300 щоб не віддавати Україні і не "**********" ситуацію
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20.03.2022 15:32 Ответить
Топливо для АЭС привозил
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20.03.2022 15:57 Ответить
Fuel for slovakian nuclear power plant. Unfortunately, Russia is the only supplier in the world for that type at present, apologies. Government already working on supplier replacement, but that's more than1-year job
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20.03.2022 16:00 Ответить
Ви ж под санкциями, вам ничего нельзя привезти уже, а ввоз оружия вообще давно под запретом, даже пласмассовые пистолеты нельзя
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20.03.2022 16:42 Ответить
вже кацапів *********
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20.03.2022 20:30 Ответить
грузіть ракети С-300 у хфури, та стежками і городами дуйте в Україну.
а пускові поставте на горі - хай ***** дивиться
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20.03.2022 14:31 Ответить
Дайте нашим цыганам, они быстро притянут. Еще втихаря и Петриот прихватят.
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20.03.2022 15:34 Ответить
то у Шоугу надувные, их можно сложить
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20.03.2022 15:08 Ответить
На якій горі? В Карпатах? І що там захищати і як туди запхнути хоч десяток великогабаритних машин, як їх там обслуговувати... Нє, тут все не опишу, утопія.
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20.03.2022 16:00 Ответить
Значить с300 мали нас віддати
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20.03.2022 14:32 Ответить
ну-ну...не сдрейфьте....не берите свои обещания назад...надеемся на ....ой как надеемся...
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20.03.2022 14:32 Ответить
Добра новина! Значить десь вже розгортають....
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20.03.2022 14:32 Ответить
Чернобаевка
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20.03.2022 15:08 Ответить
Думаю, що десь у центрі та на заході... щоби по радіусу можна було б максимально дістати ...300 км по аеродинамічній цілі, 40 км (по балістичній цілі....
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20.03.2022 15:18 Ответить
росийские ракеты и авиация летят с севера, востока и юга. Поближе к рубежам, тогда до центра и запада ничего не долетит. Мариуполю пора уже помоч наверно.
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20.03.2022 15:35 Ответить
Це Ви про який комплекс? С-300 стріляє максимум на 90 км. Якщо Ви маєте на увазі С-300 Фаворит, то він є тільки в рашці.
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20.03.2022 16:04 Ответить
Може ще бути с-300в, але там дальність малою ракетою 75, великою 100.
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20.03.2022 16:07 Ответить
Чудова новина!
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20.03.2022 14:35 Ответить
Вот и славно...
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20.03.2022 14:37 Ответить
Водночас, за його словами "Patriot" НЕ замінять системи протиповітряної оборони С-300 - скромно надеюсь, что это дезинформация, иначе хочется сказать "спасибо, ссыкуны, за вашу помощь *****".
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20.03.2022 14:49 Ответить
Патриоты закрывают лофтвафленн примерно до Киева...если Вам не понятно
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20.03.2022 14:52 Ответить
Их "дипломатия" и "тактика пассивного сдерживания" куйла может вылезти им боком очень сильно и в ближайшем будущем. Сейчас куйло вынуждает их либо вообще отказывать в поставке (истребители из Польши), либо играть в "ихтамнет" (будем надеяться, что это - именно игра Словакии), а если вдруг нам не дай Бог не удастся освободить свои территории хотя бы до состояния на 23.02.2022 (Арестович у Фейгина сказал, что разблокировка Мариуполя - это вопрос политики и дипломатии, что там степь и невозможно подобраться, а кроме Мариуполя есть ведь ещё Запорожская и Херсонская области...) без уступок по НАТО, демилитаризации и "денацификации", то куйло пойдёт дальше - попробует любыми способами удержать Боснию от вступления в НАТО, если ему не воспрепятствуют - следующим будет Косово (там вроде есть временная американская база, но в НАТО Косово ещё не взяли), а потом поставит НАТО ядерный ультиматум по поводу Прибалтики. Против преступников действует неотвратимость наказания, но когда преступник владеет ЯО - с ним осторожничают и пытаются задобрить вместо того, чтобы прочертить, наконец-то, красную линию и сказать: "переступишь - испепелим твою недострану и нам посрать", он же им так говорит - почему они тушуются? Чем больше позволяешь преступнику - тем больше он бесчинствует, потому что чувствует безнаказанность. И Словакии вместе с НАТО надо не прятаться, а во всеуслышание заявить, что идёт ***** нах** и что за пределами россии он никто.
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20.03.2022 15:25 Ответить
Вполне согласен с очевидными выводами...нашими силами черчили и чемберлены успокаивают азиатскую гидру И мы это заслужили. Наверное.
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20.03.2022 15:32 Ответить
Свято наближається
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20.03.2022 14:50 Ответить
Зачем тут эти новости. Подобное вообще граничит с гос. тайной!!
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20.03.2022 14:53 Ответить
Бо це інформація закордонних ЗМІ- спробуйте читати текст повністю.
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20.03.2022 14:57 Ответить
еще один, уже неделю весь мир гудит, один он только узнал, ооой тайна. По твоему в кремле разведка не располагает данными? они даже точное колличество знают. Именно поэтому самолеты их не летают сегодня.
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20.03.2022 15:12 Ответить
От чому у нас різко скоротилася кількість у повітрі літаків рашки.
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20.03.2022 14:56 Ответить
Кількість літаків скоротилася не тому що натовці в обпісяних штанцях щось зробили, а тому що ВСУ трішки тих літаків назбивали стінгерами
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20.03.2022 15:01 Ответить
Най буде так. І едак.
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20.03.2022 15:02 Ответить
😊
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20.03.2022 15:16 Ответить
А стінгери де взяли? Не у країн НАТО???
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20.03.2022 15:53 Ответить
Стінгери продаються в кожному збройовому магазині
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20.03.2022 17:10 Ответить
ні, в магазині господарськіx товарив
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20.03.2022 18:19 Ответить
Там у Эрдогана еще завалялись С400, меняйте ему Петриот, а нам все остальное, благое дело все таки
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20.03.2022 15:03 Ответить
ердогану москальська система потрібна на випадок війни з Ізраїлем.
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20.03.2022 16:05 Ответить
на випадок війни з Ізраїлем?
ти про що ?
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20.03.2022 22:34 Ответить
Ще ДБР залишилось суворо, в останній раз попередити, як тільки протягнуть руки до клістронів, відрубають руки і будуть ходити по Львову однорукими.
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20.03.2022 15:15 Ответить
Вот я предлагаю рубить правую руку военнопленным , чтобы больше НИКОГДА НЕ ХОТЕЛИ ПОВТОРИТЬ
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20.03.2022 15:31 Ответить
мастурбуватимуть лівою...
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20.03.2022 15:35 Ответить
Так ещё надо и жтот орган отрезать , шоб не плодились
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20.03.2022 15:36 Ответить
пленным русским указательные пальцы от..бывать чтоб никогда на курок не нажал
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20.03.2022 15:37 Ответить
Треба генетично змінювати. Щоб не було вказівного пальця.
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20.03.2022 15:55 Ответить
І рота щоб не було, щоб не могли жерти сухпай і помирали з голоду.
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20.03.2022 16:06 Ответить
Може й нам щось перепаде
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20.03.2022 16:23 Ответить
Думаю С-300 уже у нас
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20.03.2022 18:28 Ответить
Виникає таке відчуття, що якщоб українські клоуни не верещали без кінця про необхідну військову допомогу, а робили це по умному, то вже б ЗСУ все необхідне отримали і кацапські літаки закінчувалися значно швидше
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20.03.2022 18:53 Ответить
Діду гвалтує Султана щоб той віддав Україні С-400 взамін на печенюшки: Патріот та Ф-35.

ото будуть вити на мокшанських болотах, коли ми будемо мочити ************ рашиські літалки ************** рашиськми ПВО
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20.03.2022 22:31 Ответить
 
 