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У Словаччині почали розгортати системи ППО Patriot

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

словаччина,надь

На території Словачини вже перекинули перші багатонаціональні підрозділи НАТО з системами ППО Patriot. Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що перекидання продовжиться найближчими днями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Startribune.

Відомо, що Німеччина та Нідерланди домовилися направити свої війська, озброєні системами ППО, до Словаччини.Таким чином Альянс посилює свою оборону на Східному фронті після вторгенння РФ в Україну. На території Словаччини формують бойові группи до 2100 осіб з солдатами США у тому числі.

 Міністр Словаччини каже, що спочатку системи ППО будуть розгорнуті у місті Сляч у центральній Словаччині, а потім ще у деяких частинах країни для охоплення більшої території захисту.

Читайте: Нідерланди та Німеччина направлять до Словаччини три системи ППО Patriot

Також, Надь подякував Німеччині та Нідерландам за їх "відповідальне рішення" фундаментально посилити обороноздатність Словаччини. Водночас, за його словами  "Patriot" не замінять системи протиповітряної оборони С-300, на яку покладалася його країна, назвавши їхнє розгортання "ще одним компонентом для захисту повітряного простору Словаччини".

Раніше Надь заявляв, що його країна буде готова надати Україні свою зенітно-ракетну систему великої дальності С-300 за умови, що вона має належну заміну.
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Топ коментарі
+41
Похоже,между строк хорошие новости.
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20.03.2022 14:29
+20
Думаю они уже стоят у на
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20.03.2022 14:31
+19
Значит словацкие с-300 скоро приедут в Украину .
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20.03.2022 14:30
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Похоже,между строк хорошие новости.
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20.03.2022 14:29 Відповісти
Патриоты там разворачивают, чтобы обезопасить колонны На случай если кацап решит на слабо проверить.
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20.03.2022 14:30 Відповісти
та так! херачимо
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20.03.2022 20:30 Відповісти
Значит словацкие с-300 скоро приедут в Украину .
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20.03.2022 14:30 Відповісти
Думаю они уже стоят у на
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20.03.2022 14:31 Відповісти
можливо приїдуть,а можливо вже розгорнуті біля наших критичних міст і вузлів.
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20.03.2022 14:32 Відповісти
или уже. как говорится "их там нет"
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20.03.2022 14:32 Відповісти
"Водночас, за його словами "Patriot" не замінять системи протиповітряної оборони С-300, на яку покладалася його країна"
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20.03.2022 14:36 Відповісти
А что они должны были сказать, что мы передаем Украине с300, ясен перец опасаются ***** разозлить. Дезу фильтруй
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20.03.2022 15:05 Відповісти
Думаю, що вони уже полетіли в росію вчерашнім рейсом російського "Руслана". Так ніхто і не пояснив, чому російський транспортний "Руслан" учора безперешкодно в обхід санкцій здійснив рейс москва-Братислава - росія. І чим він був "начинений"... Думаю, що словаки передали братній рф ракети сс-300 щоб не віддавати Україні і не "**********" ситуацію
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20.03.2022 15:32 Відповісти
Топливо для АЭС привозил
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20.03.2022 15:57 Відповісти
Fuel for slovakian nuclear power plant. Unfortunately, Russia is the only supplier in the world for that type at present, apologies. Government already working on supplier replacement, but that's more than1-year job
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20.03.2022 16:00 Відповісти
Ви ж под санкциями, вам ничего нельзя привезти уже, а ввоз оружия вообще давно под запретом, даже пласмассовые пистолеты нельзя
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20.03.2022 16:42 Відповісти
вже кацапів *********
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20.03.2022 20:30 Відповісти
грузіть ракети С-300 у хфури, та стежками і городами дуйте в Україну.
а пускові поставте на горі - хай ***** дивиться
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20.03.2022 14:31 Відповісти
Дайте нашим цыганам, они быстро притянут. Еще втихаря и Петриот прихватят.
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20.03.2022 15:34 Відповісти
то у Шоугу надувные, их можно сложить
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20.03.2022 15:08 Відповісти
На якій горі? В Карпатах? І що там захищати і як туди запхнути хоч десяток великогабаритних машин, як їх там обслуговувати... Нє, тут все не опишу, утопія.
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20.03.2022 16:00 Відповісти
Значить с300 мали нас віддати
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20.03.2022 14:32 Відповісти
ну-ну...не сдрейфьте....не берите свои обещания назад...надеемся на ....ой как надеемся...
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20.03.2022 14:32 Відповісти
Добра новина! Значить десь вже розгортають....
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20.03.2022 14:32 Відповісти
Чернобаевка
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20.03.2022 15:08 Відповісти
Думаю, що десь у центрі та на заході... щоби по радіусу можна було б максимально дістати ...300 км по аеродинамічній цілі, 40 км (по балістичній цілі....
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20.03.2022 15:18 Відповісти
росийские ракеты и авиация летят с севера, востока и юга. Поближе к рубежам, тогда до центра и запада ничего не долетит. Мариуполю пора уже помоч наверно.
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20.03.2022 15:35 Відповісти
Це Ви про який комплекс? С-300 стріляє максимум на 90 км. Якщо Ви маєте на увазі С-300 Фаворит, то він є тільки в рашці.
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20.03.2022 16:04 Відповісти
Може ще бути с-300в, але там дальність малою ракетою 75, великою 100.
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20.03.2022 16:07 Відповісти
Чудова новина!
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20.03.2022 14:35 Відповісти
Вот и славно...
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20.03.2022 14:37 Відповісти
Водночас, за його словами "Patriot" НЕ замінять системи протиповітряної оборони С-300 - скромно надеюсь, что это дезинформация, иначе хочется сказать "спасибо, ссыкуны, за вашу помощь *****".
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20.03.2022 14:49 Відповісти
Патриоты закрывают лофтвафленн примерно до Киева...если Вам не понятно
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20.03.2022 14:52 Відповісти
Их "дипломатия" и "тактика пассивного сдерживания" куйла может вылезти им боком очень сильно и в ближайшем будущем. Сейчас куйло вынуждает их либо вообще отказывать в поставке (истребители из Польши), либо играть в "ихтамнет" (будем надеяться, что это - именно игра Словакии), а если вдруг нам не дай Бог не удастся освободить свои территории хотя бы до состояния на 23.02.2022 (Арестович у Фейгина сказал, что разблокировка Мариуполя - это вопрос политики и дипломатии, что там степь и невозможно подобраться, а кроме Мариуполя есть ведь ещё Запорожская и Херсонская области...) без уступок по НАТО, демилитаризации и "денацификации", то куйло пойдёт дальше - попробует любыми способами удержать Боснию от вступления в НАТО, если ему не воспрепятствуют - следующим будет Косово (там вроде есть временная американская база, но в НАТО Косово ещё не взяли), а потом поставит НАТО ядерный ультиматум по поводу Прибалтики. Против преступников действует неотвратимость наказания, но когда преступник владеет ЯО - с ним осторожничают и пытаются задобрить вместо того, чтобы прочертить, наконец-то, красную линию и сказать: "переступишь - испепелим твою недострану и нам посрать", он же им так говорит - почему они тушуются? Чем больше позволяешь преступнику - тем больше он бесчинствует, потому что чувствует безнаказанность. И Словакии вместе с НАТО надо не прятаться, а во всеуслышание заявить, что идёт ***** нах** и что за пределами россии он никто.
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20.03.2022 15:25 Відповісти
Вполне согласен с очевидными выводами...нашими силами черчили и чемберлены успокаивают азиатскую гидру И мы это заслужили. Наверное.
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20.03.2022 15:32 Відповісти
Свято наближається
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20.03.2022 14:50 Відповісти
Зачем тут эти новости. Подобное вообще граничит с гос. тайной!!
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20.03.2022 14:53 Відповісти
Бо це інформація закордонних ЗМІ- спробуйте читати текст повністю.
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20.03.2022 14:57 Відповісти
еще один, уже неделю весь мир гудит, один он только узнал, ооой тайна. По твоему в кремле разведка не располагает данными? они даже точное колличество знают. Именно поэтому самолеты их не летают сегодня.
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20.03.2022 15:12 Відповісти
От чому у нас різко скоротилася кількість у повітрі літаків рашки.
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20.03.2022 14:56 Відповісти
Кількість літаків скоротилася не тому що натовці в обпісяних штанцях щось зробили, а тому що ВСУ трішки тих літаків назбивали стінгерами
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20.03.2022 15:01 Відповісти
Най буде так. І едак.
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20.03.2022 15:02 Відповісти
😊
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20.03.2022 15:16 Відповісти
А стінгери де взяли? Не у країн НАТО???
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20.03.2022 15:53 Відповісти
Стінгери продаються в кожному збройовому магазині
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20.03.2022 17:10 Відповісти
ні, в магазині господарськіx товарив
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20.03.2022 18:19 Відповісти
Там у Эрдогана еще завалялись С400, меняйте ему Петриот, а нам все остальное, благое дело все таки
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20.03.2022 15:03 Відповісти
ердогану москальська система потрібна на випадок війни з Ізраїлем.
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20.03.2022 16:05 Відповісти
на випадок війни з Ізраїлем?
ти про що ?
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20.03.2022 22:34 Відповісти
Ще ДБР залишилось суворо, в останній раз попередити, як тільки протягнуть руки до клістронів, відрубають руки і будуть ходити по Львову однорукими.
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20.03.2022 15:15 Відповісти
Вот я предлагаю рубить правую руку военнопленным , чтобы больше НИКОГДА НЕ ХОТЕЛИ ПОВТОРИТЬ
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20.03.2022 15:31 Відповісти
мастурбуватимуть лівою...
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20.03.2022 15:35 Відповісти
Так ещё надо и жтот орган отрезать , шоб не плодились
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20.03.2022 15:36 Відповісти
пленным русским указательные пальцы от..бывать чтоб никогда на курок не нажал
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20.03.2022 15:37 Відповісти
Треба генетично змінювати. Щоб не було вказівного пальця.
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20.03.2022 15:55 Відповісти
І рота щоб не було, щоб не могли жерти сухпай і помирали з голоду.
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20.03.2022 16:06 Відповісти
Може й нам щось перепаде
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20.03.2022 16:23 Відповісти
Думаю С-300 уже у нас
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20.03.2022 18:28 Відповісти
Виникає таке відчуття, що якщоб українські клоуни не верещали без кінця про необхідну військову допомогу, а робили це по умному, то вже б ЗСУ все необхідне отримали і кацапські літаки закінчувалися значно швидше
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20.03.2022 18:53 Відповісти
Діду гвалтує Султана щоб той віддав Україні С-400 взамін на печенюшки: Патріот та Ф-35.

ото будуть вити на мокшанських болотах, коли ми будемо мочити ************ рашиські літалки ************** рашиськми ПВО
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20.03.2022 22:31 Відповісти
 
 