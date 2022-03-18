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Нідерланди та Німеччина направлять до Словаччини три системи ППО Patriot

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

patriot

Уряд Нідерландів заявив, що направить систему протиракетної оборони Patriot в Сліач, Словаччина. Це робиться в рамках зусиль НАТО з посилення протиповітряної оборони в Східній Європі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

Читайте також: Питання щодо постачання Україні ЗРК С-300 треба розглядати на рівні НАТО, - міністр оборони США Остін

"Погіршення ситуації з безпекою в Європі в результаті російського вторгнення в Україну робить цей внесок необхідним", - йдеться в заяві міністра оборони Кайсі Оллонгрен.

У заяві йдеться, що Німеччина також відправляє дві системи Patriot до Словаччини.
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Топ коментарі
+33
С-300 мы вас ждём, у вас куча работы
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18.03.2022 20:12
+25
Нет. Украине ничего не дадут. Поставки оружие прекратились. Запад скоро снимет со свинарника санкции, НАТО развалится, а ЕС будет проситься в одкб
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18.03.2022 20:16
+17
Про сарказм чули? Так це він.
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18.03.2022 20:21
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С-300 мы вас ждём, у вас куча работы
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18.03.2022 20:12 Відповісти
Я цієї звітності в СМІ ніяк не можу зрозуміти, що за нах🤬
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18.03.2022 20:23 Відповісти
Це сигнал для параши.
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18.03.2022 20:34 Відповісти
І не кажіть... Що не новина, то як рушник з хлібом для кацапа...
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18.03.2022 20:42 Відповісти
Ну и? Нам наконец-то отдадут С-300
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18.03.2022 20:12 Відповісти
Нет. Украине ничего не дадут. Поставки оружие прекратились. Запад скоро снимет со свинарника санкции, НАТО развалится, а ЕС будет проситься в одкб
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18.03.2022 20:16 Відповісти
Про сарказм чули? Так це він.
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18.03.2022 20:21 Відповісти
Сорри)
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18.03.2022 20:24 Відповісти
Вже
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18.03.2022 21:02 Відповісти
Я теж.
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18.03.2022 22:41 Відповісти
vse v ZAD v 97oi god
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18.03.2022 20:20 Відповісти
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18.03.2022 20:49 Відповісти
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18.03.2022 20:20 Відповісти
ну Ви й оптиміст !
терміново напишіть у кремль !
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18.03.2022 20:21 Відповісти
Их в Словакии уже нет как 3 дня, куда делись, никто не знает, наверное цыгане украли.
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18.03.2022 21:39 Відповісти
Цілих три. Ну добре. Чи доставить Словаччина нам одну С-300 чи всі будуть боятися погроз старої кобили?
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18.03.2022 20:13 Відповісти
у Словаків лише одна система С-300 і є

я вже не знаю як відноситись до цієї обаної НАТИ:

з нами ведуть себе не дуже,
але ж партнерів захищають

то може все ж ната НАТА ?
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18.03.2022 20:17 Відповісти
В одну "систему" входить стільки цікавої і страшної на вигляд техніки...ви навіть не уявляєте як багато, і як страшно вона виглядає для не звиклого ока в живу)
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18.03.2022 20:23 Відповісти
у словаков один дивизион с-300, а не "одна с-300".
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18.03.2022 20:39 Відповісти
В дівізіоні С-300 здається 12 пускових установок. Думаю як мінімум сотня ракет в комплекті і ще багато чого.
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18.03.2022 21:08 Відповісти
оце дiло...
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18.03.2022 20:13 Відповісти
Дали б нам три Патріота - наші хлопці до Урала зробили б закрите небо
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18.03.2022 20:14 Відповісти
Долго учить, с300 сразу же пойдут в работу и будут приземлять птичк
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18.03.2022 20:16 Відповісти
Не думаю що так вже і довго. Тут он зі стінгерів " сверхсовременние" СУ-34 збивають і ставлять рекорди по еффективності Джавелінів. Все упирається в небажання Заходу " спровокувати путлера"
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18.03.2022 20:18 Відповісти
Ну,если запустить сразу 10 ракет со "стингера",то можно и попасть Пока еще только учатся наши эффективно использовать это вооружение.
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18.03.2022 20:21 Відповісти
ну, тут по большей части все эксперты по стингерам )))), которые думают, что коеффициент поражения 0,6-0,8 означает, что из 10 пусков поражается от шести до восьми целей )))
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18.03.2022 20:52 Відповісти
Надеемся,бойцы скоро научатся
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18.03.2022 21:01 Відповісти
нет особенно времени учиться у расчетов (которых очень немного по сравнению с завезенными ПЗРК). Для этого надо на тренажерах проводить столько же времени, как некоторые задроты в дум'е.
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18.03.2022 21:09 Відповісти
Для того, чтобы она начала сбивать ракеты, еще нужны собственные спутники, которые передают данные для расчета траектории движения ракет. Там не такой принцип работы, как у наших. Так что долго и дорого.
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18.03.2022 20:32 Відповісти
Не вопрос. Идете на курсы, делаете 300-400 "пусков" с "разборами" на тренажере, и вам доверят FIM-92 или "перун". А скорее иглу-1.
А на "пэтриот" надо на год отправлять учиться англоязычных офицеров с высшим техническим. Так что не пишите шапкозакидательской ерунды.
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18.03.2022 20:47 Відповісти
ці патріоти можуть із Польщі та Словаччини зкрити небо до Києва
так кажуть...
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18.03.2022 20:18 Відповісти
120 км радіус, ті що до києва коштують 8 мільярдів
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18.03.2022 20:20 Відповісти
це ті що у Польщі ?

там стоїть система ПРО
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18.03.2022 20:22 Відповісти
У Європі не вистачіть на це памперсів.
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18.03.2022 21:53 Відповісти
что значит "дали б нам" ????
Словакия закупает вооружение
это для нее не проблема
ведь народу там в 10 раз меньше чем у нас - а экономика почти такая же
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18.03.2022 20:20 Відповісти
Вони закупають. Але в них не війна наразі. А у нас - війна і саме ми робимо замість НАТО ту брудну роботу, яку б уже могло робити воно. Заходу якраз дуже пощастило що Україна на яку вони нічого не ставили - змогла втримати удар. Так що на ділі ті 8 мільярдів не так і багато для власної безпеки і відносного спокою. Але що дають - те і беремо. Дякуємо і за те звісно
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18.03.2022 20:25 Відповісти
нас НАТО на эту "брудну роботу" не нанимало.
Надо было меньше с кацапами в дёсна жахаться, а после пяти лет войны не всматриваться в глаз путина.
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18.03.2022 20:57 Відповісти
у нас 30 лет НЕ БЫЛО ВОЙНЫ . .. за это время нашей власти нужно было создать УСЛОВИЯ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ . . . тогда бы мы сегодня имели бы мощную экономику (как в Польше), которая позволила бы финансировать производство или закупку дорогостоящих современных вооружений . . . а про нашу теперешнюю экономику говорит вот этот ФАКТ . . . . . . Гугл . . . В Украине на 700 тысяч сократилось количество рабочих мест за год . . . 29 марта 2021 г.
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19.03.2022 01:43 Відповісти
"Чтобы к нам приехала халявная С-300, мы были обязаны сделать хорошие дороги". В.Зеленский. Мудрые цитаты великих...
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18.03.2022 20:26 Відповісти
Давайте лучше в Украину, нам они гораздо нужнее.
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18.03.2022 20:14 Відповісти
Передавайте нам уже С300 да в голосину чтоб слышал Путин и Лавров. Хочу еще раз посмотреть на их **#ло перекошеное.
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18.03.2022 20:15 Відповісти
Когда скажут что передали, значит с300 уже стоят на боевом дежурстве, хер знает где )
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18.03.2022 20:16 Відповісти
Открою секрет, так и происходить. То что поставляет США точно
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18.03.2022 20:17 Відповісти
словацткі С-300 можна й не передавати.
я думаю пускових у нас ще достатньо, а ракети можна й у хвурах перевезти
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18.03.2022 20:19 Відповісти
Пускових у нас дуже багато. Але в комплексі С300 пускова сама з себе нічого не представляє. Ракети так, було би непогано. І у хвурах спокійно возити можна.
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18.03.2022 20:27 Відповісти
у словаков всего один дивизион. А ракет всего пол-сотни.
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18.03.2022 20:58 Відповісти
Позитивно. Це лише початок. 👍
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18.03.2022 20:15 Відповісти
Їх ніхто не трогає, а вони там укріплюються.
Ці системи потрібні тут і зараз, щоб перемогти кремлівського нациста! І тоді й там вони вже не будуть потрібні.
Європа та НАТО ведуть себе, як жалюгідні крисинята! Срам!
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18.03.2022 21:51 Відповісти
естественно что Словакия за них заплатит . . . но это не проблема . . . если есть мощная экономика - деньги найдутся
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18.03.2022 20:15 Відповісти
Привет C300, заждались уже
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18.03.2022 20:16 Відповісти
Думаю пока С-300 передадут наши уже во всю научатся стингерами калибр сбивать
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18.03.2022 20:18 Відповісти
Уже научились. К тому же С300 в Украине есть, проблема была с ракетами и кажется ее решили.
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18.03.2022 20:20 Відповісти
Может и есть, но мало. Харьков бомбят, Мариуполь бомбят. Чернигов тоже.
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18.03.2022 20:27 Відповісти
И это прекрасно
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18.03.2022 20:29 Відповісти
то ж хай словаки поставлять пускові С-300 з порожніми контейрами на горі, щоб кацапи ними тішились
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18.03.2022 22:46 Відповісти
Красиво, ничего не скажешь. Очень похоже на линию вдоль границы Украины, напрашивается вывод сам - для чего это делается. Единственно чего не хватает, так это то же самое с Юга. Не помню что из ПРО есть в Турции. Завтра унылая лошадь будет биться в истерике, а Байден на предстоящем саммите похоже добьет гвозди.
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18.03.2022 20:18 Відповісти
В Туреччині С-400.
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18.03.2022 21:28 Відповісти
Да там оказывается куча всего включая дальние "Найк Геркулес"
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18.03.2022 23:27 Відповісти
Найкраща новина за сьогодні.
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18.03.2022 20:18 Відповісти
Ми поняли, чому це робиться 😉
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18.03.2022 20:19 Відповісти
Ну,молодцы,дождались,когда Украину ************,теперь можно в Словакию Patriot отправить!
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18.03.2022 20:20 Відповісти
Пэтриоты,С300,Стрелы ,Осы а что если бы один или два Мудака-президента оставили в 90-х хотя бы тактическое ядерное оружие???????????
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18.03.2022 20:23 Відповісти
героично....
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18.03.2022 20:26 Відповісти
Не просрите в первых боях. Они отслеживают 100%
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18.03.2022 20:29 Відповісти
А до чого тоді фото Залізного купола?
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18.03.2022 20:32 Відповісти
Країни-члени ЄС експортували зброю до Росії після ембарго 2014 року. Ракети, літаки, торпеди, бомби. Росія продовжувала купувати зброю ЄС принаймні до 2020 року. Згідно з публічними даними, проаналізованими Investigate Europe, десять держав-членів експортували військове обладнання на суму 346 мільйонів євро, незважаючи на ембарго. Частина цієї зброї може бути використана проти України зараз.


https://www.investigate-europe.eu/en/2022/eu-states-exported-weapons-to-russia/
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18.03.2022 20:34 Відповісти
поблагодарим же францию с германией после єтого
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18.03.2022 21:08 Відповісти
Зачем об этом сообщать в СМИ? До сих пор не сделали выводов? Сделайте тихо, поставьте на дежурство, а потом сообщите!
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18.03.2022 20:34 Відповісти
Так ***** пофі..
Воно ***..
Завтра буде погрожувати" ядреними" бомбами
..
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
Слава нації
Смерть москалям.
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18.03.2022 20:41 Відповісти
Може краще нам Патріот? А їм хай С-300 лишається???
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18.03.2022 20:54 Відповісти
 
 