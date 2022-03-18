Нідерланди та Німеччина направлять до Словаччини три системи ППО Patriot
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Уряд Нідерландів заявив, що направить систему протиракетної оборони Patriot в Сліач, Словаччина. Це робиться в рамках зусиль НАТО з посилення протиповітряної оборони в Східній Європі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.
"Погіршення ситуації з безпекою в Європі в результаті російського вторгнення в Україну робить цей внесок необхідним", - йдеться в заяві міністра оборони Кайсі Оллонгрен.
У заяві йдеться, що Німеччина також відправляє дві системи Patriot до Словаччини.
Топ коментарі
+33 Дмитрий Гайдарченко
показати весь коментар18.03.2022 20:12
+25 Мобильный крематорий
показати весь коментар18.03.2022 20:16
+17 Планшет Студента
показати весь коментар18.03.2022 20:21
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Будь ласка, зачекайте...
терміново напишіть у кремль !
я вже не знаю як відноситись до цієї обаної НАТИ:
з нами ведуть себе не дуже,
але ж партнерів захищають
то може все ж ната НАТА ?
А на "пэтриот" надо на год отправлять учиться англоязычных офицеров с высшим техническим. Так что не пишите шапкозакидательской ерунды.
так кажуть...
там стоїть система ПРО
Словакия закупает вооружение
это для нее не проблема
ведь народу там в 10 раз меньше чем у нас - а экономика почти такая же
Надо было меньше с кацапами в дёсна жахаться, а после пяти лет войны не всматриваться в глаз путина.
я думаю пускових у нас ще достатньо, а ракети можна й у хвурах перевезти
Ці системи потрібні тут і зараз, щоб перемогти кремлівського нациста! І тоді й там вони вже не будуть потрібні.
Європа та НАТО ведуть себе, як жалюгідні крисинята! Срам!
https://www.investigate-europe.eu/en/2022/eu-states-exported-weapons-to-russia/
Воно ***..
Завтра буде погрожувати" ядреними" бомбами
..
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
Слава нації
Смерть москалям.