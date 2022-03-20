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Оккупированные и окруженные населенные пункты превращаются в концлагеря из-за недопущения гуманитарных грузов, – Денисова

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маріуполь

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявляет о серьезной гуманитарной катастрофе в Мангуше и Мелекеном, куда убежали жители Мариуполя, Чернигова и Херсонской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в своем сообщении в телеграм-канале Денисова отметила, что российская армия "превращает оккупированные и окруженные населенные пункты в концентрационные лагеря, где голодает мирное население".

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Так, по ее словам, жители Мариуполя, бежавшие от бомбежек российских оккупантов в Мангуш и Мелекино, умирают от голода. "Оккупанты не допускают гуманитарные грузы с едой, лекарствами, предметами первой необходимости", - отметила омбудсмен.

Также, как отметила Денисова, страдает гуманитарной катастрофой Чернигов, где нет ни электроэнергии, ни тепла, ни воды. Она напомнила, что в течение недели продолжаются безрезультатные переговоры с оккупационными войсками по эвакуации и гуманитарному коридору.

"В Херсонскую область оккупанты не пропустили 14 фур с гуманитарной помощью. 14 грузовиков с гуманитарной помощью на полпути российские боевики заставили вернуться", - добавила омбудсмен.

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Кроме того, по ее словам, не может попасть гуманитарный груз и в населенные пункты Харьковской, Киевской, Донецкой и Луганской области, где продолжаются боевые действия.

"Лишение мирного населения пищи и медикаментов является ничем иным, как пытками и прямыми нарушениями Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, Международного пакта о гражданских и политических правах и Европейской конвенции по правам человека", - добавила омбудсмен.

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Будьте прокляті на віка, кляті виродки, самі прокляті і весь ваш гнилий рід!
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20.03.2022 16:07 Ответить
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20.03.2022 16:07 Ответить
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20.03.2022 16:19 Ответить
Те,що агресор знущається й вбиває мирних-зрозуміло тому,що мета його -знищення України,як такої,а тому людей йому не жаль
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20.03.2022 16:42 Ответить
 
 