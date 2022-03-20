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ВСУ уничтожили вражеский опытный танк Т-80УМ2 "Черный орел"

Новости Цензор.НЕТ Технологии Война в Украине

танк

Во время боев на Сумщине возле города Тростянец Вооруженные Силы Украины разгромили колонну россиян, в составе которой был опытный танк Т-80УМ2 "Черный орел".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает АрмияInform со ссылкой на блогера Dr-Mashari Al Shammari.

Эта боевая машина была сожжена дотла, говорится в публикации.

ВСУ уничтожили вражеский опытный танк Т-80УМ2 Черный орел 01

Из открытых источников известно, что опытный танк Т-80УМ2 "Черный орел" у россиян был только в одном экземпляре.

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Он был оснащен комплексом активной защиты "Дрозд", которому как обычно "аналогов нет". Но, как видим, этот "уникальный" комплекс не выдержал контакта с реальностью, а именно - с ПТРК Javelin или беспилотным разведывательно-ударным комплексом Bayraktar TB2.

ВСУ уничтожили вражеский опытный танк Т-80УМ2 Черный орел 02

Российский танк Т-80УМ2 "Черный орел" до того момента, пока его не уничтожили ВСУ, иллюстративное фото.

Сами россияне определяли танк Т-80УМ2 "Черный орел" как опытную боевую машину, предтечу "Арматы". И поскольку враги были вынуждены пустить в бой такую ​​"сырую" и "единичную" боевую машину, это еще раз доказывает катастрофический характер потерь оккупанта в бронетехнике.
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Топ комментарии
+97
Украинские воины ликвидировали командира 252 мотострелкового полка 3-й мотострелковой дивизии полковника Николаева Игоря.
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20.03.2022 18:51
+95
Гелікоптер - алігатор, танк - орел. Дебіли, *****
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20.03.2022 18:53
+66
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20.03.2022 18:56
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Страница 2 из 2
Подтверждены сообщения не были, а в итоге оказались ошибочными. Уничтожен был опытный основной боевой танк Т-80УМ2.
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20.03.2022 20:57 Ответить
Чорный орел, какая боль. Тебя Украина помножила на ноль. ***** оботрись и пошел ***** !!!
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20.03.2022 21:53 Ответить
А це часом не той, де сортир ставили? Не спрацювало виходить?
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21.03.2022 10:33 Ответить
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