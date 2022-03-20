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В бою под Волновахой погиб украинский футболист Сергей Шестак

Новости Цензор.НЕТ Спорт Война в Украине

павелко,маркевич,шестак

В бою под Волновахой погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины Сергей Шестак.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН со ссылкой на УАФ.

Шестак родился на Черниговщине, но в последние годы проживал в Черкассах. Сергей был одним из лидеров любительской футбольной команды "Черкасских козаков". Ушел из жизни в возрасте 34 лет.

У погибшего осталась жена и маленькая дочь.

В бою под Волновахой погиб украинский футболист Сергей Шестак 01

Сергей Шестак рядом с Павелко и Маркевичем / фото УАФ
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Слава Героям України.
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20.03.2022 19:39 Ответить
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20.03.2022 19:41 Ответить
Вечная память
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20.03.2022 19:43 Ответить
Співчуття рідним та близьким.
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20.03.2022 19:46 Ответить
світла пам"ять ...........
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20.03.2022 19:49 Ответить
Спасибо тебе Сергей. Каждое имя наших героев должно быть задокументировано и передаваться будущим поколениям, наравне с великими князьями Киевской Руси-Украины и Запорожской державы, Гайдамаков, УНР, ЗУНР, ОУН-УПА. Каждое имя должно стать легендой, много ужаса пережила Украина за века, но именно сейчас, последний рывок, последний ужасный бой, и мы уничтожим проклятую мокшанскую орду, отомстив за всех и за каждого, за столетия мучений!

Спасибо тебе Сергей, достойный сын своей нэньки-Украины, отдавший всё до последнего, не пожалев себя
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20.03.2022 19:56 Ответить
Хлопець змінив спортивну форму на військову, пішов захищати Батьківщину і загинув. Вічна Слава і Пам"ять Герою.
А як же сотні пещених і плеканих "безцінних граків" інших клубів (з сім"ями, звісно) , котрі тренуються на теплих полях Європи, Туреччини, Еміратів ...гріються на сонечку і посмоктують коктейлі у той час, як їхні ровесники співвітчизники воюють і погибають на полях війни в Україні? Не хочеться удавитися від ганьби? А, ну так - ганьби вони не відчувають....
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20.03.2022 19:56 Ответить
Царства Небесного! Герої не вмирають!
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20.03.2022 21:28 Ответить
 
 