В бою под Волновахой погиб украинский футболист Сергей Шестак
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В бою под Волновахой погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины Сергей Шестак.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН со ссылкой на УАФ.
Шестак родился на Черниговщине, но в последние годы проживал в Черкассах. Сергей был одним из лидеров любительской футбольной команды "Черкасских козаков". Ушел из жизни в возрасте 34 лет.
У погибшего осталась жена и маленькая дочь.
Сергей Шестак рядом с Павелко и Маркевичем / фото УАФ
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Спасибо тебе Сергей, достойный сын своей нэньки-Украины, отдавший всё до последнего, не пожалев себя
А як же сотні пещених і плеканих "безцінних граків" інших клубів (з сім"ями, звісно) , котрі тренуються на теплих полях Європи, Туреччини, Еміратів ...гріються на сонечку і посмоктують коктейлі у той час, як їхні ровесники співвітчизники воюють і погибають на полях війни в Україні? Не хочеться удавитися від ганьби? А, ну так - ганьби вони не відчувають....