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У бою під Волновахою загинув український футболіст Сергій Шестак

Новини Цензор.НЕТ Спорт Війна в Україні

павелко,маркевич,шестак

У бою під Волновахою загинув військовослужбовець Збройних сил України Сергій Шестак.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН із посиланням на УАФ.

Шестак народився на Чернігівщині, але останні роки проживав у Черкасах. Сергій був одним із лідерів аматорської футбольної команди Черкаських козаків. Пішов із життя у віці 34 років.

У загиблого залишилася дружина та маленька дочка.

У бою під Волновахою загинув український футболіст Сергій Шестак 01

Сергій Шестак поруч з Павелком та Маркевичем / фото УАФ
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Слава Героям України.
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20.03.2022 19:39 Відповісти
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20.03.2022 19:41 Відповісти
Вечная память
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20.03.2022 19:43 Відповісти
Співчуття рідним та близьким.
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20.03.2022 19:46 Відповісти
світла пам"ять ...........
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20.03.2022 19:49 Відповісти
Спасибо тебе Сергей. Каждое имя наших героев должно быть задокументировано и передаваться будущим поколениям, наравне с великими князьями Киевской Руси-Украины и Запорожской державы, Гайдамаков, УНР, ЗУНР, ОУН-УПА. Каждое имя должно стать легендой, много ужаса пережила Украина за века, но именно сейчас, последний рывок, последний ужасный бой, и мы уничтожим проклятую мокшанскую орду, отомстив за всех и за каждого, за столетия мучений!

Спасибо тебе Сергей, достойный сын своей нэньки-Украины, отдавший всё до последнего, не пожалев себя
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20.03.2022 19:56 Відповісти
Хлопець змінив спортивну форму на військову, пішов захищати Батьківщину і загинув. Вічна Слава і Пам"ять Герою.
А як же сотні пещених і плеканих "безцінних граків" інших клубів (з сім"ями, звісно) , котрі тренуються на теплих полях Європи, Туреччини, Еміратів ...гріються на сонечку і посмоктують коктейлі у той час, як їхні ровесники співвітчизники воюють і погибають на полях війни в Україні? Не хочеться удавитися від ганьби? А, ну так - ганьби вони не відчувають....
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20.03.2022 19:56 Відповісти
Царства Небесного! Герої не вмирають!
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20.03.2022 21:28 Відповісти
 
 