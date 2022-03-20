У бою під Волновахою загинув український футболіст Сергій Шестак
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У бою під Волновахою загинув військовослужбовець Збройних сил України Сергій Шестак.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН із посиланням на УАФ.
Шестак народився на Чернігівщині, але останні роки проживав у Черкасах. Сергій був одним із лідерів аматорської футбольної команди Черкаських козаків. Пішов із життя у віці 34 років.
У загиблого залишилася дружина та маленька дочка.
Сергій Шестак поруч з Павелком та Маркевичем / фото УАФ
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Спасибо тебе Сергей, достойный сын своей нэньки-Украины, отдавший всё до последнего, не пожалев себя
А як же сотні пещених і плеканих "безцінних граків" інших клубів (з сім"ями, звісно) , котрі тренуються на теплих полях Європи, Туреччини, Еміратів ...гріються на сонечку і посмоктують коктейлі у той час, як їхні ровесники співвітчизники воюють і погибають на полях війни в Україні? Не хочеться удавитися від ганьби? А, ну так - ганьби вони не відчувають....