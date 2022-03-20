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"Укрзализныця" запускает челночные рейсы Дарница - Святошино. ПЕРЕЧЕНЬ

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"Укрзализныця" запускает рейсы Дарница – Святошино. Уже с 21 марта жители столицы смогут железной дорогой добраться с левого берега Киева на правый.

Об этом компания сообщает в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Они помогут жителям левого берега Киева добраться на правый. В частности, поезда будут удобны для трансфера до Центрального железнодорожного вокзала, пока красная линия метро работает с ограничениями, а автосообщение между берегами затруднено".

Поезда со станций Дарница и Святошино будут отправляться ежечасно начиная с 07:30. Последние рейсы в 18:30.

Поезда будут делать остановки на станциях Левый Берег, Выдубичи, Киев-Демеевский, Протасов Яр, Киев-Пассажирский (остановочная платформа Северная), Караваевы Дачи, Киев-Волынский, Борщаговка-Техническая, Борщаговка", - говорится в сообщении.

Поезд будет базово состоять из 6 вагонов, количество которых будет варьироваться в зависимости от спроса пассажиров. Стоимость проезда 15 грн, билеты можно приобрести у разъездного кассира на борту или в официальном чат-боте Укрзализныци.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзализныця" возвращает платный проезд на часть направлений, эвакуационные поезда останутся бесплатными

Укрзализныця запускает челночные рейсы Дарница - Святошино 01
Укрзализныця запускает челночные рейсы Дарница - Святошино 02
Укрзализныця запускает челночные рейсы Дарница - Святошино 03
Укрзализныця запускает челночные рейсы Дарница - Святошино 04
Укрзализныця запускает челночные рейсы Дарница - Святошино 05
Укрзализныця запускает челночные рейсы Дарница - Святошино 06
Укрзализныця запускает челночные рейсы Дарница - Святошино 07
Укрзализныця запускает челночные рейсы Дарница - Святошино 08
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а на рейки поперек покладіть всіз касабів що взяли у полон
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20.03.2022 19:53 Ответить
може з них бурлаків зробити?
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20.03.2022 19:56 Ответить
Троєщину не забувайте, будь-ласка. У нас і до війни метро не було, електричка рятувала.
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20.03.2022 19:57 Ответить
Та хрен они ложили и ложат на Троещину, Лесной и тп.
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20.03.2022 20:02 Ответить
Кладут.
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20.03.2022 20:04 Ответить
На Лесном есть метро,или мы про разные леса?
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20.03.2022 20:05 Ответить
напишіть - буде у вас касаборікша-два касаби у прольотку і за дві піз*дюліни повезуть куда скажешь
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20.03.2022 19:59 Ответить
Странное мнение у зализныци об плотности жителей левого берега.
Северное полукольцо всегда было загружено, а не южное.
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20.03.2022 20:01 Ответить
Тоді метро працювало.
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20.03.2022 20:03 Ответить
Что примечательно, на технической Борщаговке даже платформы нету, на Протасовом - в аварийном состоянии.
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20.03.2022 20:05 Ответить
Так ежечасно, или ежеполучасно, как на сканах расписания?
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20.03.2022 22:15 Ответить
 
 