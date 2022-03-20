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"Укрзалізниця" запускає човникові рейси Дарниця - Святошин. ПЕРЕЛІК

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укрзалізниця,експрес,потяг,залізниця

"Укрзалізниця" запускає рейси Дарниця - Святошино. Вже з 21 березня жителі столиці зможуть залізницею дістатись з лівого берега Києва на правий.

Про це компанія повідомляє у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Вони допоможуть мешканцям лівого берега Києва дістатися на правий. Зокрема, поїзди будуть зручними для трансферу до Центрального залізничного вокзалу, поки червона лінія метро працює з обмеженнями, а автосполучення між берегами ускладнене.

Поїзди зі станцій Дарниця та Святошин вирушатимуть щогодини починаючи з 07:30. Останні рейси о 18:30.

Поїзди робитимуть зупинки на станціях Лівий Берег, Видубичі, Київ-Деміївський, Протасів Яр, Київ-Пасажирський (зупинкова платформа Північна), Караваєві Дачі, Київ-Волинський, Борщагівка-Технічна, Борщагівка", - йдеться в повідомленні.

Поїзд базово складатиметься з 6 вагонів, кількість яких варіюватиметься залежно від попиту пасажирів. Вартість проїзду 15 грн, квитки можна придбати у роз'їзного касира на борту або в офіційному чат-боті Укрзалізниці.

Також читайте: "Укрзалізниця" повертає платний проїзд на частину напрямків, евакуаційні поїзди залишаться безкоштовними

Укрзалізниця запускає човникові рейси Дарниця - Святошин 01
Укрзалізниця запускає човникові рейси Дарниця - Святошин 02
Укрзалізниця запускає човникові рейси Дарниця - Святошин 03
Укрзалізниця запускає човникові рейси Дарниця - Святошин 04
Укрзалізниця запускає човникові рейси Дарниця - Святошин 05
Укрзалізниця запускає човникові рейси Дарниця - Святошин 06
Укрзалізниця запускає човникові рейси Дарниця - Святошин 07
Укрзалізниця запускає човникові рейси Дарниця - Святошин 08

Автор: Богдан Гуньковський
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а на рейки поперек покладіть всіз касабів що взяли у полон
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20.03.2022 19:53 Відповісти
може з них бурлаків зробити?
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20.03.2022 19:56 Відповісти
Троєщину не забувайте, будь-ласка. У нас і до війни метро не було, електричка рятувала.
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20.03.2022 19:57 Відповісти
Та хрен они ложили и ложат на Троещину, Лесной и тп.
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20.03.2022 20:02 Відповісти
Кладут.
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20.03.2022 20:04 Відповісти
На Лесном есть метро,или мы про разные леса?
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20.03.2022 20:05 Відповісти
напишіть - буде у вас касаборікша-два касаби у прольотку і за дві піз*дюліни повезуть куда скажешь
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20.03.2022 19:59 Відповісти
Странное мнение у зализныци об плотности жителей левого берега.
Северное полукольцо всегда было загружено, а не южное.
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20.03.2022 20:01 Відповісти
Тоді метро працювало.
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20.03.2022 20:03 Відповісти
Что примечательно, на технической Борщаговке даже платформы нету, на Протасовом - в аварийном состоянии.
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20.03.2022 20:05 Відповісти
Так ежечасно, или ежеполучасно, как на сканах расписания?
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20.03.2022 22:15 Відповісти
 
 