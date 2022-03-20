Украинские воины уничтожили сводный танковый отряд оккупантов под Броварами, - Генштаб
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
При попытке совершить наступательные действия на Киевском направлении сводный танковый отряд оккупантов был уничтожен под Броварами.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Во время осуществления очередной попытки наступления на Киев оккупанты потеряли сводный отряд 6-го танкового полка. Благодаря активным действиям подразделений Вооруженных Сил Украины на отдельных направлениях в Броварском районе подразделения противника остаются отрезанными от поставок горючего и продовольствия", - отмечается в сообщении.
Топ комментарии
+85 Funt Gor
показать весь комментарий20.03.2022 20:36
+76 Stanislav Bryzhyk
показать весь комментарий20.03.2022 20:33
+67 Планшет Студента
показать весь комментарий20.03.2022 20:34
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
А потім нагодуйте їх українською земелькою,щоб полілазило через вуха і сраку.
Слава ЗСУ!
Вибачайте за контент, але не можу стриматись...
Якщо шо, то видалю...
Щось на путіна схоже
https://youtu.be/kqSue_uoPrk
Пошаткували їх Козаки Вільної України!!!
Тримаймося браття!!
Слава Захисникам України!!