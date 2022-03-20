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Украинские воины уничтожили сводный танковый отряд оккупантов под Броварами, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

танк,рф,трофей

При попытке совершить наступательные действия на Киевском направлении сводный танковый отряд оккупантов был уничтожен под Броварами.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Во время осуществления очередной попытки наступления на Киев оккупанты потеряли сводный отряд 6-го танкового полка. Благодаря активным действиям подразделений Вооруженных Сил Украины на отдельных направлениях в Броварском районе подразделения противника остаются отрезанными от поставок горючего и продовольствия", - отмечается в сообщении.

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Топ комментарии
+85
Оце так: "В Беларуси внезапно погибли 25 российских солдат - сгорели заживо в технике в Мозыре", - сообщает Вертикаль
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20.03.2022 20:36
+76
Слава ЗСУ!
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20.03.2022 20:33
+67
Броварський котел, як я розумію. Ох і гарна з москалів юшка...тече!
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20.03.2022 20:34
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Слава ЗСУ!
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20.03.2022 20:33 Ответить
Броварський котел, як я розумію. Ох і гарна з москалів юшка...тече!
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20.03.2022 20:34 Ответить
смачного
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20.03.2022 20:50 Ответить
.
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20.03.2022 20:53 Ответить
В усіх регіонах України водіям заборонили використовувати відеореєстратори. Цю інформацію журналістам підтвердив керівник Управління у зв'язках із громадськістю ЗСУ Богдан Сеник.
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20.03.2022 20:35 Ответить
Мене ще позавчора на виїзді з Києва попросили зняти.
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20.03.2022 20:36 Ответить
Взяв Бровари? То сиди і не пи..ди!
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20.03.2022 20:35 Ответить
пок связист мотал катушку, танкист успел почистить пушку и вые..ть его подружку. это я про необходимость кроватей на кацо танчиках
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20.03.2022 20:35 Ответить
жареные буряты? не ем.
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20.03.2022 20:35 Ответить
Оце так: "В Беларуси внезапно погибли 25 российских солдат - сгорели заживо в технике в Мозыре", - сообщает Вертикаль
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20.03.2022 20:36 Ответить
Яке безглузде самогубство...
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20.03.2022 20:37 Ответить
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20.03.2022 20:37 Ответить
нічого дивного, вони ж завжди мали в сраці всі правила, і правила Техніки Безпеки теж, а вона ж того не любить.
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20.03.2022 20:38 Ответить
мангал винен
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20.03.2022 20:44 Ответить
Є мангал - буде і шашлик.
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20.03.2022 20:49 Ответить
Хех....відкосили таки..
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20.03.2022 20:50 Ответить
ще в Україну не заїхали, а вже горять.
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20.03.2022 21:18 Ответить
Курили, наверное...
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20.03.2022 21:43 Ответить
Вбий москаля бо москаль прийде і вб'є твою родину, тому вбий москаля першим.
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20.03.2022 20:36 Ответить
Так і треба **********, тримайте там мерзоту без води і їжі, це їм за Маріуполь ,тварюгам !
А потім нагодуйте їх українською земелькою,щоб полілазило через вуха і сраку.
Слава ЗСУ!
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20.03.2022 20:36 Ответить
Я пишаюся нашими козаками які знищують москаля на нашій святій землі.
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20.03.2022 20:38 Ответить
то вже не мангал, то сушарка на яблука якась?
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20.03.2022 20:39 Ответить
Ехали на Украину, а окажутся в Украине.
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20.03.2022 20:40 Ответить
Покажите фотографии этих танков как они горят, как башня отлетела. Такие кадры поднимают настроение каждому украинцу.
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20.03.2022 20:41 Ответить
Шось давно полонених не брали наші... Молодці, нашо їх ше годувати!
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20.03.2022 20:41 Ответить
Не буде більше полонених
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20.03.2022 21:09 Ответить
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20.03.2022 20:41 Ответить
"как человек" -це сумнівно, але так, істота що рашку розвалила ,а Україну об,єднала .
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20.03.2022 20:48 Ответить
нініні чорнобаївку жи!
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20.03.2022 21:03 Ответить
Зведений загiн - це по другому коду розïбали...
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20.03.2022 20:41 Ответить
зведений,по простому - нашкребли шо було)))
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20.03.2022 20:43 Ответить
Що було , та що залишилось.
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20.03.2022 20:49 Ответить
в третьому колі будуть бздуни і кухарі з нач складом
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20.03.2022 20:45 Ответить
Поясни, що значить "по другому коду"? Чи "колу"?
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20.03.2022 21:00 Ответить
Чем больше они там рыдают - тем ближе наша победа.
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20.03.2022 20:56 Ответить
+18
Вибачайте за контент, але не можу стриматись...
Якщо шо, то видалю...

Щось на путіна схоже

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20.03.2022 20:45 Ответить
Прям как в песне- и молодая не узнает какой у парня был конец.
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20.03.2022 20:49 Ответить
ну чому не взнає,можемо відіслати що залишилося ,ми ж не звіри))
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20.03.2022 20:54 Ответить
🤣
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20.03.2022 20:56 Ответить
и не бесплатно - пусть перечислит 1000 евро в фонд ЗСУ, тогда вышлем.
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20.03.2022 21:15 Ответить
Та звідкіля там 1000 євро?Вони життя своїх дітей продають за дерев,яні, хай забирають безкоштовно,щоб тут не смерділо.
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20.03.2022 21:24 Ответить
За що приїхав воювать, те з нього і залишилось
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20.03.2022 20:49 Ответить
Це те,про що «дараґая нє узнаєт»..
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20.03.2022 20:52 Ответить
Какой•то Z-самке взгрустнулось...
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20.03.2022 21:00 Ответить
Это 2 уже фотка, сгорают *****.
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20.03.2022 21:17 Ответить
Помилка в пості вашому ... треба так: згорають до (кого, чого) ***
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20.03.2022 23:44 Ответить
Игра слов.
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20.03.2022 23:50 Ответить
То, що окупантів треба знищувати - питань нема. І бажано, щоб з окупантів жоден живим не повернувся назад. Але глузувати з одірваних кінцівок - то зайве. Ми не кацапи. Але фотографувати їхні розірвані тіла та відправляти їм - варто. З прізвищами, званням. Як, заразом, й фото їхньої розбитої техніки, згорілих трупів. Чим менше в них буде бажання воювати - ти швидше ця війна скінчиться.
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20.03.2022 21:44 Ответить
за путіна, за кабаєву

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20.03.2022 20:47 Ответить
мобильньій крематорий паламался?
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20.03.2022 21:06 Ответить
propusknaja sposobnost ne ta
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20.03.2022 21:08 Ответить
а как у усрусских транзисторов? )
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20.03.2022 21:21 Ответить
Їй насрати на свого мертвого сина, їй за державу обідно, а Українцям їхні патріоти несуть "добро", та тварюка повинна лижати біля синка.
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20.03.2022 21:13 Ответить
Путирастия заднеприваднова масха мардвы.
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20.03.2022 21:20 Ответить
Ребят я русский уважаю Вас Ураинцы !!! Бейте в рог нашых чертей которых ху.ло отправляет к вам на убой !!! Я горжусь Вами, Украина победит этих тварей !!!
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20.03.2022 20:52 Ответить
a kto z tebe kacapu poverit ? idi ***** !
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20.03.2022 21:07 Ответить
Не был бы таким однозначным на твоём месте...
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20.03.2022 21:33 Ответить
harasho sto vy ne na moem meste
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20.03.2022 21:38 Ответить
Може він якраз належить до 1% адекватних...
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20.03.2022 22:03 Ответить
vy hotite rassledovanie provesti - flag vam v ruki
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20.03.2022 22:07 Ответить
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20.03.2022 21:16 Ответить
А що це за мішки на "багажнику" на танчіку зверху? Цукор? Хотів своїй мамаші у Мухосранськ відвезти?
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20.03.2022 20:57 Ответить
Если противник там отрезан от снабжения уничтожайте его не ждите
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20.03.2022 21:03 Ответить
Ох и идиоты, все на танки надеяться... против опытной пехоты с джавелинами и нлавами, это просто консервные банки, особенно если своя пехоты сцыкливая и не прикрывает
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20.03.2022 21:07 Ответить
а смелая пехота защитит и от FGM-148, и от Стугны
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21.03.2022 00:07 Ответить
. .
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20.03.2022 21:14 Ответить
Заїбісь! Так, як зараз в Україні, кацапи, мабуть, ще ніколи не ламали свої зуби.
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20.03.2022 21:22 Ответить
🎶Вова путін - хворий хлопець, в дупі має жабу
https://youtu.be/kqSue_uoPrk
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20.03.2022 21:37 Ответить
Кріпаки ***** пішли Українських Вільних Козаків воювати, а воно он, як з кріпаками вийшло…
Пошаткували їх Козаки Вільної України!!!
Тримаймося браття!!
Слава Захисникам України!!
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20.03.2022 22:32 Ответить
 
 