Українські воїни знищили зведений танковий загін окупантів під Броварами, - Генштаб
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При спробі здійснити наступальні дії на Київському напрямку зведений танковий загін окупантів було знищено під Броварами.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"Під час здійснення чергової спроби наступу на Київ, окупанти втратили зведений загін 6-го танкового полку. Завдяки активним діям підрозділів Збройних Сил України на окремих напрямках у Броварському районі підрозділи противника залишаються відрізаними від постачання пального та продовольства", - відзначається у повідомленні.
Топ коментарі
+85 Funt Gor
показати весь коментар20.03.2022 20:36
+76 Stanislav Bryzhyk
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+67 Планшет Студента
показати весь коментар20.03.2022 20:34
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Будь ласка, зачекайте...
А потім нагодуйте їх українською земелькою,щоб полілазило через вуха і сраку.
Слава ЗСУ!
Вибачайте за контент, але не можу стриматись...
Якщо шо, то видалю...
Щось на путіна схоже
https://youtu.be/kqSue_uoPrk
Пошаткували їх Козаки Вільної України!!!
Тримаймося браття!!
Слава Захисникам України!!