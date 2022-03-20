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Бровари (240) танк (1655) ЗСУ (5700)

Українські воїни знищили зведений танковий загін окупантів під Броварами, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

танк,рф,трофей

При спробі здійснити наступальні дії на Київському напрямку зведений танковий загін окупантів було знищено під Броварами.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Під час здійснення чергової спроби наступу на Київ, окупанти втратили зведений загін 6-го танкового полку. Завдяки активним діям підрозділів Збройних Сил України на окремих напрямках у Броварському районі підрозділи противника залишаються відрізаними від постачання пального та продовольства", - відзначається у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вчорашній бій на напрямку Броварів завершився повним розгромом підрозділу військ РФ. Будемо "кошмарити" противника і вдень, і вночі, - Залужний. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+85
Оце так: "В Беларуси внезапно погибли 25 российских солдат - сгорели заживо в технике в Мозыре", - сообщает Вертикаль
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20.03.2022 20:36
+76
Слава ЗСУ!
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20.03.2022 20:33
+67
Броварський котел, як я розумію. Ох і гарна з москалів юшка...тече!
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20.03.2022 20:34
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Слава ЗСУ!
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20.03.2022 20:33 Відповісти
Броварський котел, як я розумію. Ох і гарна з москалів юшка...тече!
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20.03.2022 20:34 Відповісти
смачного
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20.03.2022 20:50 Відповісти
.
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20.03.2022 20:53 Відповісти
В усіх регіонах України водіям заборонили використовувати відеореєстратори. Цю інформацію журналістам підтвердив керівник Управління у зв'язках із громадськістю ЗСУ Богдан Сеник.
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20.03.2022 20:35 Відповісти
Мене ще позавчора на виїзді з Києва попросили зняти.
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20.03.2022 20:36 Відповісти
Взяв Бровари? То сиди і не пи..ди!
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20.03.2022 20:35 Відповісти
пок связист мотал катушку, танкист успел почистить пушку и вые..ть его подружку. это я про необходимость кроватей на кацо танчиках
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20.03.2022 20:35 Відповісти
жареные буряты? не ем.
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20.03.2022 20:35 Відповісти
Оце так: "В Беларуси внезапно погибли 25 российских солдат - сгорели заживо в технике в Мозыре", - сообщает Вертикаль
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20.03.2022 20:36 Відповісти
Яке безглузде самогубство...
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20.03.2022 20:37 Відповісти
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20.03.2022 20:37 Відповісти
нічого дивного, вони ж завжди мали в сраці всі правила, і правила Техніки Безпеки теж, а вона ж того не любить.
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20.03.2022 20:38 Відповісти
мангал винен
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20.03.2022 20:44 Відповісти
Є мангал - буде і шашлик.
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20.03.2022 20:49 Відповісти
Хех....відкосили таки..
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20.03.2022 20:50 Відповісти
ще в Україну не заїхали, а вже горять.
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20.03.2022 21:18 Відповісти
Курили, наверное...
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20.03.2022 21:43 Відповісти
Вбий москаля бо москаль прийде і вб'є твою родину, тому вбий москаля першим.
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20.03.2022 20:36 Відповісти
Так і треба **********, тримайте там мерзоту без води і їжі, це їм за Маріуполь ,тварюгам !
А потім нагодуйте їх українською земелькою,щоб полілазило через вуха і сраку.
Слава ЗСУ!
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20.03.2022 20:36 Відповісти
Я пишаюся нашими козаками які знищують москаля на нашій святій землі.
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20.03.2022 20:38 Відповісти
то вже не мангал, то сушарка на яблука якась?
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20.03.2022 20:39 Відповісти
Ехали на Украину, а окажутся в Украине.
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20.03.2022 20:40 Відповісти
Покажите фотографии этих танков как они горят, как башня отлетела. Такие кадры поднимают настроение каждому украинцу.
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20.03.2022 20:41 Відповісти
Шось давно полонених не брали наші... Молодці, нашо їх ше годувати!
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20.03.2022 20:41 Відповісти
Не буде більше полонених
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20.03.2022 21:09 Відповісти
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20.03.2022 20:41 Відповісти
"как человек" -це сумнівно, але так, істота що рашку розвалила ,а Україну об,єднала .
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20.03.2022 20:48 Відповісти
нініні чорнобаївку жи!
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20.03.2022 21:03 Відповісти
Зведений загiн - це по другому коду розïбали...
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20.03.2022 20:41 Відповісти
зведений,по простому - нашкребли шо було)))
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20.03.2022 20:43 Відповісти
Що було , та що залишилось.
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20.03.2022 20:49 Відповісти
в третьому колі будуть бздуни і кухарі з нач складом
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20.03.2022 20:45 Відповісти
Поясни, що значить "по другому коду"? Чи "колу"?
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20.03.2022 21:00 Відповісти
Чем больше они там рыдают - тем ближе наша победа.
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20.03.2022 20:56 Відповісти
+18
Вибачайте за контент, але не можу стриматись...
Якщо шо, то видалю...

Щось на путіна схоже

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20.03.2022 20:45 Відповісти
Прям как в песне- и молодая не узнает какой у парня был конец.
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20.03.2022 20:49 Відповісти
ну чому не взнає,можемо відіслати що залишилося ,ми ж не звіри))
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20.03.2022 20:54 Відповісти
🤣
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20.03.2022 20:56 Відповісти
и не бесплатно - пусть перечислит 1000 евро в фонд ЗСУ, тогда вышлем.
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20.03.2022 21:15 Відповісти
Та звідкіля там 1000 євро?Вони життя своїх дітей продають за дерев,яні, хай забирають безкоштовно,щоб тут не смерділо.
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20.03.2022 21:24 Відповісти
За що приїхав воювать, те з нього і залишилось
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20.03.2022 20:49 Відповісти
Це те,про що «дараґая нє узнаєт»..
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20.03.2022 20:52 Відповісти
Какой•то Z-самке взгрустнулось...
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20.03.2022 21:00 Відповісти
Это 2 уже фотка, сгорают *****.
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20.03.2022 21:17 Відповісти
Помилка в пості вашому ... треба так: згорають до (кого, чого) ***
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20.03.2022 23:44 Відповісти
Игра слов.
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20.03.2022 23:50 Відповісти
То, що окупантів треба знищувати - питань нема. І бажано, щоб з окупантів жоден живим не повернувся назад. Але глузувати з одірваних кінцівок - то зайве. Ми не кацапи. Але фотографувати їхні розірвані тіла та відправляти їм - варто. З прізвищами, званням. Як, заразом, й фото їхньої розбитої техніки, згорілих трупів. Чим менше в них буде бажання воювати - ти швидше ця війна скінчиться.
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20.03.2022 21:44 Відповісти
за путіна, за кабаєву

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20.03.2022 20:47 Відповісти
мобильньій крематорий паламался?
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20.03.2022 21:06 Відповісти
propusknaja sposobnost ne ta
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20.03.2022 21:08 Відповісти
а как у усрусских транзисторов? )
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20.03.2022 21:21 Відповісти
Їй насрати на свого мертвого сина, їй за державу обідно, а Українцям їхні патріоти несуть "добро", та тварюка повинна лижати біля синка.
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20.03.2022 21:13 Відповісти
Путирастия заднеприваднова масха мардвы.
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20.03.2022 21:20 Відповісти
Ребят я русский уважаю Вас Ураинцы !!! Бейте в рог нашых чертей которых ху.ло отправляет к вам на убой !!! Я горжусь Вами, Украина победит этих тварей !!!
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20.03.2022 20:52 Відповісти
a kto z tebe kacapu poverit ? idi ***** !
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20.03.2022 21:07 Відповісти
Не был бы таким однозначным на твоём месте...
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20.03.2022 21:33 Відповісти
harasho sto vy ne na moem meste
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20.03.2022 21:38 Відповісти
Може він якраз належить до 1% адекватних...
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20.03.2022 22:03 Відповісти
vy hotite rassledovanie provesti - flag vam v ruki
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20.03.2022 22:07 Відповісти
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20.03.2022 21:16 Відповісти
А що це за мішки на "багажнику" на танчіку зверху? Цукор? Хотів своїй мамаші у Мухосранськ відвезти?
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20.03.2022 20:57 Відповісти
Если противник там отрезан от снабжения уничтожайте его не ждите
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20.03.2022 21:03 Відповісти
Ох и идиоты, все на танки надеяться... против опытной пехоты с джавелинами и нлавами, это просто консервные банки, особенно если своя пехоты сцыкливая и не прикрывает
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20.03.2022 21:07 Відповісти
а смелая пехота защитит и от FGM-148, и от Стугны
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21.03.2022 00:07 Відповісти
. .
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20.03.2022 21:14 Відповісти
Заїбісь! Так, як зараз в Україні, кацапи, мабуть, ще ніколи не ламали свої зуби.
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20.03.2022 21:22 Відповісти
🎶Вова путін - хворий хлопець, в дупі має жабу
https://youtu.be/kqSue_uoPrk
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20.03.2022 21:37 Відповісти
Кріпаки ***** пішли Українських Вільних Козаків воювати, а воно он, як з кріпаками вийшло…
Пошаткували їх Козаки Вільної України!!!
Тримаймося браття!!
Слава Захисникам України!!
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20.03.2022 22:32 Відповісти
 
 