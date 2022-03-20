РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4743 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
15 188 35
Мариуполь (5562) Азов (697)

Бомбы падают на город каждые 10 минут, - "Азов" об осаде Мариуполя

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

азов

Заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламарь, друг Калина, сделал обращение из блокадного города Мариуполя, где уже 25 день длится героическая оборона форпоста Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, обращение размещено в телеграм-канале "Азова".

"Слава Украине! Сегодня 25 день обороны Мариуполя. 20 дней блокады города. Бомбы падают каждые 10 минут. Кроме танков, артиллерии, сегодня 4 больших десантных корабля российской федерации вели не виденный до сих пор обстрел украинского Мариуполя.

Офицеры, сержанты, солдаты продолжают борьбу. И только по подтвержденным данным сегодня азовцами уничтожены 4 танка, БТРы и много ордынской пехоты.

Ребята мужественно защищают Украину!

Уничтожают спецназовцев, уничтожают предателей, которых мобилизовали и бросают как пушечное мясо.

Плевать они хотели на своих пленных. Плевать они хотели на своих убитых. Плевать они хотели на гражданское население Украины. Они – варвары 21-го века! Без совести и чести!

Мы верим в победу Украины! Верим, что небо в Мариуполе будет закрыто. Азовское море снова будет наше!"

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Еды просто нет, склады разбиты, магазины взорваны. Не представляю, что люди там уже едят", – очевидец гуманитарной катастрофы в Мариуполе. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+39
хлопцi тримайтесь! головне збережiть своi життя - один такий воiн Aзова важить як сто кацапських оркiв
показать весь комментарий
20.03.2022 21:24
+27
Боже, поможи
показать весь комментарий
20.03.2022 21:24
+17
Марік... неперможний Марік...наша гордість... наша біль... наша надія...наша молитва...
....
....
будьте прокляті фашисти-рашисти, нелюди... варвари і вбивці...
показать весь комментарий
20.03.2022 21:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Підрив росіян на ТМ... https://youtube.com/shorts/6Tpjv2jLmio?feature=share... Техніка випаровується
показать весь комментарий
20.03.2022 21:23 Ответить
хлопцi тримайтесь! головне збережiть своi життя - один такий воiн Aзова важить як сто кацапських оркiв
показать весь комментарий
20.03.2022 21:24 Ответить
Історія повторюється. Маріуполь та його захисники -. це аналог Брестської фортеці, яку бомбардують і штурмують російські фашисти. Багато поколінь українців згадуватимуть і шануватимуть своїх героїв. а ось росіян, чекає одне прокляття та забуття
показать весь комментарий
20.03.2022 21:34 Ответить
Боже, поможи
показать весь комментарий
20.03.2022 21:24 Ответить
Кораблі орків з моря пів дня працюють по місту..також працює авіація..!
Але *****, ми тримаємось))
показать весь комментарий
20.03.2022 21:27 Ответить
vi iz Mariupola pishite ?
показать весь комментарий
20.03.2022 21:28 Ответить
З Василькова
показать весь комментарий
20.03.2022 21:30 Ответить
Господи, спаси, сохрани і помилуй
показать весь комментарий
20.03.2022 21:36 Ответить
Ваш Господь ніколи в війнах нкого не спас, не зберіг і не помилував
показать весь комментарий
20.03.2022 21:47 Ответить
Марік... неперможний Марік...наша гордість... наша біль... наша надія...наша молитва...
....
....
будьте прокляті фашисти-рашисти, нелюди... варвари і вбивці...
показать весь комментарий
20.03.2022 21:30 Ответить
https://poshtar.info/2022/03/19/rosiiski-okupatsiini-viiska-pochynaiut-khaotychnyi-vidstup-na-pivdni-v-bik-krymu-prychyny-video/?fbclid=IwAR1t_11OAwO4iK1FccO33jb2nzin686pLuJiQcnB8OS1UjW7V1L009LPcrA
показать весь комментарий
20.03.2022 21:31 Ответить
а ************ там расказывает окуительные истории, что никаких сил для помощи Мариуполю нет, нет, срамота
показать весь комментарий
20.03.2022 21:32 Ответить
Квартал1+1 годував і годує 20 днів переможними новинами й шоу про війну, а подолячки і селфівоїни обмазують людей пафосною ****** - це те саме "заспокійливе кіно для бидла", що було до 24.02, але в іншій обкладинці, аби мертвий Маріуполь не завадив ЗеРейгана любити.
показать весь комментарий
20.03.2022 21:36 Ответить
Дорогие наши! Держитесь!! Молимся все вас! Слава Вам. наши защитники! Тут у нас в греческой немного *желтенькой* прессе написали. что Путин выдвинул ультиматум Мариуполю. сдаться до утра. а то...... а что а то? Не пишут.
показать весь комментарий
20.03.2022 22:27 Ответить
Якщо наші щось готують Арестович цього не скаже, і правильно зробить
показать весь комментарий
20.03.2022 21:52 Ответить
А у тебя есть другие данные? Есть силы?
показать весь комментарий
20.03.2022 22:37 Ответить
Силы есть, но они не могут подойти. Их просто уничтожат в полях на подходе. И авиацией нельзя, там мощнейшее ПВО орки создали. Вот и получается, что помощи не будет. На войне такое бывает.
показать весь комментарий
20.03.2022 23:38 Ответить
сьогодні 4 великих десантних корабля російської федерації вели не бачений досі світу обстріл українського Маріуполя Джерело: https://censor.net/ua/n3327160

???
показать весь комментарий
20.03.2022 21:33 Ответить
*******, коли вже союзники начухаються з тою їбаною ППО? Маріуполю терміново потрібна допомога. Це ж *******... Ні води, ні їжі, ні ліків, ні підтримки.
Господи, збережи наших у Маріуполі.
показать весь комментарий
20.03.2022 21:33 Ответить
І як те ППО доставити під Маріуполь?
показать весь комментарий
20.03.2022 21:35 Ответить
ППО потрібне не для захисту Маріуполя, а для того, щоб до Маріуполя могли підійти наші з підмогою. Орки взяли місто в кільце і довбуть з арти і з повітря. Якщо наші підійдуть без прикриття ППО, їхні колони просто накриють з повітря.
показать весь комментарий
20.03.2022 21:39 Ответить
Невже Ахметов не міг поставити ППО над Маріуполем? То ж його місто по суті.
показать весь комментарий
20.03.2022 21:33 Ответить
як і у донецьку є тільки дудка для гудіння
показать весь комментарий
20.03.2022 21:43 Ответить
Больше 100 млн. у.е. за единицу С300, которую разнесут в первой же атаке. Нереально крутая вилла где-нибудь в Италии или Испании обойдется олигархам ну в 10 млн у.е. Как думаете, многие олигархи сделают такое вложение? То, что у Ахметки состояние миллиарды долларов, не значит, что у него есть миллиард наличных для прикрытия Мариуполя. Это условная стоимость его активов, а не наличные денежные средства.
показать весь комментарий
20.03.2022 21:52 Ответить
БДК били, чекали на десант, але вони засцяли, поставили загороджуючий дим і з'їбались!
показать весь комментарий
20.03.2022 21:34 Ответить
Та що це таке? Yob вашу мать. На мою думку, ми стали свідками знищення Маріуполя і містян кацапами з дозволу Zеленої влади.
показать весь комментарий
20.03.2022 21:37 Ответить
Ваш самоотверженный героизм ,вселяет надежду украинскому народу в ПОБЕДУ над рашистскими захватчиками ,свободное будущее Украины..Вы ПОБЕДИТЕ,ПОБЕДИТ И ВСЯ УКРАИНА!Мариуполь был ,есть и будет Украинским !И за это вам СПАСИБО
показать весь комментарий
20.03.2022 21:41 Ответить
ну и сколько мариупольчане и Азов продержатся там без едьі, водьі, в полной блокаде, день, два, месяц-два, год или два? И сколько сотен или тьісяч там погибает каждьій день ?
показать весь комментарий
20.03.2022 22:43 Ответить
Это вопрос не ко мне,а к командованию и правительству…
показать весь комментарий
20.03.2022 22:58 Ответить
porozhaet hrabrostj etih voinov....ved oni znajut shto spasatj ih nekomu....poka.
показать весь комментарий
20.03.2022 21:44 Ответить
i znayut chto v plen ih ne vozmut...
показать весь комментарий
20.03.2022 21:52 Ответить
Може то наші" маріуполь залишили щоб кацапи усі міни там зкинули і вони в них закінчилися... я хз нашо щє такі жертви
показать весь комментарий
20.03.2022 21:49 Ответить
ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!

БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!

раZZія це імперія зла і брехні!!
раZZія країна терорист!
показать весь комментарий
20.03.2022 22:39 Ответить
Тут просто не вистачає слів... З одного боку - зрозуміло що в тому районі поки не вистачає потрібних ресурсів на прорив і деблокування Маріуполя, а з іншого - шалена лють🤬 бере від того шо ти це все розумієш - і МАЙЖЕ НІЧИМ не можеш їм допомогти ... Окрім того тривіального"тримайтесь"(яке я навіть не хочу вимовляти!)...Головне - це знати : скільки ще їм треба "триматись"? 😕
показать весь комментарий
20.03.2022 23:03 Ответить
 
 