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Маріуполь (2820) Азов (678)

Бомби падають на місто кожні 10 хвилин, - "Азов" про облогу Маріуполя

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

азов

Заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар, друга Калина, зробив звернення з блокадного міста Маріуполя, де вже 25 день триває героїчна оборона форпосту України.

Як інформує Цензор.НЕТ, звернення розміщене у телеграмі "Азову".

"Слава Україні! Сьогодні 25 день оборони Маріуполя. 20 днів блокади міста.Бомби падають кожні 10 хвилин. Окрім танків, артилерії, сьогодні 4 великих десантних корабля російської федерації вели не бачений досі світу обстріл українського Маріуполя.

Офіцери, сержанти, солдати продовжують боротьбу. І лише за підтвердженими даними сьогодні азовцями знищено 4 танки, БТРи та багато ординської піхоти.

Хлопці мужньо боронять Україну!

Знищують спецпризначенців, знищують тих зрадників, яких мобілізували і кидають як гарматне м'ясо.

Плювати вони хотіли на своїх полонених. Плювати вони хотіли на своїх вбитих. Плювати вони хотіли на цивільне населення України. Вони - варвари 21-го століття! Без совісті та честі!

Ми віримо в перемогу України! Віримо, що небо в Маріуполі буде закрито. Азовське море знову буде наше!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Їжі просто немає, склади розбиті, магазини підірвані. Не уявляю, що люди там вже їдять", - очевидець гуманітарної катастрофи у Маріуполі. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+39
хлопцi тримайтесь! головне збережiть своi життя - один такий воiн Aзова важить як сто кацапських оркiв
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20.03.2022 21:24
+27
Боже, поможи
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20.03.2022 21:24
+17
Марік... неперможний Марік...наша гордість... наша біль... наша надія...наша молитва...
....
....
будьте прокляті фашисти-рашисти, нелюди... варвари і вбивці...
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20.03.2022 21:30
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Підрив росіян на ТМ... https://youtube.com/shorts/6Tpjv2jLmio?feature=share... Техніка випаровується
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20.03.2022 21:23 Відповісти
хлопцi тримайтесь! головне збережiть своi життя - один такий воiн Aзова важить як сто кацапських оркiв
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20.03.2022 21:24 Відповісти
Історія повторюється. Маріуполь та його захисники -. це аналог Брестської фортеці, яку бомбардують і штурмують російські фашисти. Багато поколінь українців згадуватимуть і шануватимуть своїх героїв. а ось росіян, чекає одне прокляття та забуття
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20.03.2022 21:34 Відповісти
Боже, поможи
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20.03.2022 21:24 Відповісти
Кораблі орків з моря пів дня працюють по місту..також працює авіація..!
Але *****, ми тримаємось))
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20.03.2022 21:27 Відповісти
vi iz Mariupola pishite ?
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20.03.2022 21:28 Відповісти
З Василькова
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20.03.2022 21:30 Відповісти
Господи, спаси, сохрани і помилуй
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20.03.2022 21:36 Відповісти
Ваш Господь ніколи в війнах нкого не спас, не зберіг і не помилував
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20.03.2022 21:47 Відповісти
Марік... неперможний Марік...наша гордість... наша біль... наша надія...наша молитва...
....
....
будьте прокляті фашисти-рашисти, нелюди... варвари і вбивці...
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20.03.2022 21:30 Відповісти
https://poshtar.info/2022/03/19/rosiiski-okupatsiini-viiska-pochynaiut-khaotychnyi-vidstup-na-pivdni-v-bik-krymu-prychyny-video/?fbclid=IwAR1t_11OAwO4iK1FccO33jb2nzin686pLuJiQcnB8OS1UjW7V1L009LPcrA
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20.03.2022 21:31 Відповісти
а ************ там расказывает окуительные истории, что никаких сил для помощи Мариуполю нет, нет, срамота
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20.03.2022 21:32 Відповісти
Квартал1+1 годував і годує 20 днів переможними новинами й шоу про війну, а подолячки і селфівоїни обмазують людей пафосною ****** - це те саме "заспокійливе кіно для бидла", що було до 24.02, але в іншій обкладинці, аби мертвий Маріуполь не завадив ЗеРейгана любити.
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20.03.2022 21:36 Відповісти
Дорогие наши! Держитесь!! Молимся все вас! Слава Вам. наши защитники! Тут у нас в греческой немного *желтенькой* прессе написали. что Путин выдвинул ультиматум Мариуполю. сдаться до утра. а то...... а что а то? Не пишут.
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20.03.2022 22:27 Відповісти
Якщо наші щось готують Арестович цього не скаже, і правильно зробить
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20.03.2022 21:52 Відповісти
А у тебя есть другие данные? Есть силы?
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20.03.2022 22:37 Відповісти
Силы есть, но они не могут подойти. Их просто уничтожат в полях на подходе. И авиацией нельзя, там мощнейшее ПВО орки создали. Вот и получается, что помощи не будет. На войне такое бывает.
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20.03.2022 23:38 Відповісти
сьогодні 4 великих десантних корабля російської федерації вели не бачений досі світу обстріл українського Маріуполя Джерело: https://censor.net/ua/n3327160

???
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20.03.2022 21:33 Відповісти
*******, коли вже союзники начухаються з тою їбаною ППО? Маріуполю терміново потрібна допомога. Це ж *******... Ні води, ні їжі, ні ліків, ні підтримки.
Господи, збережи наших у Маріуполі.
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20.03.2022 21:33 Відповісти
І як те ППО доставити під Маріуполь?
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20.03.2022 21:35 Відповісти
ППО потрібне не для захисту Маріуполя, а для того, щоб до Маріуполя могли підійти наші з підмогою. Орки взяли місто в кільце і довбуть з арти і з повітря. Якщо наші підійдуть без прикриття ППО, їхні колони просто накриють з повітря.
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20.03.2022 21:39 Відповісти
Невже Ахметов не міг поставити ППО над Маріуполем? То ж його місто по суті.
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20.03.2022 21:33 Відповісти
як і у донецьку є тільки дудка для гудіння
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20.03.2022 21:43 Відповісти
Больше 100 млн. у.е. за единицу С300, которую разнесут в первой же атаке. Нереально крутая вилла где-нибудь в Италии или Испании обойдется олигархам ну в 10 млн у.е. Как думаете, многие олигархи сделают такое вложение? То, что у Ахметки состояние миллиарды долларов, не значит, что у него есть миллиард наличных для прикрытия Мариуполя. Это условная стоимость его активов, а не наличные денежные средства.
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20.03.2022 21:52 Відповісти
БДК били, чекали на десант, але вони засцяли, поставили загороджуючий дим і з'їбались!
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20.03.2022 21:34 Відповісти
Та що це таке? Yob вашу мать. На мою думку, ми стали свідками знищення Маріуполя і містян кацапами з дозволу Zеленої влади.
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20.03.2022 21:37 Відповісти
Ваш самоотверженный героизм ,вселяет надежду украинскому народу в ПОБЕДУ над рашистскими захватчиками ,свободное будущее Украины..Вы ПОБЕДИТЕ,ПОБЕДИТ И ВСЯ УКРАИНА!Мариуполь был ,есть и будет Украинским !И за это вам СПАСИБО
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20.03.2022 21:41 Відповісти
ну и сколько мариупольчане и Азов продержатся там без едьі, водьі, в полной блокаде, день, два, месяц-два, год или два? И сколько сотен или тьісяч там погибает каждьій день ?
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20.03.2022 22:43 Відповісти
Это вопрос не ко мне,а к командованию и правительству…
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20.03.2022 22:58 Відповісти
porozhaet hrabrostj etih voinov....ved oni znajut shto spasatj ih nekomu....poka.
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20.03.2022 21:44 Відповісти
i znayut chto v plen ih ne vozmut...
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20.03.2022 21:52 Відповісти
Може то наші" маріуполь залишили щоб кацапи усі міни там зкинули і вони в них закінчилися... я хз нашо щє такі жертви
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20.03.2022 21:49 Відповісти
ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!

БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!

раZZія це імперія зла і брехні!!
раZZія країна терорист!
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20.03.2022 22:39 Відповісти
Тут просто не вистачає слів... З одного боку - зрозуміло що в тому районі поки не вистачає потрібних ресурсів на прорив і деблокування Маріуполя, а з іншого - шалена лють🤬 бере від того шо ти це все розумієш - і МАЙЖЕ НІЧИМ не можеш їм допомогти ... Окрім того тривіального"тримайтесь"(яке я навіть не хочу вимовляти!)...Головне - це знати : скільки ще їм треба "триматись"? 😕
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20.03.2022 23:03 Відповісти
 
 