"Командира разведроты "ДНР" "Людоеда" ликвидировали на Донбассе", - ОТГ "Схід"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
ВСУ на Донбассе уничтожили "командира разведывательной роты "ДНР" капитана Сергея Машкина с позывным "Людоед".
Об этом в Facebook сообщает Оперативно-тактическая группировка "Схід", передает Цензор.НЕТ.
"Оказывается, что командир разведывательной роты 11 мотострелкового полка 1 армейского корпуса так называемой "ДНР" капитан Сергей Машкин с позывным "Людоед" (с фантазией по позывным у них реальные проблемами) собственноручно "точечным огнем" уничтожил целую батарею САУ!
Их послушать, так отряд Мстителей из киновселенной Марвел по сравнению с ними это какая-то группа "Ягодка" в детском саду. Впрочем, говорить можно многое, но факт остается фактом. Вместо людей он жрет чернозем. Мертвый оккупант уже оружие не возьмет! – добавили в ОТГ.
Пожалуйста, подождите...
Слава УКРАМНЕ!!! Героям СЛАВА!!!
На атчізне свято з боярою!
Слава Захисникам України!!
Досвидос
а все те рядовые и прочая шушара которая лежит начиная в землях или на обочинах земли украинской,до моргах в беларусии и крыма некому не нужное мясо....O них уже никто не помнит.
Этих "бедолаг" никто не собирается забирать домой,они свой контракт отработали. Слава Богу что сейчас холодно,а то бы воняли и отвлекали ВСУ еще и на захоронение этих Zасранцев