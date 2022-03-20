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"Командира розвідроти "ДНР" "Людоеда" ліквідували на Донбасі, - ОТУ "Схід"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ЗСУ на Донбасі знищили "командира розвідувальної роти "ДНР" капітана Сергія Машкіна з позивним "Людоед".

Про це у Facebook повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід", передає Цензор.НЕТ.

"Виявляється, що командир розвідувальної роти 11 мотострілецького полку 1 армійського корпусу так званої ДНР капітан Сергій Машкін з позивним "людоед" (з фантазією щодо позивних у них реальні проблеми) власноруч "точечным огнем" знищив цілу батарею САУ!

Їх послухати, так загін Месників з кіновсесвіту Марвел у порівнянні з ними то якась група "Ягідка" у дитячому садочку. Втім, говорити можна багато, але факт залишається фактом. Замість людей він жере чорнозем. Мертвий окупант вже зброю не візьме! - додали в ОТУ.

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Командира розвідроти ДНР Людоеда ліквідували на Донбасі, - ОТУ Схід 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+50
Короче съели людоеда.
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20.03.2022 21:46
+32
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20.03.2022 21:50
+30
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20.03.2022 21:50
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20.03.2022 21:46 Відповісти
Короче съели людоеда.
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20.03.2022 21:46 Відповісти
Жуткий орк. Кошмары будут снится, уберите эту фотку
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20.03.2022 21:47 Відповісти
Переживем. Главное - уничтожен

Слава УКРАМНЕ!!! Героям СЛАВА!!!
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20.03.2022 21:51 Відповісти
Ну і ****-мама дарагая!
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20.03.2022 22:23 Відповісти
теперь понятно почему он пошел в наротную милицию дэнээр, его никто не хотел брать на другую работу, даже сторожем
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20.03.2022 22:27 Відповісти
Чистый орк на фото
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20.03.2022 21:48 Відповісти
Виглядають як люди.... а мерзота мерзотою, нічого людського у рашисстах.
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20.03.2022 21:49 Відповісти
Ото рожа... Сохрани і заступи.
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20.03.2022 21:49 Відповісти
Люди "з'їли людоїда". "Людоїд" був дутий, але не безсмертний.
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20.03.2022 21:50 Відповісти
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20.03.2022 21:50 Відповісти
это Енот его ликвидировал
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20.03.2022 22:06 Відповісти
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20.03.2022 21:50 Відповісти
Пошли крымнашисты...кучненько. Мариуполь!
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20.03.2022 21:51 Відповісти
плацпарадные -им только красиво в ряд коробчки чтобы по площади шли и с гордым видом из люка торчать
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21.03.2022 00:14 Відповісти
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20.03.2022 21:52 Відповісти
Що за"милий пупсон"?
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20.03.2022 22:24 Відповісти
Внимательно читайте...см. выше. Они мрут со скоростью, не позволяющей мне отвлекаться Ну вот...еще пятеро. И лишь офицеры.
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20.03.2022 22:35 Відповісти
А почему не встретятся? Вполне могут в ближайшее время
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20.03.2022 21:53 Відповісти
😁
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20.03.2022 21:54 Відповісти
Равшан діваху заспокоїть. Регулярно. ))
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20.03.2022 22:01 Відповісти
Интересно,как это "пожертвование собой" выглядело? Бросился на дзот с пулеметом,что ли? Ох и мастера кацапы пи@деть.
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21.03.2022 07:51 Відповісти
Це чекає усіх орків та москалів. Без строку давності.
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20.03.2022 21:50 Відповісти
Людоєд виявився говноєдом 😂🇺🇦✊
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20.03.2022 21:53 Відповісти
Та не людоед оно а ****** ....
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20.03.2022 21:53 Відповісти
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20.03.2022 21:53 Відповісти
Норм так националисты второй армии мира наваливают.
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20.03.2022 21:58 Відповісти
Националист, фашист или нацист- это тот, кто ****** грязного россияшку у себя в сарае...весь мир. Нацистская вселенная.
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20.03.2022 22:02 Відповісти
Как мне заявил давече один ватан - "ссср - наша родина и кто против нее - тот нацист".
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20.03.2022 22:09 Відповісти
Как это вышло, что он де подвергся атаке националистов, но при этом уничтожил опорный пункт и парочку долговременных точек? Националисты эти укрепления к нему на своем горбу подтаскивали?
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20.03.2022 22:07 Відповісти
Жесть...подвергнуться атаке превосходящих сил дотов и опорных пунктов - это нужно уметь.
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20.03.2022 22:08 Відповісти
Вот). ДОТы противника пошли в атаку! Ничего святого у бендеровцав...
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20.03.2022 22:09 Відповісти
Звучит как эпитафия. Оно ещё передвигается?
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20.03.2022 22:26 Відповісти
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20.03.2022 21:55 Відповісти
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20.03.2022 21:55 Відповісти
Не забудет Беляков мариупольских стрелков...
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20.03.2022 21:57 Відповісти
На мурманск моржи с Арктики напали?
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20.03.2022 21:59 Відповісти
"и один украинский адмирал!!!!!" Дебилы *****!
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20.03.2022 22:06 Відповісти
шкода!шкода що додому повезли, кращеб посилив якість українського чернозему.
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20.03.2022 22:07 Відповісти
лука дадут?
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20.03.2022 22:08 Відповісти
Ще одним московським дурнем з «ученієв в бульбашів» стало меньше!!
На атчізне свято з боярою!
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20.03.2022 22:10 Відповісти
защищая Путина!!! Мрази
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20.03.2022 22:13 Відповісти
Невже в Україні знаходиться його "родина Мурманськ"?
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21.03.2022 09:16 Відповісти
земля скловатою, всім вам орки!(((
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20.03.2022 21:56 Відповісти
Земля стекооватой, подох падла!
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20.03.2022 21:56 Відповісти
Людоед сменил прозвище на перегной
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20.03.2022 21:57 Відповісти
Жирний-прежирний ЛАЙК!
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20.03.2022 21:57 Відповісти
Одним гавноєдом менше
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20.03.2022 22:01 Відповісти
Это случаем не родной брат Моторолы? Очень похож.
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20.03.2022 22:02 Відповісти
Яке ж іще міг собі погоняло придумати Машкін з пикою бомжа?
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20.03.2022 22:03 Відповісти
Ой плакали всей биолабораторией США под Харьковом, горе то какое, такого орка редкого биосфера потеряла
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20.03.2022 22:04 Відповісти
Дочекалася московська гнида Кари від України!!
Слава Захисникам України!!
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20.03.2022 22:07 Відповісти
На землі стало менше на одного підара-підхуйловника. Слава Україні та її Збройним Силам! Дякуємо Вам хлопці за Вашу сумлінну працю!!!
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20.03.2022 22:11 Відповісти
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20.03.2022 22:12 Відповісти
Никто скучать не будет

Досвидос
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20.03.2022 22:14 Відповісти
Дивовижний збіг обставин,та воля фортуни не на їхньому боці! Смерть вам цапи,ад ваше місце!
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20.03.2022 22:32 Відповісти
Тепер черв"ячки будуть ласувати людожером, якщо не погидують
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20.03.2022 23:24 Відповісти
Який гидкий тіп!
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20.03.2022 23:33 Відповісти
Типер чирваки пропустят через кишечник и высрут в виде гумуса.
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20.03.2022 23:49 Відповісти
Прикол в том что все уничтоженные офицеры высшего звена погибают "Хероически сражаясь"
а все те рядовые и прочая шушара которая лежит начиная в землях или на обочинах земли украинской,до моргах в беларусии и крыма некому не нужное мясо....O них уже никто не помнит.
Этих "бедолаг" никто не собирается забирать домой,они свой контракт отработали. Слава Богу что сейчас холодно,а то бы воняли и отвлекали ВСУ еще и на захоронение этих Zасранцев
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21.03.2022 00:36 Відповісти
 
 