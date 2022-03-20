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"Командира розвідроти "ДНР" "Людоеда" ліквідували на Донбасі, - ОТУ "Схід"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
ЗСУ на Донбасі знищили "командира розвідувальної роти "ДНР" капітана Сергія Машкіна з позивним "Людоед".
Про це у Facebook повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід", передає Цензор.НЕТ.
"Виявляється, що командир розвідувальної роти 11 мотострілецького полку 1 армійського корпусу так званої ДНР капітан Сергій Машкін з позивним "людоед" (з фантазією щодо позивних у них реальні проблеми) власноруч "точечным огнем" знищив цілу батарею САУ!
Їх послухати, так загін Месників з кіновсесвіту Марвел у порівнянні з ними то якась група "Ягідка" у дитячому садочку. Втім, говорити можна багато, але факт залишається фактом. Замість людей він жере чорнозем. Мертвий окупант вже зброю не візьме! - додали в ОТУ.
Топ коментарі
+50 govtva
показати весь коментар20.03.2022 21:46
+32 Jimmy Hill
показати весь коментар20.03.2022 21:50
+30 константен
показати весь коментар20.03.2022 21:50
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Слава УКРАМНЕ!!! Героям СЛАВА!!!
На атчізне свято з боярою!
Слава Захисникам України!!
Досвидос
а все те рядовые и прочая шушара которая лежит начиная в землях или на обочинах земли украинской,до моргах в беларусии и крыма некому не нужное мясо....O них уже никто не помнит.
Этих "бедолаг" никто не собирается забирать домой,они свой контракт отработали. Слава Богу что сейчас холодно,а то бы воняли и отвлекали ВСУ еще и на захоронение этих Zасранцев