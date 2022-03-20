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Вакарчук (352) Одесса (7377)

Вакарчук оценил военный юмор одесситов. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

вакарчук

Украинский исполнитель Святослав Вакарчук снова посетил Одессу и подчеркнул, что у одесситов прекрасное чувство юмора даже во время войны и юмор у них самый лучший в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Obozrevatel со ссылкой на Instagram Вакарчука.

Певец путешествует по Украине, давая концерты и поддерживая боевой дух украинцев.

Он отметил большое чувство юмора одесситов. Вакарчук показал бигборд, где написано: "Русский военный корабль, ну что. ты дошел?"

Вакарчук оценил военный юмор одесситов 01

фото instagram/sviatoslav.vakarchuk

"Даже во время войны Одесса остается Одессой. Русский корабль скоро дойдет... Мы – победим. Все будет хорошо", – написал Вакарчук.

Смотрите: Вакарчук обратился к россиянам из детской палаты реанимации: "Эти дети были ранены российскими ракетами, российскими осколками, российскими солдатами". ВИДЕО

Также по дороге в Одессу Вакарчук встретил бигборд, где указано направление движения российских "орков" прямо в Гаагский международный суд.

Вакарчук оценил военный юмор одесситов 02

фото instagram/sviatoslav.vakarchuk
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Топ комментарии
+27
Он делает то .что у него лучше получается .Глупая и не приятная критика.то. что это опасно для него.это другой вопрос.Если вы не знаете.артисты.певцы всех армий всех времен выступают перед своими военными.поднимая боевой дух о чем сказано в стать .
Не могу успокоится.злите своим мышлением .Командир .разрешите вам проследовать с вашими заявами за кацапским кораблем.
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20.03.2022 22:46
+19
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20.03.2022 22:40
+17
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20.03.2022 22:35
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ышо один какого хера катается
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20.03.2022 22:34 Ответить
Це хард версія Поплавського
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20.03.2022 22:39 Ответить
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20.03.2022 22:35 Ответить
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20.03.2022 22:40 Ответить
Курва кацапська, ще кривиться від "пиріжків" під час сну
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21.03.2022 09:09 Ответить
А Вакарчук тільки катається і співає... А міг би хоча би гумдопомогу пакувати для біженців, або щось тепле в бомбосховища привезти
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20.03.2022 22:35 Ответить
А звідки знаєш що він більше нічого не робить?
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20.03.2022 22:43 Ответить
вже і давно ... Що так трудно пошук пустити ?
Перше що знайшов :
Святослав Вакарчук привіз до Харкова допомогу та заспівав у метро для українців
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20.03.2022 22:45 Ответить
Он делает то .что у него лучше получается .Глупая и не приятная критика.то. что это опасно для него.это другой вопрос.Если вы не знаете.артисты.певцы всех армий всех времен выступают перед своими военными.поднимая боевой дух о чем сказано в стать .
Не могу успокоится.злите своим мышлением .Командир .разрешите вам проследовать с вашими заявами за кацапским кораблем.
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20.03.2022 22:46 Ответить
зацените видос! )))
https://twitter.com/i/status/1505588664188944392
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20.03.2022 22:40 Ответить
Сильно!
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20.03.2022 22:47 Ответить
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20.03.2022 22:56 Ответить
а ще є ескадрилья броньованих снігирей
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21.03.2022 03:48 Ответить
Сегодня видео было с польско-белорусского кордона, где блокируют фуры в рф.
Под песни Славка!
А кто из критиканов может собрать своим выступлением хотя бы сотню народа?
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20.03.2022 22:54 Ответить
Как бы песни Славка не имеют никакого отношения к желанию сознательных людей блокировать фашистов.
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20.03.2022 22:58 Ответить
А Чернобаевки почему нет?
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20.03.2022 23:02 Ответить
Молодці, одесити !
Ще бачила картинку на фб: смерть з косою сидить на пляжі під парасолькою. І підпис - мама ждет.
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20.03.2022 23:02 Ответить
Тётя Цыля таки устала ждать.
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20.03.2022 23:21 Ответить
Є ше одна цікава ідея: кацападли дуже хтіли шоб їх "сцвєтамівстрєчалі"... Так от, картинка така: їде колона орків, аж тут ₴бать -на узбіччі стоять люди з величенькими такими букетами...💐 Вони тихенько ********* : "єтажнассцвятамівстрєчают -урр-рряяя"😛!!! І тут люди починають кидати їм"букєти"... І йой -шо ж то коїться! Алярм! Шось ті квіти якісь "нєправільниє" - у кожному букєті по пляшці "Бандера -смузі"!!💥🔥 ******* "ат такова щастья" кацапня починає горіти разом зі своїм залізяччям!! Чисто "рецепт тушонки із свинособачатини у власному соку"! Приправлений "спеціями із квітів"!👌
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20.03.2022 23:22 Ответить
Серга сегодня хорошую песню забацал про путина, что "вы гроза для НАТО и ЕСа, а в Одессе вы обычный поц"
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20.03.2022 23:34 Ответить
Вставай, народ Украинский! - Новая песнь борцов за Свободу 2022

https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw
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21.03.2022 02:49 Ответить
 
 