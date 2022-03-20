Вакарчук оценил военный юмор одесситов. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Украинский исполнитель Святослав Вакарчук снова посетил Одессу и подчеркнул, что у одесситов прекрасное чувство юмора даже во время войны и юмор у них самый лучший в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Obozrevatel со ссылкой на Instagram Вакарчука.
Певец путешествует по Украине, давая концерты и поддерживая боевой дух украинцев.
Он отметил большое чувство юмора одесситов. Вакарчук показал бигборд, где написано: "Русский военный корабль, ну что. ты дошел?"
фото instagram/sviatoslav.vakarchuk
"Даже во время войны Одесса остается Одессой. Русский корабль скоро дойдет... Мы – победим. Все будет хорошо", – написал Вакарчук.
Также по дороге в Одессу Вакарчук встретил бигборд, где указано направление движения российских "орков" прямо в Гаагский международный суд.
фото instagram/sviatoslav.vakarchuk
Пожалуйста, подождите...
Перше що знайшов :
Святослав Вакарчук привіз до Харкова допомогу та заспівав у метро для українців
Не могу успокоится.злите своим мышлением .Командир .разрешите вам проследовать с вашими заявами за кацапским кораблем.
https://twitter.com/i/status/1505588664188944392
Под песни Славка!
А кто из критиканов может собрать своим выступлением хотя бы сотню народа?
Ще бачила картинку на фб: смерть з косою сидить на пляжі під парасолькою. І підпис - мама ждет.
https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw