Вакарчук оценил военный юмор одесситов. ФОТО

Украинский исполнитель Святослав Вакарчук снова посетил Одессу и подчеркнул, что у одесситов прекрасное чувство юмора даже во время войны и юмор у них самый лучший в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Obozrevatel со ссылкой на Instagram Вакарчука.

Певец путешествует по Украине, давая концерты и поддерживая боевой дух украинцев.

Он отметил большое чувство юмора одесситов. Вакарчук показал бигборд, где написано: "Русский военный корабль, ну что. ты дошел?"

фото instagram/sviatoslav.vakarchuk

"Даже во время войны Одесса остается Одессой. Русский корабль скоро дойдет... Мы – победим. Все будет хорошо", – написал Вакарчук.

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Также по дороге в Одессу Вакарчук встретил бигборд, где указано направление движения российских "орков" прямо в Гаагский международный суд.

фото instagram/sviatoslav.vakarchuk