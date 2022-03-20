Вакарчук поцінував воєнний гумор одеситів. ФОТО
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Український виконавець Святослав Вакарчук знову завітав до Одеси і підкреслив, що в одеситів чудове почуття гумору навіть під час війни і гумор у них найкращий в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє OBOZREVATEL із посиланням на Instagram Вакарчука.
Співак подорожує Україною, даючи концерти і підтримуючи бойовий дух українців.
Він відзначив неабияке почуття гумору одеситів. Вакарчук показав білборд, де написано: "Російський військовий корабель, ну шо, ти дійшов?"
фото instagram/sviatoslav.vakarchuk
"Навіть під час війни Одеса залишається Одесою. Рускій корабель скоро дійде... Ми – переможемо. Все буде добре", – написав Вакарчук.
Також дорогою до Одеси Вакарчук зустрів білборд, де вказано напрям руху російських "орків" прямо в Гаазький міжнародний суд.
фото instagram/sviatoslav.vakarchuk
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Не могу успокоится.злите своим мышлением .Командир .разрешите вам проследовать с вашими заявами за кацапским кораблем.
https://twitter.com/i/status/1505588664188944392
Под песни Славка!
А кто из критиканов может собрать своим выступлением хотя бы сотню народа?
Ще бачила картинку на фб: смерть з косою сидить на пляжі під парасолькою. І підпис - мама ждет.
https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw