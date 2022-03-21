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На химзаводе в Сумах произошла утечка аммиака, - глава ОВА Живицкий
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
На заводе химической промышленности "Сумыхимпром" произошла утечка аммиака.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.
"Внимание! 21.03.2022 года. 04.30. Утечка аммиака Сумыхимпром! Зона поражения радиусом около 5 км!" – написал он.
"В настоящее время зона поражения составляет около 2.5 км. Направление ветра и населенные пункты, которые оказались под угрозой: село Новоселица. Работают аварийные бригады завода и ГСЧС. Для Сум пока угрозы нет (направление ветра не на город)", - добавил он.
Также Живицкий рассказал, что нужно делать в случае утечки аммиака.
Топ комментарии
+15 Олена Тихонова b920a9e0
показать весь комментарий21.03.2022 06:23
+8 Urs
показать весь комментарий21.03.2022 06:56
+7 Urs
показать весь комментарий21.03.2022 06:42
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Вам на порядки больший ущерб здоровью уже нанес мамин нафталин в шкафу (выбросьте нафталин), папин советский озонатор воздуха (тоже на выброс) и жизнь на асфальте летом.
Про вдыхание продуктов термического разложения сухих растительных остатков некоторыми людьми я вообще молчу.
Закрийся у ванній кімнаті без вентилятора, вилий на ганчірку флакончик і посиди там 5 хв.
А потім вертайся і коментуй, якщо зможеш.
І постраждалі знаходились десь до 700 м від місця аварії - на автобусній зупинці (зміна їхала додому). Зупинку накрила хмара аміаку, що випаровувався з рідкого стану.
Було більше 50 людей. 17 загинули, решта - лишились інвалідами органів дихання.
Звичайно, газоподібний аміак йде догори, але зовсім не так швидко, особливо при високій концентрації.
І якщо зона 2,5 км - витік дуже серйозний. І дуже доречна порада ховатись найнижче, тому що нижче рівня розповсюдження він 100% не піде.
Так є селища поруч, під загрозою.
Тут питання в іншому. Що це взагалі було, попали, бо готили до цього, престрілка? Готуються до чогось більшого?
Внаслідок обстрілів військами РФ близько 4.00 у Сумах стався витік аміаку із заводу "Сумихімпром". Про це 21 березня повідомили у військовій адміністрації Сумщини.
Пошкоджений 1 резервуар з аміаком. Зона ураження становить близько 2,5 км. Під загрозою отруєння опинились жителі села Новоселиця.
Тьфу, дармоїди!