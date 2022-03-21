На хімзаводі в Сумах стався витік аміаку, - голова ОВА Живицький
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На заводі хімічної промисловості "Сумихімпром" стався витік аміаку.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.
"Увага! 21.03.2022 року. 04.30. Витік аміаку Сумихімпром! Зона ураження радіусом близько 5 км!" - написав він.
"Наразі зона ураження становить близько 2.5 км. Напрям вітру та населенні пункти, які опинилися під загрозою: село Новоселиця. Працюють аварійні бригади заводу та ДСНС. Для Сум наразі загрози немає (напрям вітру не на місто)", - додав він.
Також Живицький розповів, що потрібно робити у разі витоку аміаку.
Топ коментарі
+15 Олена Тихонова b920a9e0
показати весь коментар21.03.2022 06:23
+8 Urs
показати весь коментар21.03.2022 06:56
+7 Urs
показати весь коментар21.03.2022 06:42
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Вам на порядки больший ущерб здоровью уже нанес мамин нафталин в шкафу (выбросьте нафталин), папин советский озонатор воздуха (тоже на выброс) и жизнь на асфальте летом.
Про вдыхание продуктов термического разложения сухих растительных остатков некоторыми людьми я вообще молчу.
Закрийся у ванній кімнаті без вентилятора, вилий на ганчірку флакончик і посиди там 5 хв.
А потім вертайся і коментуй, якщо зможеш.
І постраждалі знаходились десь до 700 м від місця аварії - на автобусній зупинці (зміна їхала додому). Зупинку накрила хмара аміаку, що випаровувався з рідкого стану.
Було більше 50 людей. 17 загинули, решта - лишились інвалідами органів дихання.
Звичайно, газоподібний аміак йде догори, але зовсім не так швидко, особливо при високій концентрації.
І якщо зона 2,5 км - витік дуже серйозний. І дуже доречна порада ховатись найнижче, тому що нижче рівня розповсюдження він 100% не піде.
Так є селища поруч, під загрозою.
Тут питання в іншому. Що це взагалі було, попали, бо готили до цього, престрілка? Готуються до чогось більшого?
Внаслідок обстрілів військами РФ близько 4.00 у Сумах стався витік аміаку із заводу "Сумихімпром". Про це 21 березня повідомили у військовій адміністрації Сумщини.
Пошкоджений 1 резервуар з аміаком. Зона ураження становить близько 2,5 км. Під загрозою отруєння опинились жителі села Новоселиця.
Тьфу, дармоїди!