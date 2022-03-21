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аміак (39) Суми (392) Живицький Дмитро (465)

На хімзаводі в Сумах стався витік аміаку, - голова ОВА Живицький

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

суми

На заводі хімічної промисловості "Сумихімпром" стався витік аміаку.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.

"Увага! 21.03.2022 року. 04.30. Витік аміаку Сумихімпром! Зона ураження радіусом близько 5 км!" - написав він.

"Наразі зона ураження становить близько 2.5 км. Напрям вітру та населенні пункти, які опинилися під загрозою: село Новоселиця. Працюють аварійні бригади заводу та ДСНС. Для Сум наразі загрози немає (напрям вітру не на місто)", - додав він.

Також Живицький розповів, що потрібно робити у разі витоку аміаку.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+15
Надіюсь вітер на РФ.
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21.03.2022 06:23
+8
Не думаю, что ваша рекомендация полезна для здоровья, да и вообще разумна. Разные люди попадаются, иногда с удивительными странностями. Недавно видел одного, так он каждый день перекись водорода пьёт по методике профессора Неумывакина.
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21.03.2022 06:56
+7
Да.
Вам на порядки больший ущерб здоровью уже нанес мамин нафталин в шкафу (выбросьте нафталин), папин советский озонатор воздуха (тоже на выброс) и жизнь на асфальте летом.
Про вдыхание продуктов термического разложения сухих растительных остатков некоторыми людьми я вообще молчу.
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21.03.2022 06:42
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ЦЕ ДУЖЕ НЕБЕЗПЕЧНО...
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21.03.2022 06:22 Відповісти
нет, не сильно. Можно забить.
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21.03.2022 06:24 Відповісти
ЦЕ БУЛО НЕ ПИТАННЯ...
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21.03.2022 06:25 Відповісти
так и у меня тоже утверждение.
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21.03.2022 06:28 Відповісти
Ви хімік-спеціаліст?
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21.03.2022 06:34 Відповісти
Да.
Вам на порядки больший ущерб здоровью уже нанес мамин нафталин в шкафу (выбросьте нафталин), папин советский озонатор воздуха (тоже на выброс) и жизнь на асфальте летом.
Про вдыхание продуктов термического разложения сухих растительных остатков некоторыми людьми я вообще молчу.
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21.03.2022 06:42 Відповісти
Замість того, щоб скалити гнилі зуби, біжи в аптеку, купи флакончик нашатирного спирту.
Закрийся у ванній кімнаті без вентилятора, вилий на ганчірку флакончик і посиди там 5 хв.
А потім вертайся і коментуй, якщо зможеш.
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21.03.2022 06:47 Відповісти
Не думаю, что ваша рекомендация полезна для здоровья, да и вообще разумна. Разные люди попадаются, иногда с удивительными странностями. Недавно видел одного, так он каждый день перекись водорода пьёт по методике профессора Неумывакина.
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21.03.2022 06:56 Відповісти
Ну от бачиш - то не потрібно так категорично писати "можно забить". Тому, що я до подробиць знаю про одну аварію, яка сталось на початку 80х.
І постраждалі знаходились десь до 700 м від місця аварії - на автобусній зупинці (зміна їхала додому). Зупинку накрила хмара аміаку, що випаровувався з рідкого стану.
Було більше 50 людей. 17 загинули, решта - лишились інвалідами органів дихання.
Звичайно, газоподібний аміак йде догори, але зовсім не так швидко, особливо при високій концентрації.
І якщо зона 2,5 км - витік дуже серйозний. І дуже доречна порада ховатись найнижче, тому що нижче рівня розповсюдження він 100% не піде.
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21.03.2022 07:15 Відповісти
Даже не знаю, это какое то фатальное стечение обстоятельств: Разломилась цистерна на 20 тонн всего в семистах метрах, погода при этом была ветренная с сильным ветром четко в сторону остановки, и "река" не успевала подняться на хотя бы на 10-20 метров. Да еще на остановке не было никого из местных, работающих на том производстве, ибо все 50 не имели носовых платков, футболок, рубашек, воды, лимонада, вина, даже поссать на платок и этого было бы достаточно, что бы спокойно удалиться по ветру, сохранив легкие. Впрочем, ОБЖ как предмет тогда не преподавали, да и сейчас никто к этому серьезно не относится, поэтому часто бывают случаи, достойные премии Дарвина.
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21.03.2022 07:34 Відповісти
Тогда в школах преподавали ГО. Предмет более практичный, особенно, в свете происходящих событий.
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21.03.2022 08:21 Відповісти
Даже не знаю, когда ГО преподавали. У меня было "Военное дело".
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21.03.2022 08:24 Відповісти
Насколько я помню, у нас это называлось "Военная подготовка". Потом - "Допризывная подготовка юношей". Курс ГО входил в этот предмет.
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21.03.2022 17:55 Відповісти
Точно - "военная подготовка" )) тогда всё по взрослому было. Нас даже возили стрелять из АК по мишеням из позиции лёжа.
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21.03.2022 19:25 Відповісти
Не ёрничайте! Как тоже химик, подтверждаю: он прав! И не лезьте с глупыми советами туда, где нихера не понимаете. Слава Украине!
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21.03.2022 08:30 Відповісти
Отравление аммиаком может серьезно навредить здоровью. Вдыхание паров этого вещества может привести к ожогу дыхательных путей и затем отеку легких. А попав в глаза, аммиак может лишить человека зрения. Если концентрация вещества была высокой, отравление может привести к смерти человека
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21.03.2022 06:48 Відповісти
Перестаньте кричати капсом,ніби нормальна людина,але постійно кричите.Інакше просто вас будуть банити.
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21.03.2022 08:17 Відповісти
Не розумію чому це вас бентежить.Хіба вільна людина у вільнй країні не має вибору як їй писати???
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21.03.2022 09:26 Відповісти
вільна людина має право банити тих, хто пише як секретутка з дев'яностих, капсом
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21.03.2022 09:36 Відповісти
есть правила форум а капс постоянный - это зло или хайпожорство чем тут большая часть ботов и занимается
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21.03.2022 15:08 Відповісти
Вільна людина-це не невихована людина.Капс в інтернет суспільстві означає крик.Ви ж не кричите на вулиці просто так,бо ви вільна людина? Вільна людина і божевільна то зовсім різні речі.
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22.03.2022 07:51 Відповісти
Так-я кричу на підтримку України...
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22.03.2022 08:04 Відповісти
Немедленно бить во все колокола ,чтобы 🆘МИР видел ЗВЕРСТВА ТЕРРОРИСТОВ - РАШИСТОВ и поскорее помогли -ЗАКРЫТЬ НЕБО ‼️‼️‼️
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21.03.2022 08:37 Відповісти
Надіюсь вітер на РФ.
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21.03.2022 06:23 Відповісти
Так, туди. Але не сильний. Суми на розі вітрів знаходиться. І завод будувати так, щоб якщо що то вітер від міста відносив.
Так є селища поруч, під загрозою.
Тут питання в іншому. Що це взагалі було, попали, бо готили до цього, престрілка? Готуються до чогось більшого?
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21.03.2022 06:34 Відповісти
вибухи було чутно о 2.40 ночі
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21.03.2022 07:24 Відповісти
Та вони постійно з вечора фігачат. Рвзниця тільки в іншому, інтенсивність змінилася.
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21.03.2022 07:27 Відповісти
Вибуи були і о 22:20, і о 23 з чимось, і за дванадцяту. Гриміло і о другій годині ночі. Останнього разу було чути одразу декілька прильотів поспіль - явно ******* із "Градів".
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21.03.2022 08:31 Відповісти
Концентрация токсического химиката в воздухе. Раздражает глаза и дыхательные пути. Причиняет слезотечение, боль в носу и горле, кашель, трудности с дыханием, боль в груди. При более высоких концентрациях - тяжелое повреждение дыхательных путей и легких, в том числе отек легких, возможна внезапная смерть. -
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21.03.2022 06:46 Відповісти
Дочекались ! Хіматака, про яку так довго говорили рашисти здійснилась (совершилась), Сірія -хлор, Україна - аміак. Що скаже ООН ?
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21.03.2022 07:29 Відповісти
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21.03.2022 07:36 Відповісти
*******! Або кацапський знаряд, або диверсія...
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21.03.2022 07:31 Відповісти
Кацапи...

Внаслідок обстрілів військами РФ близько 4.00 у Сумах стався витік аміаку із заводу "Сумихімпром". Про це 21 березня повідомили у військовій адміністрації Сумщини.
Пошкоджений 1 резервуар з аміаком. Зона ураження становить близько 2,5 км. Під загрозою отруєння опинились жителі села Новоселиця.
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21.03.2022 08:32 Відповісти
Так, я в курсі, дякую.)
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21.03.2022 09:12 Відповісти
Я з Сум,за інформацією нашого ДСНС аварію ліквідовано.
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21.03.2022 08:48 Відповісти
З нетерпінням очікуємо на висловлення глибокої стурбованості від ООН. А якщо буде висловлене занепокоєння - це буде ще краще! А от коли буде занепокоєння глибоким, - то всьо! - свою історичну місію сьогодні вони виконають на "відмінно".
Тьфу, дармоїди!
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21.03.2022 11:45 Відповісти
 
 