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Новости Война в Украине
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война (46696) Харьков (6515) Терехов (201)

В Харькове из-за российских обстрелов разрушено почти 1 тысяча зданий, в основном жилые дома, - мэр Терехов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

харків

В результате постоянных обстрелов Харькова российской армией в городе разрушены 972 здания, более трех четвертей которых (778) — жилые дома.

Об этом городской голова Игорь Терехов сообщил в эфире национального телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.

"Ситуация в городе остается непростой, обстрелы жилых кварталов не прекращаются, а спасатели вместе с коммунальными службами и волонтерами продолжают разбирать завалы", – говорится в сообщении.

В то же время Терехов отметил, что городские власти уже работают над планами по возрождению Харькова.

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"Сегодня мы активно работаем с архитекторами, строителями для возрождения города Харькова. У нас есть ясное понимание, как и что нужно будет делать. Конечно, работы будет очень много, но я уверен, что мы все выполним. Я встречался с людьми и подошли ко мне ребята и говорят: "Давайте мы будем вместе возрождать город Харьков. Мы готовы по 24 часа в сутки работать, чтобы возродить город". И это особый харьковский дух, который не передан словами. Поэтому у меня четкая вера, что мы возродим город", - сказал Терехов.
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Топ комментарии
+7
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21.03.2022 12:28
+4
цель маньяка кабаева - это убить всех украинцев в Украине, разрушить города и инфраструктуру, уничтожить украинские села и создать голодомор..
хорошо, что у украинцев есть ЗСУ..
у кабаева есть личинки от путаны кабаевой, которых медики Европы получили методом искусственных репродуктивных технологий, взяв биоматериалы людоеда кабаева..
этих мутантов надо найти и доставить в лаборатории, это нелюди, которые тоже будут серийными маньяками, как кремлядский дед кабаев..
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21.03.2022 12:35
+4
Це вже не тільки війна Росії з Україною, це війна добра і зла.
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21.03.2022 12:35
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21.03.2022 12:28 Ответить
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21.03.2022 12:28 Ответить
Ломброзо, прости
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21.03.2022 12:29 Ответить
Кидайте этих трупаков на рашисткие сайты, тошнит от них уже
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21.03.2022 12:36 Ответить
Кидайте...я только За. У меня нет такой возможности.
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21.03.2022 12:37 Ответить
Нужно признавать росию страной террористом
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21.03.2022 12:35 Ответить
цель маньяка кабаева - это убить всех украинцев в Украине, разрушить города и инфраструктуру, уничтожить украинские села и создать голодомор..
хорошо, что у украинцев есть ЗСУ..
у кабаева есть личинки от путаны кабаевой, которых медики Европы получили методом искусственных репродуктивных технологий, взяв биоматериалы людоеда кабаева..
этих мутантов надо найти и доставить в лаборатории, это нелюди, которые тоже будут серийными маньяками, как кремлядский дед кабаев..
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21.03.2022 12:35 Ответить
Це вже не тільки війна Росії з Україною, це війна добра і зла.
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21.03.2022 12:35 Ответить
Якщо німці продовжують купувати газ у **********, то нехай перераховують гроші за цей газ на спеціальний заморожений рахунок. Ці гроші після війни підуть на відновлення України.
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21.03.2022 12:57 Ответить
От «освободят» освободітєлі Маріуполь от фашистов, і що вони з ним будуть робити, відновлювати чи так залишать? Так саме Харків, Чернігів, Суми та інші міста та села. Буде Абхазія №2.
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21.03.2022 13:20 Ответить
Як, що будуть наносити ракетно-бомбові удари по наступним містам. Їм же ніхто не забороняє це робити.
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21.03.2022 14:40 Ответить
 
 