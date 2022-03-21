В Харькове из-за российских обстрелов разрушено почти 1 тысяча зданий, в основном жилые дома, - мэр Терехов

В результате постоянных обстрелов Харькова российской армией в городе разрушены 972 здания, более трех четвертей которых (778) — жилые дома.

Об этом городской голова Игорь Терехов сообщил в эфире национального телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.

"Ситуация в городе остается непростой, обстрелы жилых кварталов не прекращаются, а спасатели вместе с коммунальными службами и волонтерами продолжают разбирать завалы", – говорится в сообщении.

В то же время Терехов отметил, что городские власти уже работают над планами по возрождению Харькова.

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"Сегодня мы активно работаем с архитекторами, строителями для возрождения города Харькова. У нас есть ясное понимание, как и что нужно будет делать. Конечно, работы будет очень много, но я уверен, что мы все выполним. Я встречался с людьми и подошли ко мне ребята и говорят: "Давайте мы будем вместе возрождать город Харьков. Мы готовы по 24 часа в сутки работать, чтобы возродить город". И это особый харьковский дух, который не передан словами. Поэтому у меня четкая вера, что мы возродим город", - сказал Терехов.