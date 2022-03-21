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На Харьковщине оккупанты похитили главу Циркуновской громады Сикаленко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сікаленко

Российские захватчики похитили в Харьковской области главу Циркуновской громады Николая Сикаленко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Российские оккупанты продолжают террор против мирного населения Украины. Сегодня похитили циркуновского сельского главу Николая Сикаленко. Оккупанты похитили Николая Васильевича из собственного дома, по словам свидетелей, двинулись в направлении Липцев", - написал Синегубов.

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По его словам, сейчас областные власти совместно с правоохранителями выясняют обстоятельства похищения чиновника и делают все возможное, чтобы его найти и вернуть.

Как сообщал Цензор.НЕТ, захватчики уже не впервые прибегают к похищениям глав местных громад на Харьковщине и оказывают давление на мирное население. Ранее россияне похитили главу Великобурлукской громады Виктора Терещенко, которого удалось освободить из плена.

Автор: Анастасія Потіха
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Лезут варвары с северо-востока. Получают. Опять лезут, опять получают вобщем я могу писать это до бесконечности
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21.03.2022 15:33 Ответить
До бесконечности не надо, кацапы - это конченная или конечная, или законченная величина.
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21.03.2022 15:38 Ответить
На каждого оккупанта найдется свой партизан
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21.03.2022 15:34 Ответить
Ща бандиты фсьо порешают. Отдадут максимум за неделю. Если што - я не ванга
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21.03.2022 15:43 Ответить
очччень неприятно слышать кацапскую речь мэра Харькова терехова... неужели этот ублюдок, родившись в Украине и прожив в ней всю жизнь, не говорит по-украински? мэр ли он? нет... он ублюдок... свинорылокозломордый паскудный ********...
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21.03.2022 16:01 Ответить
 
 