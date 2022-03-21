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На Харківщині окупанти викрали голову Циркунівської громади Сікаленка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сікаленко

Російські загарбники викрали в Харківській області голову Циркунівської громади Миколу Сікаленка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Російські окупанти продовжують терор проти мирного населення України. Сьогодні викрали циркунівського сільського голову Миколу Сікаленка. Окупанти викрали Миколу Васильовича з власного будинку, за словами свідків, рушили в напрямку Липців", - написав Синєгубов.

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За його словами, нині обласна влада спільно із правоохоронцями з’ясовують обставини викрадення посадовця і роблять усе можливе, аби його знайти і повернути.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, загарбники вже не вперше вдаються до викрадень очільників місцевих громад на Харківщині та чинять тиск на мирне населення. Раніше росіяни викрали голову Великобурлуцької громади Віктора Терещенка, якого вдалося звільнити з полону.
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Лезут варвары с северо-востока. Получают. Опять лезут, опять получают вобщем я могу писать это до бесконечности
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21.03.2022 15:33 Відповісти
До бесконечности не надо, кацапы - это конченная или конечная, или законченная величина.
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21.03.2022 15:38 Відповісти
На каждого оккупанта найдется свой партизан
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21.03.2022 15:34 Відповісти
Ща бандиты фсьо порешают. Отдадут максимум за неделю. Если што - я не ванга
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21.03.2022 15:43 Відповісти
очччень неприятно слышать кацапскую речь мэра Харькова терехова... неужели этот ублюдок, родившись в Украине и прожив в ней всю жизнь, не говорит по-украински? мэр ли он? нет... он ублюдок... свинорылокозломордый паскудный ********...
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21.03.2022 16:01 Відповісти
 
 