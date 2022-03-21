На Харківщині окупанти викрали голову Циркунівської громади Сікаленка

Російські загарбники викрали в Харківській області голову Циркунівської громади Миколу Сікаленка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Російські окупанти продовжують терор проти мирного населення України. Сьогодні викрали циркунівського сільського голову Миколу Сікаленка. Окупанти викрали Миколу Васильовича з власного будинку, за словами свідків, рушили в напрямку Липців", - написав Синєгубов.

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За його словами, нині обласна влада спільно із правоохоронцями з’ясовують обставини викрадення посадовця і роблять усе можливе, аби його знайти і повернути.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, загарбники вже не вперше вдаються до викрадень очільників місцевих громад на Харківщині та чинять тиск на мирне населення. Раніше росіяни викрали голову Великобурлуцької громади Віктора Терещенка, якого вдалося звільнити з полону.