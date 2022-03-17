Росіяни захопили в полон голову Великобурлуцької громади Терещенка на Харківщині, - Синєгубов

Голову Великобурлуцької громади Харківської області Віктора Терещенка викрали росіяни, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Росіяни програють війну. Від свого безсилля чинять злочини проти мирного населення. Сьогодні вони продовжили свій терор проти цивільних українців і взяли в полон мера Великобурлуцької громади Віктора Терещенка. Віктора Миколайовича викрали просто з робочого місця. Це ганебний злочин!", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Будемо робити все, щоб захистити мирне населення громад Харківщини, в тому числі і Великобурлуцької", - наголосив він.

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