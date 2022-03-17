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Росіяни захопили в полон голову Великобурлуцької громади Терещенка на Харківщині, - Синєгубов

Новини Цензор.НЕТ Події Суспільство Війна в Україні

олег,синєгубов

Голову Великобурлуцької громади Харківської області Віктора Терещенка викрали росіяни, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Росіяни програють війну. Від свого безсилля чинять злочини проти мирного населення. Сьогодні вони продовжили свій терор проти цивільних українців і взяли в полон мера Великобурлуцької громади Віктора Терещенка. Віктора Миколайовича викрали просто з робочого місця. Це ганебний злочин!", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Будемо робити все, щоб захистити мирне населення громад Харківщини, в тому числі і Великобурлуцької", - наголосив він.

Також читайте: Ніхто навіть не розглядає варіант, що війська РФ можуть окупувати Харків, - Синєгубов

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+29
Росіяни все вірно зрозуміли, як треба все робити.
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17.03.2022 18:34
+27
Готуйте, блаЗЄнські, нових полонених на обмін. Кацапи зрозуміли. що за тиждень можна звільнити всіх своїх полонених на заручників.
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17.03.2022 18:36
+26
То віддайте за нього всіх полонених .
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17.03.2022 18:33
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То віддайте за нього всіх полонених .
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17.03.2022 18:33 Відповісти
Краще віддати Верещучку.Здається,це було її ідеєю.
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17.03.2022 18:39 Відповісти
Ні . В неї ще багато ідей .
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17.03.2022 18:45 Відповісти
Росіяни все вірно зрозуміли, як треба все робити.
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17.03.2022 18:34 Відповісти
Точно. К сожалению наши лохи не сделали за 8 лет войны выводов и поощряют террористов
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17.03.2022 18:40 Відповісти
ЩАс всех глав сельвосетов переловят на обмен.... А те дурбелыки сидят дома и ждут когда за ними прийдут
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17.03.2022 18:35 Відповісти
Мерів з робочих місць уводять.
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17.03.2022 18:39 Відповісти
в стране много сепаров -предателей и коллаборантов, они их ждали
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17.03.2022 18:43 Відповісти
А може для того і сидять, щоб їх заполонили...
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17.03.2022 18:46 Відповісти
Шо це за мразота ганчірку кацапську викинула на сайті? Атака кацапохакерів?
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17.03.2022 18:35 Відповісти
Хакерська атака.
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17.03.2022 18:51 Відповісти
ДУРНІ КАЦАПИ МОЖУТЬ ЗАХОПЛЮВАТИ ЛИШЕ КАРТОННИЙ РЕЙХСТАГ ТА БРАТИ В ПОЛОН ЦИВІЛЬНИХ...СМЕРДЮЧІ КАЦАПСЬКІ СВИНІ...
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17.03.2022 18:35 Відповісти
Готуйте, блаЗЄнські, нових полонених на обмін. Кацапи зрозуміли. що за тиждень можна звільнити всіх своїх полонених на заручників.
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17.03.2022 18:36 Відповісти
КРАЩЕ НА ЗГОРІЛІ ТРУПИ МОСКАЛІВ!
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17.03.2022 18:45 Відповісти
Говорят,типа не критиковать во время войны руководство страны))
Как не критиковать этих долбоепов??
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17.03.2022 18:36 Відповісти
А це ідея ! Прийняти відповідний закон , та й по тому . Владі ж не вперше !
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17.03.2022 18:43 Відповісти
Опять отдадут за него отделение орков? Своих нужно вызволять, но правильный ли это путь?
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17.03.2022 18:37 Відповісти
Будут требовать на обмен президента или 100500 пленных?
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17.03.2022 18:37 Відповісти
Почалося👇

Україні невигідні часткові обміни, оскільки Росія постійно бере нових заручників

Мера Мелітополя Івана Федорова обміняли на 9 полонених російських віськовослужбовців строкової служби. Джерело: https://censor.net/ua/b3326059
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17.03.2022 18:38 Відповісти
9х1 окуенно ктото придумал,но это ****** какой то
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17.03.2022 18:40 Відповісти
А кто решение принимал по обмене срочников на какого то там бивня??Почему нет расследования этого случая?
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17.03.2022 18:38 Відповісти
якщо кацапські передасти не відпустять до завтра мера розстріляти 10 кацапських загарбників, і так щодня, аж проки не отпустять, ніяких обмінів з тими варварами й людоїдами.
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17.03.2022 18:41 Відповісти
Нє, ну ви насмішили. Вони своїх пачками на утилізацію здають. рашистським генералам сотня орків туди, сотня сюди, не проблема.
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17.03.2022 18:55 Відповісти
це на дивані смішно, коли поставити 10 недоносків-окупантів до стіни, так щоб всі кацапи про це знали, розстріляти, а на завтра нову партію того лайна до стенки - результат буде миттєвий.
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17.03.2022 18:58 Відповісти
а ще краще їх літунів розстрілювати, поки мера не відпустять.
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17.03.2022 18:59 Відповісти
військових за військових, а за цивільних треба брати цивільних
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17.03.2022 18:42 Відповісти
ну теперь кацапы сделают пополнение войск за счет пленных
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17.03.2022 18:43 Відповісти
Это же только "тупые" американцы с террористами переговоров не ведут. А у нас-то "умные" ...
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17.03.2022 18:45 Відповісти
снова на срочников..- ну-ну..

Російські солдати-окупанти грабують будинки та господарства українців та розповідають своїм родичам про гроші, золото, смартфони, які вкрали у людей в Україні та планують привезти додому у Росію. Також згадують про зґвалтування.

Про це «Слідство.Інфо» дізналося із перехоплених телефонних розмов ворога, які публікують на своїх каналах СБУ та радник міністра МВС Антон Геращенко.

Журналісти прослухали десятки телефонних розмов російських окупантів з їхніми близькими і виявили багато випадків мародерства.

Мародерство - це військовий злочин, що полягає у грабежі, викраденні речей та розкраданні майна. Нещодавно Верховна Рада ухвалила закон, яким посилила відповідальність за мародерство - тепер за це можна отримати від 5 до 15 років в'язниці, за певні злочини - з конфіскацією майна.

Окупанти емоційно хваляться рідним відібраними у цивільних iPhone, награбованим золотом та навіть згвалтуваннями.

«Останавливаем [гражданских], полный досмотр, забираем нах*й телефоны, всю х*йню! Пацаны, ***ть, с 13 iPhone ходят! Короче, мутим потихоньку!» - вихваляється мародер перед своєю дівчиною по телефону.

Ще один російський вояка жаліється своїй коханій на те, що вже втомився виносити награбоване золото: «Нашли немецкую хату, нах*й! Я щас за*бался оттуда золото нести!».

В одній із розмов російська мати говорить сину, щоб він забрав телефон у когось з українців.

«А ты не можешь у кого-то из местных забрать телефон и звонить мне каждый день?», - радить російська мати своєму сину-солдату.

Судячи з розмови іншого військового, розповідає як вони з колегами забирають їжу та алкоголь, схоже, у якомусь українському селі: «Стоим в деревне, деревню держим, дорогу, нах*й. Курятина несется, бл*дь, перепелки есть, корову - подоили, ***на! Три бидона бражки вчера нашли. До этого было 25 литров самогона, бл*дь. Х*ярим, как бешеные. Потому что иначе - с ума бы сошел, без водки, нах*й!».

Ще один російський військовий із захопленням розповідає про згвалтування, який, за його словами, вчинив його друг-військови.

«Вот, чувак, корефан мой, заехал на танке во двор, вынес нах*й двери, всех [родителей] перестрелял, затем изнасиловал. Похавал, попил - теперь за это ему еще и медальку дают!».

На це жінка йому з Росії, з якою він спілкується телефоном, відповіла: «Надеюсь, ты там нах*й никого не насилуешь, иначе я т**я, нах*й, убью!».
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17.03.2022 18:45 Відповісти
меняйте на металолом.. или вон на того фсбэшного попа что вчера повязали в трусах с буквой z
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17.03.2022 18:45 Відповісти
на шуфричів мураєвих і бойків мінять треба
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17.03.2022 18:51 Відповісти
Эпические зелёные долбоёбы обменяли одного человека ,пусть и мера на 9 срочников .Почему бы оркам не брать всех этих меров и голов отг в плен с такими раскладами
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17.03.2022 18:45 Відповісти
столько раз договаривались
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17.03.2022 18:47 Відповісти
Бутусов був правий, тепер усіх полонених відамо за декількох голів адмінісрацій, процес пішов...
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17.03.2022 18:56 Відповісти
Таксистов ловить будут - вообще весь Мелитополь возьмут - вот зелень идею подкинула...представляю какие итоги переховоров будут
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17.03.2022 19:06 Відповісти
Поміняйте на Щуфрича..
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17.03.2022 19:17 Відповісти
 
 