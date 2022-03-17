Россияне захватили в плен главу Великобурлукской громады Терещенко на Харьковщине, - Синегубов
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Главу Великобурлукской громады Харьковской области Виктора Терещенко похитили россияне, сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.
"Россияне проигрывают войну. От своего бессилия совершают преступления против мирного населения. Сегодня они продолжили свой террор против гражданских украинцев и взяли в плен руководителя Великобурлукской громады Виктора Терещенко. Виктора Николаевича похитили прямо с рабочего места. Это позорное преступление!", - написал Синегубов в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Будем делать все, чтобы защитить мирное население громад Харьковщины, в том числе и Великобурлукской", - подчеркнул он.
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Как не критиковать этих долбоепов??
Україні невигідні часткові обміни, оскільки Росія постійно бере нових заручників
Мера Мелітополя Івана Федорова обміняли на 9 полонених російських віськовослужбовців строкової служби. Джерело: https://censor.net/ua/b3326059
Російські солдати-окупанти грабують будинки та господарства українців та розповідають своїм родичам про гроші, золото, смартфони, які вкрали у людей в Україні та планують привезти додому у Росію. Також згадують про зґвалтування.
Про це «Слідство.Інфо» дізналося із перехоплених телефонних розмов ворога, які публікують на своїх каналах СБУ та радник міністра МВС Антон Геращенко.
Журналісти прослухали десятки телефонних розмов російських окупантів з їхніми близькими і виявили багато випадків мародерства.
Мародерство - це військовий злочин, що полягає у грабежі, викраденні речей та розкраданні майна. Нещодавно Верховна Рада ухвалила закон, яким посилила відповідальність за мародерство - тепер за це можна отримати від 5 до 15 років в'язниці, за певні злочини - з конфіскацією майна.
Окупанти емоційно хваляться рідним відібраними у цивільних iPhone, награбованим золотом та навіть згвалтуваннями.
«Останавливаем [гражданских], полный досмотр, забираем нах*й телефоны, всю х*йню! Пацаны, ***ть, с 13 iPhone ходят! Короче, мутим потихоньку!» - вихваляється мародер перед своєю дівчиною по телефону.
Ще один російський вояка жаліється своїй коханій на те, що вже втомився виносити награбоване золото: «Нашли немецкую хату, нах*й! Я щас за*бался оттуда золото нести!».
В одній із розмов російська мати говорить сину, щоб він забрав телефон у когось з українців.
«А ты не можешь у кого-то из местных забрать телефон и звонить мне каждый день?», - радить російська мати своєму сину-солдату.
Судячи з розмови іншого військового, розповідає як вони з колегами забирають їжу та алкоголь, схоже, у якомусь українському селі: «Стоим в деревне, деревню держим, дорогу, нах*й. Курятина несется, бл*дь, перепелки есть, корову - подоили, ***на! Три бидона бражки вчера нашли. До этого было 25 литров самогона, бл*дь. Х*ярим, как бешеные. Потому что иначе - с ума бы сошел, без водки, нах*й!».
Ще один російський військовий із захопленням розповідає про згвалтування, який, за його словами, вчинив його друг-військови.
«Вот, чувак, корефан мой, заехал на танке во двор, вынес нах*й двери, всех [родителей] перестрелял, затем изнасиловал. Похавал, попил - теперь за это ему еще и медальку дают!».
На це жінка йому з Росії, з якою він спілкується телефоном, відповіла: «Надеюсь, ты там нах*й никого не насилуешь, иначе я т**я, нах*й, убью!».