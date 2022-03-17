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Россияне захватили в плен главу Великобурлукской громады Терещенко на Харьковщине, - Синегубов

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество Война в Украине

олег,синєгубов

Главу Великобурлукской громады Харьковской области Виктора Терещенко похитили россияне, сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.

"Россияне проигрывают войну. От своего бессилия совершают преступления против мирного населения. Сегодня они продолжили свой террор против гражданских украинцев и взяли в плен руководителя Великобурлукской громады Виктора Терещенко. Виктора Николаевича похитили прямо с рабочего места. Это позорное преступление!", - написал Синегубов в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Будем делать все, чтобы защитить мирное население громад Харьковщины, в том числе и Великобурлукской", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Никто даже не рассматривает вариант, что войска РФ могут оккупировать Харьков, - Синегубов
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Топ комментарии
+29
Росіяни все вірно зрозуміли, як треба все робити.
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17.03.2022 18:34
+27
Готуйте, блаЗЄнські, нових полонених на обмін. Кацапи зрозуміли. що за тиждень можна звільнити всіх своїх полонених на заручників.
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17.03.2022 18:36
+26
То віддайте за нього всіх полонених .
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17.03.2022 18:33
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То віддайте за нього всіх полонених .
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17.03.2022 18:33 Ответить
Краще віддати Верещучку.Здається,це було її ідеєю.
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17.03.2022 18:39 Ответить
Ні . В неї ще багато ідей .
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17.03.2022 18:45 Ответить
Росіяни все вірно зрозуміли, як треба все робити.
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17.03.2022 18:34 Ответить
Точно. К сожалению наши лохи не сделали за 8 лет войны выводов и поощряют террористов
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17.03.2022 18:40 Ответить
ЩАс всех глав сельвосетов переловят на обмен.... А те дурбелыки сидят дома и ждут когда за ними прийдут
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17.03.2022 18:35 Ответить
Мерів з робочих місць уводять.
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17.03.2022 18:39 Ответить
в стране много сепаров -предателей и коллаборантов, они их ждали
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17.03.2022 18:43 Ответить
А може для того і сидять, щоб їх заполонили...
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17.03.2022 18:46 Ответить
Шо це за мразота ганчірку кацапську викинула на сайті? Атака кацапохакерів?
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17.03.2022 18:35 Ответить
Хакерська атака.
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17.03.2022 18:51 Ответить
ДУРНІ КАЦАПИ МОЖУТЬ ЗАХОПЛЮВАТИ ЛИШЕ КАРТОННИЙ РЕЙХСТАГ ТА БРАТИ В ПОЛОН ЦИВІЛЬНИХ...СМЕРДЮЧІ КАЦАПСЬКІ СВИНІ...
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17.03.2022 18:35 Ответить
Готуйте, блаЗЄнські, нових полонених на обмін. Кацапи зрозуміли. що за тиждень можна звільнити всіх своїх полонених на заручників.
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17.03.2022 18:36 Ответить
КРАЩЕ НА ЗГОРІЛІ ТРУПИ МОСКАЛІВ!
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17.03.2022 18:45 Ответить
Говорят,типа не критиковать во время войны руководство страны))
Как не критиковать этих долбоепов??
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17.03.2022 18:36 Ответить
А це ідея ! Прийняти відповідний закон , та й по тому . Владі ж не вперше !
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17.03.2022 18:43 Ответить
Опять отдадут за него отделение орков? Своих нужно вызволять, но правильный ли это путь?
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17.03.2022 18:37 Ответить
Будут требовать на обмен президента или 100500 пленных?
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17.03.2022 18:37 Ответить
Почалося👇

Україні невигідні часткові обміни, оскільки Росія постійно бере нових заручників

Мера Мелітополя Івана Федорова обміняли на 9 полонених російських віськовослужбовців строкової служби. Джерело: https://censor.net/ua/b3326059
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17.03.2022 18:38 Ответить
9х1 окуенно ктото придумал,но это ****** какой то
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17.03.2022 18:40 Ответить
А кто решение принимал по обмене срочников на какого то там бивня??Почему нет расследования этого случая?
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17.03.2022 18:38 Ответить
якщо кацапські передасти не відпустять до завтра мера розстріляти 10 кацапських загарбників, і так щодня, аж проки не отпустять, ніяких обмінів з тими варварами й людоїдами.
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17.03.2022 18:41 Ответить
Нє, ну ви насмішили. Вони своїх пачками на утилізацію здають. рашистським генералам сотня орків туди, сотня сюди, не проблема.
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17.03.2022 18:55 Ответить
це на дивані смішно, коли поставити 10 недоносків-окупантів до стіни, так щоб всі кацапи про це знали, розстріляти, а на завтра нову партію того лайна до стенки - результат буде миттєвий.
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17.03.2022 18:58 Ответить
а ще краще їх літунів розстрілювати, поки мера не відпустять.
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17.03.2022 18:59 Ответить
військових за військових, а за цивільних треба брати цивільних
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17.03.2022 18:42 Ответить
ну теперь кацапы сделают пополнение войск за счет пленных
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17.03.2022 18:43 Ответить
Это же только "тупые" американцы с террористами переговоров не ведут. А у нас-то "умные" ...
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17.03.2022 18:45 Ответить
снова на срочников..- ну-ну..

Російські солдати-окупанти грабують будинки та господарства українців та розповідають своїм родичам про гроші, золото, смартфони, які вкрали у людей в Україні та планують привезти додому у Росію. Також згадують про зґвалтування.

Про це «Слідство.Інфо» дізналося із перехоплених телефонних розмов ворога, які публікують на своїх каналах СБУ та радник міністра МВС Антон Геращенко.

Журналісти прослухали десятки телефонних розмов російських окупантів з їхніми близькими і виявили багато випадків мародерства.

Мародерство - це військовий злочин, що полягає у грабежі, викраденні речей та розкраданні майна. Нещодавно Верховна Рада ухвалила закон, яким посилила відповідальність за мародерство - тепер за це можна отримати від 5 до 15 років в'язниці, за певні злочини - з конфіскацією майна.

Окупанти емоційно хваляться рідним відібраними у цивільних iPhone, награбованим золотом та навіть згвалтуваннями.

«Останавливаем [гражданских], полный досмотр, забираем нах*й телефоны, всю х*йню! Пацаны, ***ть, с 13 iPhone ходят! Короче, мутим потихоньку!» - вихваляється мародер перед своєю дівчиною по телефону.

Ще один російський вояка жаліється своїй коханій на те, що вже втомився виносити награбоване золото: «Нашли немецкую хату, нах*й! Я щас за*бался оттуда золото нести!».

В одній із розмов російська мати говорить сину, щоб він забрав телефон у когось з українців.

«А ты не можешь у кого-то из местных забрать телефон и звонить мне каждый день?», - радить російська мати своєму сину-солдату.

Судячи з розмови іншого військового, розповідає як вони з колегами забирають їжу та алкоголь, схоже, у якомусь українському селі: «Стоим в деревне, деревню держим, дорогу, нах*й. Курятина несется, бл*дь, перепелки есть, корову - подоили, ***на! Три бидона бражки вчера нашли. До этого было 25 литров самогона, бл*дь. Х*ярим, как бешеные. Потому что иначе - с ума бы сошел, без водки, нах*й!».

Ще один російський військовий із захопленням розповідає про згвалтування, який, за його словами, вчинив його друг-військови.

«Вот, чувак, корефан мой, заехал на танке во двор, вынес нах*й двери, всех [родителей] перестрелял, затем изнасиловал. Похавал, попил - теперь за это ему еще и медальку дают!».

На це жінка йому з Росії, з якою він спілкується телефоном, відповіла: «Надеюсь, ты там нах*й никого не насилуешь, иначе я т**я, нах*й, убью!».
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17.03.2022 18:45 Ответить
меняйте на металолом.. или вон на того фсбэшного попа что вчера повязали в трусах с буквой z
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17.03.2022 18:45 Ответить
на шуфричів мураєвих і бойків мінять треба
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17.03.2022 18:51 Ответить
Эпические зелёные долбоёбы обменяли одного человека ,пусть и мера на 9 срочников .Почему бы оркам не брать всех этих меров и голов отг в плен с такими раскладами
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17.03.2022 18:45 Ответить
столько раз договаривались
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17.03.2022 18:47 Ответить
Бутусов був правий, тепер усіх полонених відамо за декількох голів адмінісрацій, процес пішов...
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17.03.2022 18:56 Ответить
Таксистов ловить будут - вообще весь Мелитополь возьмут - вот зелень идею подкинула...представляю какие итоги переховоров будут
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17.03.2022 19:06 Ответить
Поміняйте на Щуфрича..
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17.03.2022 19:17 Ответить
 
 