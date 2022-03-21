Вражеский истребитель сбит под Чугуевом, - Синегубов

Сегодня, 21 марта, мобильные подразделения ВСУ под Чугуевом сбили истребитель российского противника.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Об очередных победах наших Вооруженных Сил Украины. Сегодня мобильные подразделения ВСУ под Чугуевом сбили истребитель российского противника. После возгорания на низкой высоте – тот упал со стороны Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Также, по словам Синегубова, утром в Харьковском районе на временно контролируемой оккупантами территории мобильная группа сил специальных операций ВСУ сбила два российских беспилотных аппарата "Орлан".

"Благодаря работе нашей противовоздушной обороны уже несколько дней над Харьковом не фиксируем авиацию российского врага", - добавляет он.

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