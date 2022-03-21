Вражеский истребитель сбит под Чугуевом, - Синегубов
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Сегодня, 21 марта, мобильные подразделения ВСУ под Чугуевом сбили истребитель российского противника.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"Об очередных победах наших Вооруженных Сил Украины. Сегодня мобильные подразделения ВСУ под Чугуевом сбили истребитель российского противника. После возгорания на низкой высоте – тот упал со стороны Российской Федерации", – говорится в сообщении.
Также, по словам Синегубова, утром в Харьковском районе на временно контролируемой оккупантами территории мобильная группа сил специальных операций ВСУ сбила два российских беспилотных аппарата "Орлан".
"Благодаря работе нашей противовоздушной обороны уже несколько дней над Харьковом не фиксируем авиацию российского врага", - добавляет он.
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нумо, ще одного, ЮВІЛЕЙНОГО!
Я простий піхот і взагалі гранатометник.
Я не знаю чи причиною обстрілу Ретровілю був тікток. Чи карта підприємств від КМДА. Чи демаскування. Чи ще щось.
Я знаю одне. Ніхто не пуляє дуже дорогими та обмеженними у кількості ракетами тільки через відео або мітку на карті. Завджи є дорозвідка за допомогою бпла або корегувальників або ще чогось такого.
У диверсійних корегувальників я вірю слабо.
Тому що я чую як у Київ і потім назад пролітає ворожий БПЛА(судячи зі звуку це Орлан) КОЖНУ ****** НІЧ. І літає він годинами, нарізаючи вісімки. Іноді декілька разів за ніч пролітає та повертається(чи може їх більше одного). Літав БПЛА і у бік Ретровілю і не тільки. Це не секрет - його дуже гарно чути і періодично у когось з сусідів не витримували нерви і вони починали гатити в небо(така стрільба немає жодного сенсу, БПЛА так майже неможливо збити, не робіть так).
Цензура там, дати пізди школярам з камерами та тіктоками й- це все речі потрібні. Але пора вже вирішувати щось з ворожими беспілотами. Бо вони тупо в курсі всього, і яку цезуру не вводи, воно не допоможе.
TDAR на додачу до Стінгера може вирішити питання з Орланами на гостомельскому напрямку за 10-20 ракет максимум, більше бпла в них просто немає. Можливо вистачить і двох-трьох. Я розумію, що Стінгери бережуть для Ка та Су, але ж ви самі бачите, що беспілоти також проблемні. Стінгер як раз для таких питаннь.
І знов нагадую, що я простий піхот з гранатометом, так що не претендую на якусь істину і не бажаю тут срачів. Просто пишу в паблік те, що могло загубитися у валі інфи, яка потрапляє на вхід відповідних органів.
Де гарантія, що та техніка не поїхали кудись і т.д.
Якщо били конкретно в цей ТЦ - коригувльник був на місці за координатами муніципалітетів хв до пуску ракети
прям каждого?
У кінжала інерціальна система наведення з коректуванням по глонасс та ГСН, нахера йому беспілотник? БПЛА потрібні там, де йде пристрілка - корекція - удар, тобто в артелерії, а не одиночному ракетному ударі!
Слава Україні!
Респект!
модуль GPS виробництва КНР, мікросхеми мали маркування HC4060 2H7A201 та STC 12LE5A32S2 35i.
стартер-генератор PTN78020 виробництва американської компанії Texas Instruments Incorporated.
двигун внутрішнього згоряння японського виробника SAITO разом з модулем запалювання 4,8-9В, 500mA.
польотний контролер на мікросхемі STM32F103 QFP100 французько-італійського виробника мікроелектроніки STMicroelectronics.
датчики тиску повітря реалізовані в мікросхемах MPXA4115A і MPXV5004DP американської компанії Freescale Semiconductor.
також на літальному апараті встановлений датчик-компас HMC6352 американської компанії Honeywell.
модуль передачі телеметрії працює в діапазоні 902-928МГц. Управління модулем реалізоване на базі мікроконтролера ATxmega256A3 американської компанії Microchip.
передатчик RF3110 німецької компанії Municom.
приймач DP1205-C915 німецької компанії AnyLink
антена - 2/3 класичний чвертьхвильовий диполь на 915 МГц, вертикальна поляризація, установлена у хвостовій порожнині.
GPS-модуль реалізований на базі GLONASS, GPS і QZSS приймача LEA-6N швейцарської компанії u-blox в парі з російським МНП-М7 (побудований на мікросхемі ADSP-BF534 американської компанії Analog Devices).