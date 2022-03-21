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Вражеский истребитель сбит под Чугуевом, - Синегубов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

літак

Сегодня, 21 марта, мобильные подразделения ВСУ под Чугуевом сбили истребитель российского противника.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Об очередных победах наших Вооруженных Сил Украины. Сегодня мобильные подразделения ВСУ под Чугуевом сбили истребитель российского противника. После возгорания на низкой высоте – тот упал со стороны Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Также, по словам Синегубова, утром в Харьковском районе на временно контролируемой оккупантами территории мобильная группа сил специальных операций ВСУ сбила два российских беспилотных аппарата "Орлан".

"Благодаря работе нашей противовоздушной обороны уже несколько дней над Харьковом не фиксируем авиацию российского врага", - добавляет он.

Также читайте: Российские оккупанты захватили в плен гуманитарную колонну в Харьковской области, - Верещук

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+57
99!
нумо, ще одного, ЮВІЛЕЙНОГО!
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21.03.2022 15:48
+24
Швец пишет.

Я простий піхот і взагалі гранатометник.

Я не знаю чи причиною обстрілу Ретровілю був тікток. Чи карта підприємств від КМДА. Чи демаскування. Чи ще щось.

Я знаю одне. Ніхто не пуляє дуже дорогими та обмеженними у кількості ракетами тільки через відео або мітку на карті. Завджи є дорозвідка за допомогою бпла або корегувальників або ще чогось такого.

У диверсійних корегувальників я вірю слабо.

Тому що я чую як у Київ і потім назад пролітає ворожий БПЛА(судячи зі звуку це Орлан) КОЖНУ ****** НІЧ. І літає він годинами, нарізаючи вісімки. Іноді декілька разів за ніч пролітає та повертається(чи може їх більше одного). Літав БПЛА і у бік Ретровілю і не тільки. Це не секрет - його дуже гарно чути і періодично у когось з сусідів не витримували нерви і вони починали гатити в небо(така стрільба немає жодного сенсу, БПЛА так майже неможливо збити, не робіть так).

Цензура там, дати пізди школярам з камерами та тіктоками й- це все речі потрібні. Але пора вже вирішувати щось з ворожими беспілотами. Бо вони тупо в курсі всього, і яку цезуру не вводи, воно не допоможе.

TDAR на додачу до Стінгера може вирішити питання з Орланами на гостомельскому напрямку за 10-20 ракет максимум, більше бпла в них просто немає. Можливо вистачить і двох-трьох. Я розумію, що Стінгери бережуть для Ка та Су, але ж ви самі бачите, що беспілоти також проблемні. Стінгер як раз для таких питаннь.

І знов нагадую, що я простий піхот з гранатометом, так що не претендую на якусь істину і не бажаю тут срачів. Просто пишу в паблік те, що могло загубитися у валі інфи, яка потрапляє на вхід відповідних органів.
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21.03.2022 15:52
+14
А что это сверху, сральник?
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21.03.2022 15:51
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99!
нумо, ще одного, ЮВІЛЕЙНОГО!
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21.03.2022 15:48 Ответить
А ********** летун катапультировался?
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21.03.2022 15:51 Ответить
Без парашюта
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21.03.2022 16:10 Ответить
А над Киевом Орлан не сбили. В итоге получили Кинжалом по ТЦ.
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21.03.2022 15:48 Ответить
А что есть видео?
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21.03.2022 15:50 Ответить
Швец пишет.

Я простий піхот і взагалі гранатометник.

Я не знаю чи причиною обстрілу Ретровілю був тікток. Чи карта підприємств від КМДА. Чи демаскування. Чи ще щось.

Я знаю одне. Ніхто не пуляє дуже дорогими та обмеженними у кількості ракетами тільки через відео або мітку на карті. Завджи є дорозвідка за допомогою бпла або корегувальників або ще чогось такого.

У диверсійних корегувальників я вірю слабо.

Тому що я чую як у Київ і потім назад пролітає ворожий БПЛА(судячи зі звуку це Орлан) КОЖНУ ****** НІЧ. І літає він годинами, нарізаючи вісімки. Іноді декілька разів за ніч пролітає та повертається(чи може їх більше одного). Літав БПЛА і у бік Ретровілю і не тільки. Це не секрет - його дуже гарно чути і періодично у когось з сусідів не витримували нерви і вони починали гатити в небо(така стрільба немає жодного сенсу, БПЛА так майже неможливо збити, не робіть так).

Цензура там, дати пізди школярам з камерами та тіктоками й- це все речі потрібні. Але пора вже вирішувати щось з ворожими беспілотами. Бо вони тупо в курсі всього, і яку цезуру не вводи, воно не допоможе.

TDAR на додачу до Стінгера може вирішити питання з Орланами на гостомельскому напрямку за 10-20 ракет максимум, більше бпла в них просто немає. Можливо вистачить і двох-трьох. Я розумію, що Стінгери бережуть для Ка та Су, але ж ви самі бачите, що беспілоти також проблемні. Стінгер як раз для таких питаннь.

І знов нагадую, що я простий піхот з гранатометом, так що не претендую на якусь істину і не бажаю тут срачів. Просто пишу в паблік те, що могло загубитися у валі інфи, яка потрапляє на вхід відповідних органів.
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21.03.2022 15:52 Ответить
Угу, давай еще скажи что сотрудники Лерой Мерлин там склад оружия организовали и поэтому туда кинжалом пульнули
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21.03.2022 15:56 Ответить
Я не знаю что там было и было ли что-то вообще. Но дроны пора бы начать сбивать как-то. Это проблема.
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21.03.2022 15:58 Ответить
Ты всерьез полагаешь что там было какое-то оружие, учитывая что в тц работали сотрудники разных гражданских коммерческих контор в это время? Скорее всего пульнули на авось, как это в росии зачастую бывает.
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21.03.2022 16:00 Ответить
Я вообще думаю что Россия воюет по плану. Вот план - там напасть по фронтам. Красивый план - идем по нему. Вот план - разбить вышки. Бьем неделями вышки по разным областям. Теперь план - бить по припасам. Они видимо думают что там припасы. Причем это началось не с Киева и Франковска, а с Харькова скорее, а может еще откуда. Насколько этот план успешен сказать не могу, так как не Генштаб, но то что они лупили для припасов я почти уверен.
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21.03.2022 16:04 Ответить
Надеюсь что наши соориентировались и переместили или раздали оружие, так как план очевиден уже дня три.
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21.03.2022 16:05 Ответить
Да. Еще был план бить по аэропортам. Но они по ним лупят уже неделями.
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21.03.2022 16:08 Ответить
Да уж точно всё по плану. План по Чернобаевке они даже перевыполнили.
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21.03.2022 16:15 Ответить
Наверное, там тоже план. Они действуют четко по канонам 19го века.
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21.03.2022 16:16 Ответить
Какой то черт залил в тик ток видео где на парковке трц стояла военная техника, срочно найти и на пожизненное всю семью.
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21.03.2022 16:04 Ответить
І ти думаєш, що по відео, знятому вдень, випустили ракету опівночі?

Де гарантія, що та техніка не поїхали кудись і т.д.

Якщо били конкретно в цей ТЦ - коригувльник був на місці за координатами муніципалітетів хв до пуску ракети
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21.03.2022 16:53 Ответить
Диверсантов с беспилотников?
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21.03.2022 16:09 Ответить
профиль, фас, анфас?
прям каждого?
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21.03.2022 17:02 Ответить
швец сливной бачек фсб-шный типа оппозиционер
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21.03.2022 19:11 Ответить
Піпєц, ця супервундервафля для того, щоб пуляти по ТЦ? Оригінально...
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21.03.2022 15:52 Ответить
Якась малолітня сволота в ТікТок виклала відео переміщення нашої техніки... (((
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21.03.2022 15:53 Ответить
Яким хером орлан до кінжалу?
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21.03.2022 16:25 Ответить
Орлан разведчик. Он что-то там нашел в ТЦ и оттого пульнули по нему.
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21.03.2022 16:27 Ответить
Нашел, пульнулі, *******... ти передивився кацапських мультиків?
У кінжала інерціальна система наведення з коректуванням по глонасс та ГСН, нахера йому беспілотник? БПЛА потрібні там, де йде пристрілка - корекція - удар, тобто в артелерії, а не одиночному ракетному ударі!
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21.03.2022 18:38 Ответить
Зі свого окна бачив як захярили бпла за годину до удару по тц
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21.03.2022 16:34 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!! Так тримати, хлопці !!!
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21.03.2022 15:48 Ответить
красави
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21.03.2022 15:48 Ответить
Смерть кацапопідрам !
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21.03.2022 15:50 Ответить
А что это сверху, сральник?
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21.03.2022 15:51 Ответить
Мітка для Байрактара.
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21.03.2022 15:54 Ответить
Отверстие для проветривания, кацапы и гигиена весьма недружественные понятия. Вы видели рожу полковника замполита ЧФ? У него была улыбка крепостного XVIII века.
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21.03.2022 15:54 Ответить
Для освежителя воздуха вроде гранаты
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21.03.2022 16:54 Ответить
Это что бы бздеж глаза не выедал, когда на территорию Украины заезжали
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21.03.2022 16:11 Ответить
Приземлили свинособаку.
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21.03.2022 15:52 Ответить
Кто собьёт сотого - вручить Героя!)
Слава Україні!
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21.03.2022 15:52 Ответить
Ай красотіща!!!
Респект!
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21.03.2022 15:52 Ответить
це не той що в повітряний простір Польші залітав?
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21.03.2022 15:52 Ответить
Наші красавчики, респект.
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21.03.2022 15:53 Ответить
Ще одне падло доліталось... Слава ВСУ, Слава Героям і Слава Україні!!! Смерть кацапсячим виродкам!
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21.03.2022 15:54 Ответить
Теперь они камнем с неба...
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21.03.2022 15:56 Ответить
Кацапы, объясняю в последний раз ВАШИ самольоты тяжелее вождуха!
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21.03.2022 15:57 Ответить
Всё что осталось от русского Zольдата
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21.03.2022 15:57 Ответить
это тот который в Польшу залетал? как говориться, не#уй шастать...
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21.03.2022 15:59 Ответить
Очень хорошо! Но не очень что мало!
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21.03.2022 16:03 Ответить
посадылы пивныка, ха ха. я думаю всех вменяемых пилотов они просрали, остались курсанты
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21.03.2022 16:15 Ответить
Не бойся русский, иди в Украину.
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21.03.2022 16:17 Ответить
исконно руцкий анало-говнетный орлан-10

модуль GPS виробництва КНР, мікросхеми мали маркування HC4060 2H7A201 та STC 12LE5A32S2 35i.
стартер-генератор PTN78020 виробництва американської компанії Texas Instruments Incorporated.
двигун внутрішнього згоряння японського виробника SAITO разом з модулем запалювання 4,8-9В, 500mA.

польотний контролер на мікросхемі STM32F103 QFP100 французько-італійського виробника мікроелектроніки STMicroelectronics.
датчики тиску повітря реалізовані в мікросхемах MPXA4115A і MPXV5004DP американської компанії Freescale Semiconductor.
також на літальному апараті встановлений датчик-компас HMC6352 американської компанії Honeywell.
модуль передачі телеметрії працює в діапазоні 902-928МГц. Управління модулем реалізоване на базі мікроконтролера ATxmega256A3 американської компанії Microchip.

передатчик RF3110 німецької компанії Municom.
приймач DP1205-C915 німецької компанії AnyLink
антена - 2/3 класичний чвертьхвильовий диполь на 915 МГц, вертикальна поляризація, установлена у хвостовій порожнині.

GPS-модуль реалізований на базі GLONASS, GPS і QZSS приймача LEA-6N швейцарської компанії u-blox в парі з російським МНП-М7 (побудований на мікросхемі ADSP-BF534 американської компанії Analog Devices).
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21.03.2022 16:20 Ответить
Аналагав нет, всѣ рускае и скрепнае, следующая модель арлан 11 будет без микросхем, только гавно и палки.
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21.03.2022 16:59 Ответить
Прекрасная новость! Смерть рашистам!
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21.03.2022 16:25 Ответить
казломордым заломили хвоста...
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21.03.2022 16:27 Ответить
новость радует.
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21.03.2022 16:49 Ответить
 
 