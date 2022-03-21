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Ворожий винищувач збито під Чугуєвом, - Синєгубов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

літак

Сьогодні, 21 березня, мобільні підрозділи ЗСУ під Чугуєвом збили винищувач російського противника.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Про чергові перемоги наших Збройних Сил України. Сьогодні мобільні підрозділи ЗСУ під Чугуєвом збили винищувач російського противника. Після загорання на низький висоті - той упав зі сторони російської федерації", - йдеться у повідомленні.

Також, за словами Синєгубова, зранку у Харківському районі на території, яка тимчасово контролюється окупантами, мобільна група сил спеціальних операцій ЗСУ збила два російських безпілотних апарати "Орлан".

"Завдяки роботі нашої протиповітряної оборони вже кілька днів над Харковом не фіксуємо авіації російського ворога", - додає він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні російський винищувач пролетів над Волинню і зайшов у повітряний простір Польщі. РФ провокує зіткнення із збройними силами НАТО, - Бутусов

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+57
99!
нумо, ще одного, ЮВІЛЕЙНОГО!
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21.03.2022 15:48
+24
Швец пишет.

Я простий піхот і взагалі гранатометник.

Я не знаю чи причиною обстрілу Ретровілю був тікток. Чи карта підприємств від КМДА. Чи демаскування. Чи ще щось.

Я знаю одне. Ніхто не пуляє дуже дорогими та обмеженними у кількості ракетами тільки через відео або мітку на карті. Завджи є дорозвідка за допомогою бпла або корегувальників або ще чогось такого.

У диверсійних корегувальників я вірю слабо.

Тому що я чую як у Київ і потім назад пролітає ворожий БПЛА(судячи зі звуку це Орлан) КОЖНУ ****** НІЧ. І літає він годинами, нарізаючи вісімки. Іноді декілька разів за ніч пролітає та повертається(чи може їх більше одного). Літав БПЛА і у бік Ретровілю і не тільки. Це не секрет - його дуже гарно чути і періодично у когось з сусідів не витримували нерви і вони починали гатити в небо(така стрільба немає жодного сенсу, БПЛА так майже неможливо збити, не робіть так).

Цензура там, дати пізди школярам з камерами та тіктоками й- це все речі потрібні. Але пора вже вирішувати щось з ворожими беспілотами. Бо вони тупо в курсі всього, і яку цезуру не вводи, воно не допоможе.

TDAR на додачу до Стінгера може вирішити питання з Орланами на гостомельскому напрямку за 10-20 ракет максимум, більше бпла в них просто немає. Можливо вистачить і двох-трьох. Я розумію, що Стінгери бережуть для Ка та Су, але ж ви самі бачите, що беспілоти також проблемні. Стінгер як раз для таких питаннь.

І знов нагадую, що я простий піхот з гранатометом, так що не претендую на якусь істину і не бажаю тут срачів. Просто пишу в паблік те, що могло загубитися у валі інфи, яка потрапляє на вхід відповідних органів.
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21.03.2022 15:52
+14
А что это сверху, сральник?
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21.03.2022 15:51
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99!
нумо, ще одного, ЮВІЛЕЙНОГО!
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21.03.2022 15:48 Відповісти
А ********** летун катапультировался?
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21.03.2022 15:51 Відповісти
Без парашюта
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21.03.2022 16:10 Відповісти
А над Киевом Орлан не сбили. В итоге получили Кинжалом по ТЦ.
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21.03.2022 15:48 Відповісти
А что есть видео?
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21.03.2022 15:50 Відповісти
Швец пишет.

Я простий піхот і взагалі гранатометник.

Я не знаю чи причиною обстрілу Ретровілю був тікток. Чи карта підприємств від КМДА. Чи демаскування. Чи ще щось.

Я знаю одне. Ніхто не пуляє дуже дорогими та обмеженними у кількості ракетами тільки через відео або мітку на карті. Завджи є дорозвідка за допомогою бпла або корегувальників або ще чогось такого.

У диверсійних корегувальників я вірю слабо.

Тому що я чую як у Київ і потім назад пролітає ворожий БПЛА(судячи зі звуку це Орлан) КОЖНУ ****** НІЧ. І літає він годинами, нарізаючи вісімки. Іноді декілька разів за ніч пролітає та повертається(чи може їх більше одного). Літав БПЛА і у бік Ретровілю і не тільки. Це не секрет - його дуже гарно чути і періодично у когось з сусідів не витримували нерви і вони починали гатити в небо(така стрільба немає жодного сенсу, БПЛА так майже неможливо збити, не робіть так).

Цензура там, дати пізди школярам з камерами та тіктоками й- це все речі потрібні. Але пора вже вирішувати щось з ворожими беспілотами. Бо вони тупо в курсі всього, і яку цезуру не вводи, воно не допоможе.

TDAR на додачу до Стінгера може вирішити питання з Орланами на гостомельскому напрямку за 10-20 ракет максимум, більше бпла в них просто немає. Можливо вистачить і двох-трьох. Я розумію, що Стінгери бережуть для Ка та Су, але ж ви самі бачите, що беспілоти також проблемні. Стінгер як раз для таких питаннь.

І знов нагадую, що я простий піхот з гранатометом, так що не претендую на якусь істину і не бажаю тут срачів. Просто пишу в паблік те, що могло загубитися у валі інфи, яка потрапляє на вхід відповідних органів.
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21.03.2022 15:52 Відповісти
Угу, давай еще скажи что сотрудники Лерой Мерлин там склад оружия организовали и поэтому туда кинжалом пульнули
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21.03.2022 15:56 Відповісти
Я не знаю что там было и было ли что-то вообще. Но дроны пора бы начать сбивать как-то. Это проблема.
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21.03.2022 15:58 Відповісти
Ты всерьез полагаешь что там было какое-то оружие, учитывая что в тц работали сотрудники разных гражданских коммерческих контор в это время? Скорее всего пульнули на авось, как это в росии зачастую бывает.
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21.03.2022 16:00 Відповісти
Я вообще думаю что Россия воюет по плану. Вот план - там напасть по фронтам. Красивый план - идем по нему. Вот план - разбить вышки. Бьем неделями вышки по разным областям. Теперь план - бить по припасам. Они видимо думают что там припасы. Причем это началось не с Киева и Франковска, а с Харькова скорее, а может еще откуда. Насколько этот план успешен сказать не могу, так как не Генштаб, но то что они лупили для припасов я почти уверен.
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21.03.2022 16:04 Відповісти
Надеюсь что наши соориентировались и переместили или раздали оружие, так как план очевиден уже дня три.
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21.03.2022 16:05 Відповісти
Да. Еще был план бить по аэропортам. Но они по ним лупят уже неделями.
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21.03.2022 16:08 Відповісти
Да уж точно всё по плану. План по Чернобаевке они даже перевыполнили.
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21.03.2022 16:15 Відповісти
Наверное, там тоже план. Они действуют четко по канонам 19го века.
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21.03.2022 16:16 Відповісти
Какой то черт залил в тик ток видео где на парковке трц стояла военная техника, срочно найти и на пожизненное всю семью.
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21.03.2022 16:04 Відповісти
І ти думаєш, що по відео, знятому вдень, випустили ракету опівночі?

Де гарантія, що та техніка не поїхали кудись і т.д.

Якщо били конкретно в цей ТЦ - коригувльник був на місці за координатами муніципалітетів хв до пуску ракети
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21.03.2022 16:53 Відповісти
Диверсантов с беспилотников?
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21.03.2022 16:09 Відповісти
профиль, фас, анфас?
прям каждого?
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21.03.2022 17:02 Відповісти
швец сливной бачек фсб-шный типа оппозиционер
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21.03.2022 19:11 Відповісти
Піпєц, ця супервундервафля для того, щоб пуляти по ТЦ? Оригінально...
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21.03.2022 15:52 Відповісти
Якась малолітня сволота в ТікТок виклала відео переміщення нашої техніки... (((
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21.03.2022 15:53 Відповісти
Яким хером орлан до кінжалу?
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21.03.2022 16:25 Відповісти
Орлан разведчик. Он что-то там нашел в ТЦ и оттого пульнули по нему.
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21.03.2022 16:27 Відповісти
Нашел, пульнулі, *******... ти передивився кацапських мультиків?
У кінжала інерціальна система наведення з коректуванням по глонасс та ГСН, нахера йому беспілотник? БПЛА потрібні там, де йде пристрілка - корекція - удар, тобто в артелерії, а не одиночному ракетному ударі!
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21.03.2022 18:38 Відповісти
Зі свого окна бачив як захярили бпла за годину до удару по тц
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21.03.2022 16:34 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!! Так тримати, хлопці !!!
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21.03.2022 15:48 Відповісти
красави
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21.03.2022 15:48 Відповісти
Смерть кацапопідрам !
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21.03.2022 15:50 Відповісти
А что это сверху, сральник?
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21.03.2022 15:51 Відповісти
Мітка для Байрактара.
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21.03.2022 15:54 Відповісти
Отверстие для проветривания, кацапы и гигиена весьма недружественные понятия. Вы видели рожу полковника замполита ЧФ? У него была улыбка крепостного XVIII века.
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21.03.2022 15:54 Відповісти
Для освежителя воздуха вроде гранаты
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21.03.2022 16:54 Відповісти
Это что бы бздеж глаза не выедал, когда на территорию Украины заезжали
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21.03.2022 16:11 Відповісти
Приземлили свинособаку.
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21.03.2022 15:52 Відповісти
Кто собьёт сотого - вручить Героя!)
Слава Україні!
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21.03.2022 15:52 Відповісти
Ай красотіща!!!
Респект!
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21.03.2022 15:52 Відповісти
це не той що в повітряний простір Польші залітав?
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21.03.2022 15:52 Відповісти
Наші красавчики, респект.
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21.03.2022 15:53 Відповісти
Ще одне падло доліталось... Слава ВСУ, Слава Героям і Слава Україні!!! Смерть кацапсячим виродкам!
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21.03.2022 15:54 Відповісти
Теперь они камнем с неба...
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21.03.2022 15:56 Відповісти
Кацапы, объясняю в последний раз ВАШИ самольоты тяжелее вождуха!
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21.03.2022 15:57 Відповісти
Всё что осталось от русского Zольдата
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21.03.2022 15:57 Відповісти
это тот который в Польшу залетал? как говориться, не#уй шастать...
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21.03.2022 15:59 Відповісти
Очень хорошо! Но не очень что мало!
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21.03.2022 16:03 Відповісти
посадылы пивныка, ха ха. я думаю всех вменяемых пилотов они просрали, остались курсанты
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21.03.2022 16:15 Відповісти
Не бойся русский, иди в Украину.
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21.03.2022 16:17 Відповісти
исконно руцкий анало-говнетный орлан-10

модуль GPS виробництва КНР, мікросхеми мали маркування HC4060 2H7A201 та STC 12LE5A32S2 35i.
стартер-генератор PTN78020 виробництва американської компанії Texas Instruments Incorporated.
двигун внутрішнього згоряння японського виробника SAITO разом з модулем запалювання 4,8-9В, 500mA.

польотний контролер на мікросхемі STM32F103 QFP100 французько-італійського виробника мікроелектроніки STMicroelectronics.
датчики тиску повітря реалізовані в мікросхемах MPXA4115A і MPXV5004DP американської компанії Freescale Semiconductor.
також на літальному апараті встановлений датчик-компас HMC6352 американської компанії Honeywell.
модуль передачі телеметрії працює в діапазоні 902-928МГц. Управління модулем реалізоване на базі мікроконтролера ATxmega256A3 американської компанії Microchip.

передатчик RF3110 німецької компанії Municom.
приймач DP1205-C915 німецької компанії AnyLink
антена - 2/3 класичний чвертьхвильовий диполь на 915 МГц, вертикальна поляризація, установлена у хвостовій порожнині.

GPS-модуль реалізований на базі GLONASS, GPS і QZSS приймача LEA-6N швейцарської компанії u-blox в парі з російським МНП-М7 (побудований на мікросхемі ADSP-BF534 американської компанії Analog Devices).
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21.03.2022 16:20 Відповісти
Аналагав нет, всѣ рускае и скрепнае, следующая модель арлан 11 будет без микросхем, только гавно и палки.
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21.03.2022 16:59 Відповісти
Прекрасная новость! Смерть рашистам!
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21.03.2022 16:25 Відповісти
казломордым заломили хвоста...
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21.03.2022 16:27 Відповісти
новость радует.
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21.03.2022 16:49 Відповісти
 
 