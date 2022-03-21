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"Лошадей за что?!", - в Гостомеле оккупанты сожгли конюшню. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В Гостомеле российские оккупанты не пожалели даже лошадей. Из 32 воспитанников конюшни, возможно, несколько лошадей еще уцелели, прибившись к одному из соседних табунов, но большинство сгорело заживо.

Об этом рассказала владелица конюшни Александра, передает Цензор.НЕТ.

Лошадей за что?!, - в Гостомеле оккупанты сожгли конюшню 01

"Я на конюшню не смогла попасть уже 24 февраля, а моим конюхам россияне приказали уйти примерно 1 марта, иначе угрожали застрелить всех лошадей. Не застрелили, так сожгли. По моим данным, примерно 13 числа", – поделилась Александра.

Лошадей за что?!, - в Гостомеле оккупанты сожгли конюшню 02

Фотографии обгоревших трупов лошадей она получила сегодня от одного из знакомых, побывавшего на месте пожарища.

"Еще 5-7 лошадей сейчас бродят между Гостомелем и Бучей. Трава уже пошла, воду они найдут. Главное – чтобы под обстрел не попали", - добавила владелица конюшни.

По ее словам, до войны у нее было немало друзей в России. Теперь с этим покончено.

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Как только получили фото обгоревших лошадиных трупов, Александра разослала их бывшим владельцам для опознания. Многими лошадьми, по ее словам, владели дети 7-10 лет. Сегодня в их семьях стало еще больше поводов для ненависти к оккупантам.

Лошадей за что?!, - в Гостомеле оккупанты сожгли конюшню 03

"Конюшня – это что, военный объект? Твари! Лошадей за что?! Я конюшню после войны обязательно отстрою. И коня обязательно назову "Русский корабль, иди нахуй".

Лошадей за что?!, - в Гостомеле оккупанты сожгли конюшню 04

На фото – одна из опознанных погибших кобыл по кличке Индиана до войны и после прихода войск России.
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Топ комментарии
+61
Чтоб вы так сгорели в синем пламени ада и в страшных муках, падлюки кацапские !
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21.03.2022 20:50
+54
*****!!!
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21.03.2022 20:49
+39
ЧЕРНОБАЕВКА- лаптеногие 7:0
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21.03.2022 20:49
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Монголы татары с россии могут только коней и есть Уничтожать и сьедать
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21.03.2022 20:49 Ответить
ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ!💥
Регистрируйтесь на козлофорумах, группах, соцсетях, ютюб каналах и т. д. И объясните им что по прогнозам голод в России будет через 1,5-2 месяца. Пусть запасатються крупами и другими долгохранящимися продуктами.💥💥💥🦴☠

От того, что вы будете писать это в их инфо пространстве будет ваш реальный вклад в победу! Каждый день по несколько постов, это же не сложно! Зато эффективно👍
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21.03.2022 21:08 Ответить
> Пусть запасатються крупами...

Прочитал "пусть запасаются трупами".
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21.03.2022 21:22 Ответить
Пусть! Друг друга валят и по банкам раскатуют
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21.03.2022 21:31 Ответить
Друг друга жрать будут, как мокша их предки на болотах лет 800 назад.
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21.03.2022 22:02 Ответить
та пішли вони в дупу. хай здихають. вони невмєняємі
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21.03.2022 22:36 Ответить
*****!!!
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21.03.2022 20:49 Ответить
ЧЕРНОБАЕВКА- лаптеногие 7:0
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21.03.2022 20:49 Ответить
7 : 0 уже?! Это давно уже не смешно . Да-а-а, с фантазией у кацапов явно проблемы. Диагноз, однако.
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22.03.2022 00:17 Ответить
і хто після цього фашист???
взагалі - виходить що германію у другій світовій розбили УКРАЇНЦІ
бо з такою касабскою армією гітлер міг покінчити за 24 дня
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21.03.2022 20:50 Ответить
так а для чого москолям Україна-то? щоб ми за них гарали, вони ж не вміють, за них воювали , помирали як і раніше, на всіх їх довбаних війнах, а вони ще й з висока на українців плювали би.
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21.03.2022 20:54 Ответить
а шо, у вас були питання????
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21.03.2022 22:37 Ответить
Та фашисти проти цих істот пацифісти та гуманісти ! Такого лайна , як кацапи , в світовій історії ще не було . Може хтось навести приклад як якісь завойовники спалили коней ?
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21.03.2022 22:57 Ответить
Чтоб вы так сгорели в синем пламени ада и в страшных муках, падлюки кацапские !
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21.03.2022 20:50 Ответить
"Продолжают фиксироваться случаи дезертирства среди личного состава оккупационных войск. Так, в районе населенного пункта Гавронщина Макаровского района Киевской области, группа российских захватчиков завладел автомобилями местных жителей, переоделись в награбленную гражданскую одежду и выехали в сторону границы с Республикой Беларусь", - говорится в сообщении.
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21.03.2022 20:51 Ответить
❗️Вірогідність висадки десанту в Одесі - низька. У агресора закінчилися морпіхи, - Conflict Intelligence Team

Розслідувальна організація повідомляє, що орда не має сил на десантування в Одесі. Оскільки практично всі перекинуті з'єднання морської піхоти вже задіяні у боях на території України.
https://t.me/operativnoZSU/14860
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21.03.2022 20:55 Ответить
Кацапські ПІДАРАСИ!
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21.03.2022 20:52 Ответить
Из Витебска выехала колонна 103-ей воздушно-десантной бригады в сопровождении карателей на границу с Украиной.

«Были грузовые мазы, в которых людей возят, крытые грузовики и бензовоз. Сопровождение гаи», - пишет @zamkadomby.
https://t.me/charter97_org/67362
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21.03.2022 20:52 Ответить
Джавелінам байдуже - рашист, білорашист, чечен, бурят.
У всіх загарбників в Україні доля однакова ...

Враховуючи, що загальна кількість ЗС Білорусі біля 16 тисяч, то проблема тільки в тому, що вони можуть розтягнути фронт , атакувавши Житомирщині, Рівненщині і Волинь, тобто доведеться відтягувати резерви з інших напрямків
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21.03.2022 20:59 Ответить
Там їх вже давно чекають.
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21.03.2022 21:14 Ответить
Кацапофашистська орда просто все знищує живе що їй трапляється. Максимально все руйнують. Бо це здичавілі і знавіснілі орки. Нащадки монголо-татарської орди.
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21.03.2022 20:52 Ответить
татари і монголи коні любили.
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21.03.2022 20:55 Ответить
Живодёры не иначе
Как их земля носит?
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21.03.2022 20:53 Ответить
Це ненадовго.
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21.03.2022 20:54 Ответить
Слово «кацап» має тюркське походження: тур., крим.-тат., азерб. kassap («м'ясник»). До тюркських мов це слово потрапило з арабської, де qaşşăb означає «живодер», або «м'ясник», «той, що забиває худобу». Дослідники відмічають також такі словосполучення в тюркських мовах: «адам кассаби» означає «люта людина», «деспот»; «кассапчи» - караїмською означає «кат»; «хассап» мовою кримських татар означає «м'ясник», «гицель» і т. д..
«Треба знати, що слово "кацап" вже віддавна знане в мовах багатьох східних турецьких племен і значить "різник", "лютий чоловік", "кат", "деспот", "злодій".
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21.03.2022 22:45 Ответить
кацапи прийшли в Україну грабувати та вбивати
це війна за виживання українського народу
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21.03.2022 20:55 Ответить
Да это не люди ***,о чем еще говорить....А наши их в плен берут,гуманно относятся....Я в шоке..
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21.03.2022 20:55 Ответить
Та вроде бы не слышно уже что берут, в последнее время небыло видео пленных
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21.03.2022 21:02 Ответить
Потому что они сменили тактику, перешли от наступления к обороне.
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21.03.2022 21:07 Ответить
Полонених просто перестали брать, я думаю. Вони вже настільки розлютили наших вояків, що їм кабздец приходить зразу.
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21.03.2022 21:51 Ответить
Пару дней назад читал, что какая-то контора выставила претензию, что пленных фотографируют без их согласия
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21.03.2022 22:35 Ответить
нас еще виноватыми сделают...
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21.03.2022 23:16 Ответить
Я надеюсь, эти уроды будут умирать медленно и долго.
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21.03.2022 20:55 Ответить
мрази, будьте прокляты, желаю кацапским детям так сгореть, а лучше чтоб жрать друг друга начали
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21.03.2022 20:55 Ответить
они уже проклятые - даже их не родившиеся дети и внуки проклятые
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21.03.2022 20:59 Ответить
І коня обов'язково назву "Русский корабль иди *****" - я думаю конь не заслужил такой позорной клички
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21.03.2022 20:58 Ответить
Пора завезти электронную ОТКРЫТУЮ КНИГУ преступлений кацапов и вносить в неё по датам всю дикость кацапскую
Книгу на всех языках европейских стран - чтобы каждый мог прочесть без перевода
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21.03.2022 20:58 Ответить
Уже есть сайт "Миротворец".
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21.03.2022 21:05 Ответить
На словацком и финском языках
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21.03.2022 21:17 Ответить
Рукописи не горять, як і сторінки в Інтернеті ))
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21.03.2022 21:18 Ответить
А ми їх мороженком в полоні нагодуєм, ми ж такі гуманні, такі людяні.
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21.03.2022 20:59 Ответить
была информация в фейсбуке о конях между бучей и гостомелем они у военных
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21.03.2022 20:59 Ответить
Кацапоидов даже варварами нельзя назвать. Варвары и те такого не делали что делают кацапоиды. Кацапоиды ето нечистая сила которая уничтожает все на своем пути. И некоторые мрази хотят с етой нечистой силой договориться и пойти на компромисы.
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21.03.2022 21:00 Ответить
Кацапи понад усе ******* вбивати і мучити все живе. А коли їх віпймають - то брешуть що нічого не знали і їхали тільки "на учєнія".
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21.03.2022 21:00 Ответить
Фашисты кацапские! Шоб вы ВСЕ подохли! Не будет вам прощения.
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21.03.2022 21:00 Ответить
Знаете что пишут рюске дегенераты которые против войны? Мы хотим чтобы украинцы простили нас... Вы прикиньте какими нужно быть мразями, чтобы сделать с в Украине Ад и хотеть чтобы украинцы вот так просто взяли и простили убийц...
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21.03.2022 21:01 Ответить
Доки ми, і зажерілий захід, будемо сприймати орків-рашистів за людей їх буде дуже важко перемогти. І наша ціна буде надмірно високою. Вони зомбі без розуму, моралі, людських почуттів. Війско мертвих , подібне " Грі престолів". В полон не брати, 2000 про всяк випадок є. Носіїв людского на рашці випалено, вирізано, розстріляно на протязі 5 стопіч. Залишки знищено совком. Вижило і розплодилося тільки біосміття з найнижчого рівеню піраміди Маслоу і ще зомбі. Знищувати віх і всюди.
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21.03.2022 21:02 Ответить
Я більш ніж впевнений, що більше половини тих звірств, які приписують гітлерівцям у період Другої Світової, насправді скоїли більшовицькі орки. Це і спалені села, і мародерство, і вбивства цивільних, і зґвалтування... А далі запрацював пропагандистський дезинформаційний конвеєр і дєло в шляпє - у всьому винні фріци.
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21.03.2022 21:02 Ответить
Згадайте Зою...
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21.03.2022 21:22 Ответить
Тут нема у чому впевнятись - звірства НКВД в Україні описані багатьма істориками.
Власне тому Бандера, Шухевич та інші так в"їлися кацапам.
Сьогодні Ви бачите ще раз ту саму історію.

Тому висновок один - до скону віків кацапам прощення не буде,
не через те, що вони кацапи, а через те що вони нелюди.

І історія викарбує це на скрижалях, що передаватимуться поколіннями
А "що написано пером - того не вирубаєш топором"
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21.03.2022 21:30 Ответить
Зараз читаю про те, що орки коять в окупованих селах на Сумщині. Ось один із випадків:

"У Сумській лікарні мешканець села Боромля Ігор лікується п'ятий день. Говорить, його російські військові катували, схопивши біля власного будинку.
"Я вийшов на вулицю і мене там забрали. Десь годину били. Зламали щелепу. В голову разів десять вдарили. Голова уся побита була. Це все вже зійшло. Вони ж мені палець намагались відрізати, потім відламали", - розповідає Ігор." ©
Це просто їбані нелюди.
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21.03.2022 22:07 Ответить
Всі жителі росії, які підтримують війну, підлягають ЗНИЩЕННЮ! Фашисти!
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21.03.2022 21:14 Ответить
Русские ублюдки,несут миру только смерть.Твари.
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21.03.2022 21:15 Ответить
Підараси!
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21.03.2022 21:16 Ответить
Зато Арестович Гнида вылезло сегодня и начало упрекать украинцев чтобы с кацапскими пленными обходились достойно и защищали их лучше чем самих себя потому что они видите ли беззащитные бедняжки.
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21.03.2022 21:18 Ответить
Он ДОЛЖЕН так говорить "на публику", хотя, на поле боя каждый решает сам и никто НЕ ОБЯЗАН брать пленных.
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22.03.2022 00:12 Ответить
Он не гнида.
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22.03.2022 21:12 Ответить
что ж это за твари такие..., да эти кони в миллион раз человечнее этих нелюдей
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21.03.2022 21:21 Ответить
Русня пагана! Які конвенції? Нахер конвенції, нахер нато, і демонстартивно спалити всіх полонених заживо! Срати на ту гуманність поводження! Необхідно звільнити світ від русні, раз і на завжди! Слава Україні!
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21.03.2022 21:22 Ответить
Треба тих, хто спалив коней знайти і теж прив'язати і живцем спалити. Бо тут нема слів. Нема такого суду. Суд Божий їм раєм покажеться.
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21.03.2022 21:29 Ответить
Палити цапів живими.
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21.03.2022 21:47 Ответить
ТВАРИ просто дикие ТВАРИ
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21.03.2022 22:00 Ответить
Русские фашисты хуже гитлеровских нацистов. Факт.
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21.03.2022 22:10 Ответить
За что хоть животину бессловесную убивать?!
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21.03.2022 22:41 Ответить
Коней не можна чіпати, за це буде Божа кара.
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21.03.2022 22:52 Ответить
яка ж то мерзота, суки Yобані? шоб ви все своє гидотне життя горіли з середини! якою ж то сволотою треба бути!
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21.03.2022 23:04 Ответить
шоб ви здихали повільно і в страшних муках, сволота рашистська!
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21.03.2022 23:09 Ответить
что там межд. общества по защите животных???? тоже проглотят?? тоже сс*тно??
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21.03.2022 23:18 Ответить
Пожалуйста, не выставляйте больше фотки с погибшими лошадьми или другими животными! Давайте больше фоток трупов орков!!!!
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22.03.2022 00:07 Ответить
Лошадь - друг человека, но нелюди к@ц@пейской это невдомек. Ей (нелюди) других хомо сапиенсов - не жаль, что уж тут говорить о лошадях. Ни дна, к@ц@пейской нечести ни покрышки и ни подковы на счастье.
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22.03.2022 00:58 Ответить
Троє коней ходили по Варшавці у Лісовій Бучі. Разом. Наче сім'я. Апокаліптична картина... Тиша. Траса. Людей і машин немає. І, - коні. Потім бачив одного, який зайшов до одного з приватних будинків. Дуже красиві. Сподіваюсь, що живі та незабаром знайдуться.
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22.03.2022 03:51 Ответить
Хоть бы не съели их
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22.03.2022 21:08 Ответить
Скажені зомбаки...Вбивати без жалю!!
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22.03.2022 06:34 Ответить
Зачем коня называть русский корабль иди.. Он ,что изгой будет? Его бить будут,издеваться? Странная владелица
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22.03.2022 21:08 Ответить
 
 