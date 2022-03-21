"Лошадей за что?!", - в Гостомеле оккупанты сожгли конюшню. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
В Гостомеле российские оккупанты не пожалели даже лошадей. Из 32 воспитанников конюшни, возможно, несколько лошадей еще уцелели, прибившись к одному из соседних табунов, но большинство сгорело заживо.
Об этом рассказала владелица конюшни Александра, передает Цензор.НЕТ.
"Я на конюшню не смогла попасть уже 24 февраля, а моим конюхам россияне приказали уйти примерно 1 марта, иначе угрожали застрелить всех лошадей. Не застрелили, так сожгли. По моим данным, примерно 13 числа", – поделилась Александра.
Фотографии обгоревших трупов лошадей она получила сегодня от одного из знакомых, побывавшего на месте пожарища.
"Еще 5-7 лошадей сейчас бродят между Гостомелем и Бучей. Трава уже пошла, воду они найдут. Главное – чтобы под обстрел не попали", - добавила владелица конюшни.
По ее словам, до войны у нее было немало друзей в России. Теперь с этим покончено.
Как только получили фото обгоревших лошадиных трупов, Александра разослала их бывшим владельцам для опознания. Многими лошадьми, по ее словам, владели дети 7-10 лет. Сегодня в их семьях стало еще больше поводов для ненависти к оккупантам.
"Конюшня – это что, военный объект? Твари! Лошадей за что?! Я конюшню после войны обязательно отстрою. И коня обязательно назову "Русский корабль, иди нахуй".
На фото – одна из опознанных погибших кобыл по кличке Индиана до войны и после прихода войск России.
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Прочитал "пусть запасаются трупами".
взагалі - виходить що германію у другій світовій розбили УКРАЇНЦІ
бо з такою касабскою армією гітлер міг покінчити за 24 дня
Розслідувальна організація повідомляє, що орда не має сил на десантування в Одесі. Оскільки практично всі перекинуті з'єднання морської піхоти вже задіяні у боях на території України.
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«Были грузовые мазы, в которых людей возят, крытые грузовики и бензовоз. Сопровождение гаи», - пишет @zamkadomby.
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У всіх загарбників в Україні доля однакова ...
Враховуючи, що загальна кількість ЗС Білорусі біля 16 тисяч, то проблема тільки в тому, що вони можуть розтягнути фронт , атакувавши Житомирщині, Рівненщині і Волинь, тобто доведеться відтягувати резерви з інших напрямків
Как их земля носит?
«Треба знати, що слово "кацап" вже віддавна знане в мовах багатьох східних турецьких племен і значить "різник", "лютий чоловік", "кат", "деспот", "злодій".
це війна за виживання українського народу
Книгу на всех языках европейских стран - чтобы каждый мог прочесть без перевода
Власне тому Бандера, Шухевич та інші так в"їлися кацапам.
Сьогодні Ви бачите ще раз ту саму історію.
Тому висновок один - до скону віків кацапам прощення не буде,
не через те, що вони кацапи, а через те що вони нелюди.
І історія викарбує це на скрижалях, що передаватимуться поколіннями
А "що написано пером - того не вирубаєш топором"
"У Сумській лікарні мешканець села Боромля Ігор лікується п'ятий день. Говорить, його російські військові катували, схопивши біля власного будинку.
"Я вийшов на вулицю і мене там забрали. Десь годину били. Зламали щелепу. В голову разів десять вдарили. Голова уся побита була. Це все вже зійшло. Вони ж мені палець намагались відрізати, потім відламали", - розповідає Ігор." ©
Це просто їбані нелюди.