"Коней за що?!", - у Гостомелі окупанти спалили стайню. ФОТО

У Гостомелі російські окупанти не пошкодували навіть коней. Із 32 вихованців стайні, можливо, кілька коней ще вціліли, прибившись до одного із сусідніх табунів, але більшість згоріли живцем.

Про це розповіла власниця стайні Олександра, інформує Цензор.НЕТ.

"Я на стайню не змогла потрапити вже 24 лютого, а моїм конюхам росіяни наказали піти приблизно 1 березня, інакше погрожували застрелити всіх коней. Не застрелили, то спалили. За моїми даними, приблизно 13 числа", – поділилася Олександра.

Фотографії обгорілих трупів коней вона отримала сьогодні від одного зі знайомих, який побував на місці згарища.

"Ще 5-7 коней зараз тиняються між Гостомелем та Бучею. Трава вже пішла, воду вони знайдуть. Головне – щоб під обстріл не потрапили", - додала власниця конюшні.

За її словами, до війни вона мала чимало друзів у Росії. Тепер із цим покінчено.

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Щойно отримавши фото обгорілих кінських трупів, Олександра розіслала їх колишнім власникам для впізнання. Багатьма кіньми, за її словами, володіли діти 7-10 років. Сьогодні у їхніх сім'ях стало ще більше приводів для ненависті до окупантів.

"Стайня – це що, військовий об'єкт? Тварюки! Коней за що?! Я стайню після війни обов'язково відбудую. І коня обов'язково назву "Русский корабль иди нахуй".

На фото – одна із впізнаних загиблих кобил на прізвисько Індіана до війни та після приходу військ Росії.