"Коней за що?!", - у Гостомелі окупанти спалили стайню. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
У Гостомелі російські окупанти не пошкодували навіть коней. Із 32 вихованців стайні, можливо, кілька коней ще вціліли, прибившись до одного із сусідніх табунів, але більшість згоріли живцем.
Про це розповіла власниця стайні Олександра, інформує Цензор.НЕТ.
"Я на стайню не змогла потрапити вже 24 лютого, а моїм конюхам росіяни наказали піти приблизно 1 березня, інакше погрожували застрелити всіх коней. Не застрелили, то спалили. За моїми даними, приблизно 13 числа", – поділилася Олександра.
Фотографії обгорілих трупів коней вона отримала сьогодні від одного зі знайомих, який побував на місці згарища.
"Ще 5-7 коней зараз тиняються між Гостомелем та Бучею. Трава вже пішла, воду вони знайдуть. Головне – щоб під обстріл не потрапили", - додала власниця конюшні.
За її словами, до війни вона мала чимало друзів у Росії. Тепер із цим покінчено.
Щойно отримавши фото обгорілих кінських трупів, Олександра розіслала їх колишнім власникам для впізнання. Багатьма кіньми, за її словами, володіли діти 7-10 років. Сьогодні у їхніх сім'ях стало ще більше приводів для ненависті до окупантів.
"Стайня – це що, військовий об'єкт? Тварюки! Коней за що?! Я стайню після війни обов'язково відбудую. І коня обов'язково назву "Русский корабль иди нахуй".
На фото – одна із впізнаних загиблих кобил на прізвисько Індіана до війни та після приходу військ Росії.
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Прочитал "пусть запасаются трупами".
взагалі - виходить що германію у другій світовій розбили УКРАЇНЦІ
бо з такою касабскою армією гітлер міг покінчити за 24 дня
Розслідувальна організація повідомляє, що орда не має сил на десантування в Одесі. Оскільки практично всі перекинуті з'єднання морської піхоти вже задіяні у боях на території України.
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«Были грузовые мазы, в которых людей возят, крытые грузовики и бензовоз. Сопровождение гаи», - пишет @zamkadomby.
https://t.me/charter97_org/67362
У всіх загарбників в Україні доля однакова ...
Враховуючи, що загальна кількість ЗС Білорусі біля 16 тисяч, то проблема тільки в тому, що вони можуть розтягнути фронт , атакувавши Житомирщині, Рівненщині і Волинь, тобто доведеться відтягувати резерви з інших напрямків
Как их земля носит?
«Треба знати, що слово "кацап" вже віддавна знане в мовах багатьох східних турецьких племен і значить "різник", "лютий чоловік", "кат", "деспот", "злодій".
це війна за виживання українського народу
Книгу на всех языках европейских стран - чтобы каждый мог прочесть без перевода
Власне тому Бандера, Шухевич та інші так в"їлися кацапам.
Сьогодні Ви бачите ще раз ту саму історію.
Тому висновок один - до скону віків кацапам прощення не буде,
не через те, що вони кацапи, а через те що вони нелюди.
І історія викарбує це на скрижалях, що передаватимуться поколіннями
А "що написано пером - того не вирубаєш топором"
"У Сумській лікарні мешканець села Боромля Ігор лікується п'ятий день. Говорить, його російські військові катували, схопивши біля власного будинку.
"Я вийшов на вулицю і мене там забрали. Десь годину били. Зламали щелепу. В голову разів десять вдарили. Голова уся побита була. Це все вже зійшло. Вони ж мені палець намагались відрізати, потім відламали", - розповідає Ігор." ©
Це просто їбані нелюди.