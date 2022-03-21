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війна (56365) коні (13) Гостомель (110)

"Коней за що?!", - у Гостомелі окупанти спалили стайню. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

У Гостомелі російські окупанти не пошкодували навіть коней. Із 32 вихованців стайні, можливо, кілька коней ще вціліли, прибившись до одного із сусідніх табунів, але більшість згоріли живцем.

Про це розповіла власниця стайні Олександра, інформує Цензор.НЕТ.

Коней за що?!, - у Гостомелі окупанти спалили стайню 01

"Я на стайню не змогла потрапити вже 24 лютого, а моїм конюхам росіяни наказали піти приблизно 1 березня, інакше погрожували застрелити всіх коней. Не застрелили, то спалили. За моїми даними, приблизно 13 числа", – поділилася Олександра.

Коней за що?!, - у Гостомелі окупанти спалили стайню 02

Фотографії обгорілих трупів коней вона отримала сьогодні від одного зі знайомих, який побував на місці згарища.

"Ще 5-7 коней зараз тиняються між Гостомелем та Бучею. Трава вже пішла, воду вони знайдуть. Головне – щоб під обстріл не потрапили", - додала власниця конюшні.

За її словами, до війни вона мала чимало друзів у Росії. Тепер із цим покінчено.

Також дивіться: "Я таких сволочей в жизни не видела. Я их не просила меня "защищать". Суки они!": етнічна росіянка з Гостомеля про російських окупантів. ВIДЕО

Щойно отримавши фото обгорілих кінських трупів, Олександра розіслала їх колишнім власникам для впізнання. Багатьма кіньми, за її словами, володіли діти 7-10 років. Сьогодні у їхніх сім'ях стало ще більше приводів для ненависті до окупантів.

Коней за що?!, - у Гостомелі окупанти спалили стайню 03

"Стайня – це що, військовий об'єкт? Тварюки! Коней за що?! Я стайню після війни обов'язково відбудую. І коня обов'язково назву "Русский корабль иди нахуй".

Коней за що?!, - у Гостомелі окупанти спалили стайню 04

На фото – одна із впізнаних загиблих кобил на прізвисько Індіана до війни та після приходу військ Росії.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+61
Чтоб вы так сгорели в синем пламени ада и в страшных муках, падлюки кацапские !
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21.03.2022 20:50
+54
*****!!!
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21.03.2022 20:49
+39
ЧЕРНОБАЕВКА- лаптеногие 7:0
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21.03.2022 20:49
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Монголы татары с россии могут только коней и есть Уничтожать и сьедать
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21.03.2022 20:49 Відповісти
ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ!💥
Регистрируйтесь на козлофорумах, группах, соцсетях, ютюб каналах и т. д. И объясните им что по прогнозам голод в России будет через 1,5-2 месяца. Пусть запасатються крупами и другими долгохранящимися продуктами.💥💥💥🦴☠

От того, что вы будете писать это в их инфо пространстве будет ваш реальный вклад в победу! Каждый день по несколько постов, это же не сложно! Зато эффективно👍
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21.03.2022 21:08 Відповісти
> Пусть запасатються крупами...

Прочитал "пусть запасаются трупами".
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21.03.2022 21:22 Відповісти
Пусть! Друг друга валят и по банкам раскатуют
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21.03.2022 21:31 Відповісти
Друг друга жрать будут, как мокша их предки на болотах лет 800 назад.
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21.03.2022 22:02 Відповісти
та пішли вони в дупу. хай здихають. вони невмєняємі
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21.03.2022 22:36 Відповісти
*****!!!
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21.03.2022 20:49 Відповісти
ЧЕРНОБАЕВКА- лаптеногие 7:0
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21.03.2022 20:49 Відповісти
7 : 0 уже?! Это давно уже не смешно . Да-а-а, с фантазией у кацапов явно проблемы. Диагноз, однако.
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22.03.2022 00:17 Відповісти
і хто після цього фашист???
взагалі - виходить що германію у другій світовій розбили УКРАЇНЦІ
бо з такою касабскою армією гітлер міг покінчити за 24 дня
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21.03.2022 20:50 Відповісти
так а для чого москолям Україна-то? щоб ми за них гарали, вони ж не вміють, за них воювали , помирали як і раніше, на всіх їх довбаних війнах, а вони ще й з висока на українців плювали би.
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21.03.2022 20:54 Відповісти
а шо, у вас були питання????
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21.03.2022 22:37 Відповісти
Та фашисти проти цих істот пацифісти та гуманісти ! Такого лайна , як кацапи , в світовій історії ще не було . Може хтось навести приклад як якісь завойовники спалили коней ?
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21.03.2022 22:57 Відповісти
Чтоб вы так сгорели в синем пламени ада и в страшных муках, падлюки кацапские !
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21.03.2022 20:50 Відповісти
"Продолжают фиксироваться случаи дезертирства среди личного состава оккупационных войск. Так, в районе населенного пункта Гавронщина Макаровского района Киевской области, группа российских захватчиков завладел автомобилями местных жителей, переоделись в награбленную гражданскую одежду и выехали в сторону границы с Республикой Беларусь", - говорится в сообщении.
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21.03.2022 20:51 Відповісти
❗️Вірогідність висадки десанту в Одесі - низька. У агресора закінчилися морпіхи, - Conflict Intelligence Team

Розслідувальна організація повідомляє, що орда не має сил на десантування в Одесі. Оскільки практично всі перекинуті з'єднання морської піхоти вже задіяні у боях на території України.
https://t.me/operativnoZSU/14860
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21.03.2022 20:55 Відповісти
Кацапські ПІДАРАСИ!
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21.03.2022 20:52 Відповісти
Из Витебска выехала колонна 103-ей воздушно-десантной бригады в сопровождении карателей на границу с Украиной.

«Были грузовые мазы, в которых людей возят, крытые грузовики и бензовоз. Сопровождение гаи», - пишет @zamkadomby.
https://t.me/charter97_org/67362
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21.03.2022 20:52 Відповісти
Джавелінам байдуже - рашист, білорашист, чечен, бурят.
У всіх загарбників в Україні доля однакова ...

Враховуючи, що загальна кількість ЗС Білорусі біля 16 тисяч, то проблема тільки в тому, що вони можуть розтягнути фронт , атакувавши Житомирщині, Рівненщині і Волинь, тобто доведеться відтягувати резерви з інших напрямків
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21.03.2022 20:59 Відповісти
Там їх вже давно чекають.
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21.03.2022 21:14 Відповісти
Кацапофашистська орда просто все знищує живе що їй трапляється. Максимально все руйнують. Бо це здичавілі і знавіснілі орки. Нащадки монголо-татарської орди.
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21.03.2022 20:52 Відповісти
татари і монголи коні любили.
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21.03.2022 20:55 Відповісти
Живодёры не иначе
Как их земля носит?
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21.03.2022 20:53 Відповісти
Це ненадовго.
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21.03.2022 20:54 Відповісти
Слово «кацап» має тюркське походження: тур., крим.-тат., азерб. kassap («м'ясник»). До тюркських мов це слово потрапило з арабської, де qaşşăb означає «живодер», або «м'ясник», «той, що забиває худобу». Дослідники відмічають також такі словосполучення в тюркських мовах: «адам кассаби» означає «люта людина», «деспот»; «кассапчи» - караїмською означає «кат»; «хассап» мовою кримських татар означає «м'ясник», «гицель» і т. д..
«Треба знати, що слово "кацап" вже віддавна знане в мовах багатьох східних турецьких племен і значить "різник", "лютий чоловік", "кат", "деспот", "злодій".
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21.03.2022 22:45 Відповісти
кацапи прийшли в Україну грабувати та вбивати
це війна за виживання українського народу
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21.03.2022 20:55 Відповісти
Да это не люди ***,о чем еще говорить....А наши их в плен берут,гуманно относятся....Я в шоке..
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21.03.2022 20:55 Відповісти
Та вроде бы не слышно уже что берут, в последнее время небыло видео пленных
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21.03.2022 21:02 Відповісти
Потому что они сменили тактику, перешли от наступления к обороне.
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21.03.2022 21:07 Відповісти
Полонених просто перестали брать, я думаю. Вони вже настільки розлютили наших вояків, що їм кабздец приходить зразу.
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21.03.2022 21:51 Відповісти
Пару дней назад читал, что какая-то контора выставила претензию, что пленных фотографируют без их согласия
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21.03.2022 22:35 Відповісти
нас еще виноватыми сделают...
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21.03.2022 23:16 Відповісти
Я надеюсь, эти уроды будут умирать медленно и долго.
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21.03.2022 20:55 Відповісти
мрази, будьте прокляты, желаю кацапским детям так сгореть, а лучше чтоб жрать друг друга начали
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21.03.2022 20:55 Відповісти
они уже проклятые - даже их не родившиеся дети и внуки проклятые
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21.03.2022 20:59 Відповісти
І коня обов'язково назву "Русский корабль иди *****" - я думаю конь не заслужил такой позорной клички
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21.03.2022 20:58 Відповісти
Пора завезти электронную ОТКРЫТУЮ КНИГУ преступлений кацапов и вносить в неё по датам всю дикость кацапскую
Книгу на всех языках европейских стран - чтобы каждый мог прочесть без перевода
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21.03.2022 20:58 Відповісти
Уже есть сайт "Миротворец".
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21.03.2022 21:05 Відповісти
На словацком и финском языках
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21.03.2022 21:17 Відповісти
Рукописи не горять, як і сторінки в Інтернеті ))
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21.03.2022 21:18 Відповісти
А ми їх мороженком в полоні нагодуєм, ми ж такі гуманні, такі людяні.
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21.03.2022 20:59 Відповісти
была информация в фейсбуке о конях между бучей и гостомелем они у военных
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21.03.2022 20:59 Відповісти
Кацапоидов даже варварами нельзя назвать. Варвары и те такого не делали что делают кацапоиды. Кацапоиды ето нечистая сила которая уничтожает все на своем пути. И некоторые мрази хотят с етой нечистой силой договориться и пойти на компромисы.
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21.03.2022 21:00 Відповісти
Кацапи понад усе ******* вбивати і мучити все живе. А коли їх віпймають - то брешуть що нічого не знали і їхали тільки "на учєнія".
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21.03.2022 21:00 Відповісти
Фашисты кацапские! Шоб вы ВСЕ подохли! Не будет вам прощения.
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21.03.2022 21:00 Відповісти
Знаете что пишут рюске дегенераты которые против войны? Мы хотим чтобы украинцы простили нас... Вы прикиньте какими нужно быть мразями, чтобы сделать с в Украине Ад и хотеть чтобы украинцы вот так просто взяли и простили убийц...
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21.03.2022 21:01 Відповісти
Доки ми, і зажерілий захід, будемо сприймати орків-рашистів за людей їх буде дуже важко перемогти. І наша ціна буде надмірно високою. Вони зомбі без розуму, моралі, людських почуттів. Війско мертвих , подібне " Грі престолів". В полон не брати, 2000 про всяк випадок є. Носіїв людского на рашці випалено, вирізано, розстріляно на протязі 5 стопіч. Залишки знищено совком. Вижило і розплодилося тільки біосміття з найнижчого рівеню піраміди Маслоу і ще зомбі. Знищувати віх і всюди.
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21.03.2022 21:02 Відповісти
Я більш ніж впевнений, що більше половини тих звірств, які приписують гітлерівцям у період Другої Світової, насправді скоїли більшовицькі орки. Це і спалені села, і мародерство, і вбивства цивільних, і зґвалтування... А далі запрацював пропагандистський дезинформаційний конвеєр і дєло в шляпє - у всьому винні фріци.
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21.03.2022 21:02 Відповісти
Згадайте Зою...
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21.03.2022 21:22 Відповісти
Тут нема у чому впевнятись - звірства НКВД в Україні описані багатьма істориками.
Власне тому Бандера, Шухевич та інші так в"їлися кацапам.
Сьогодні Ви бачите ще раз ту саму історію.

Тому висновок один - до скону віків кацапам прощення не буде,
не через те, що вони кацапи, а через те що вони нелюди.

І історія викарбує це на скрижалях, що передаватимуться поколіннями
А "що написано пером - того не вирубаєш топором"
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21.03.2022 21:30 Відповісти
Зараз читаю про те, що орки коять в окупованих селах на Сумщині. Ось один із випадків:

"У Сумській лікарні мешканець села Боромля Ігор лікується п'ятий день. Говорить, його російські військові катували, схопивши біля власного будинку.
"Я вийшов на вулицю і мене там забрали. Десь годину били. Зламали щелепу. В голову разів десять вдарили. Голова уся побита була. Це все вже зійшло. Вони ж мені палець намагались відрізати, потім відламали", - розповідає Ігор." ©
Це просто їбані нелюди.
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21.03.2022 22:07 Відповісти
Всі жителі росії, які підтримують війну, підлягають ЗНИЩЕННЮ! Фашисти!
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21.03.2022 21:14 Відповісти
Русские ублюдки,несут миру только смерть.Твари.
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21.03.2022 21:15 Відповісти
Підараси!
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21.03.2022 21:16 Відповісти
Зато Арестович Гнида вылезло сегодня и начало упрекать украинцев чтобы с кацапскими пленными обходились достойно и защищали их лучше чем самих себя потому что они видите ли беззащитные бедняжки.
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21.03.2022 21:18 Відповісти
Он ДОЛЖЕН так говорить "на публику", хотя, на поле боя каждый решает сам и никто НЕ ОБЯЗАН брать пленных.
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22.03.2022 00:12 Відповісти
Он не гнида.
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22.03.2022 21:12 Відповісти
что ж это за твари такие..., да эти кони в миллион раз человечнее этих нелюдей
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21.03.2022 21:21 Відповісти
Русня пагана! Які конвенції? Нахер конвенції, нахер нато, і демонстартивно спалити всіх полонених заживо! Срати на ту гуманність поводження! Необхідно звільнити світ від русні, раз і на завжди! Слава Україні!
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21.03.2022 21:22 Відповісти
Треба тих, хто спалив коней знайти і теж прив'язати і живцем спалити. Бо тут нема слів. Нема такого суду. Суд Божий їм раєм покажеться.
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21.03.2022 21:29 Відповісти
Палити цапів живими.
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21.03.2022 21:47 Відповісти
ТВАРИ просто дикие ТВАРИ
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21.03.2022 22:00 Відповісти
Русские фашисты хуже гитлеровских нацистов. Факт.
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21.03.2022 22:10 Відповісти
За что хоть животину бессловесную убивать?!
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21.03.2022 22:41 Відповісти
Коней не можна чіпати, за це буде Божа кара.
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21.03.2022 22:52 Відповісти
яка ж то мерзота, суки Yобані? шоб ви все своє гидотне життя горіли з середини! якою ж то сволотою треба бути!
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21.03.2022 23:04 Відповісти
шоб ви здихали повільно і в страшних муках, сволота рашистська!
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21.03.2022 23:09 Відповісти
что там межд. общества по защите животных???? тоже проглотят?? тоже сс*тно??
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21.03.2022 23:18 Відповісти
Пожалуйста, не выставляйте больше фотки с погибшими лошадьми или другими животными! Давайте больше фоток трупов орков!!!!
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22.03.2022 00:07 Відповісти
Лошадь - друг человека, но нелюди к@ц@пейской это невдомек. Ей (нелюди) других хомо сапиенсов - не жаль, что уж тут говорить о лошадях. Ни дна, к@ц@пейской нечести ни покрышки и ни подковы на счастье.
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22.03.2022 00:58 Відповісти
Троє коней ходили по Варшавці у Лісовій Бучі. Разом. Наче сім'я. Апокаліптична картина... Тиша. Траса. Людей і машин немає. І, - коні. Потім бачив одного, який зайшов до одного з приватних будинків. Дуже красиві. Сподіваюсь, що живі та незабаром знайдуться.
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22.03.2022 03:51 Відповісти
Хоть бы не съели их
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22.03.2022 21:08 Відповісти
Скажені зомбаки...Вбивати без жалю!!
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22.03.2022 06:34 Відповісти
Зачем коня называть русский корабль иди.. Он ,что изгой будет? Его бить будут,издеваться? Странная владелица
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22.03.2022 21:08 Відповісти
 
 