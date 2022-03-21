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Зеленский создал Гостомельскую военную администрацию, - указ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

гостомель

Президент Владимир Зеленский создал Гостомельскую поселковую военную администрацию Бучанского района.

Об этом говорится в указе №156/2022, информирует Цензор.НЕТ.

Создать Гостомельскую поселковую военную администрацию Бучанского района Киевской области.

Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Киевской областной государственной администрации осуществить в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения" меры, связанные с образованием военной администрации, указанной в статье 1 настоящего Указа", - говорится в указе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Защитники Украины разрушили понтонную переправу войск РФ в районе Гостомеля. ФОТО
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21.03.2022 21:36 Ответить
Думенко Тарас Викторович входив до керівництва Руського Блоку Весной 2014 года Басов и его партия "Русский блок" принимали активное участие в организации захвата Крыма Россией. В мае 2014 года деятельность "Русского блока" на территории Украины была запрещена.
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21.03.2022 22:04 Ответить
До чого це тут?
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21.03.2022 22:06 Ответить
Спочатку Гостомель потрібно звільнити. А зараз це піар.
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22.03.2022 01:02 Ответить
 
 