Зеленский создал Гостомельскую военную администрацию, - указ

Президент Владимир Зеленский создал Гостомельскую поселковую военную администрацию Бучанского района.

Об этом говорится в указе №156/2022, информирует Цензор.НЕТ.

Создать Гостомельскую поселковую военную администрацию Бучанского района Киевской области.

Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Киевской областной государственной администрации осуществить в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения" меры, связанные с образованием военной администрации, указанной в статье 1 настоящего Указа", - говорится в указе.

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