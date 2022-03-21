16 012 7
Зеленский создал Гостомельскую военную администрацию, - указ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский создал Гостомельскую поселковую военную администрацию Бучанского района.
Об этом говорится в указе №156/2022, информирует Цензор.НЕТ.
Создать Гостомельскую поселковую военную администрацию Бучанского района Киевской области.
Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Киевской областной государственной администрации осуществить в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения" меры, связанные с образованием военной администрации, указанной в статье 1 настоящего Указа", - говорится в указе.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
✘
клаус хаус
показать весь комментарий21.03.2022 21:36 Ответить Мне нравится 21
✘
✘
Михаил b387d871
показать весь комментарий21.03.2022 22:04 Ответить Мне нравится 0
Юрий Новак
показать весь комментарий21.03.2022 22:06 Ответить Мне нравится 1
Night Hunter 4ed8ae8a
показать весь комментарий22.03.2022 01:02 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...