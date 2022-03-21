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Зеленський утворив Гостомельську військову адміністрацію, - указ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гостомель

Президент Володимир Зеленський утворив Гостомельську селищну військову адміністрацію Бучанського району.

Про це йдеться в указі №156/2022, інформує Цензор.НЕТ.

"Утворити Гостомельську селищну військову адміністрацію Бучанського району Київської області.

Генеральному штабу Збройних Сил України, Київській обласній державній адміністрації здійснити відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" заходи, пов’язані з утворенням військової адміністрації, зазначеної у статті 1 цього Указу", - йдеться в указі.

Також читайте: Захисники України зруйнували понтонну переправу військ РФ в районі Гостомеля. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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21.03.2022 21:36 Відповісти
Думенко Тарас Викторович входив до керівництва Руського Блоку Весной 2014 года Басов и его партия "Русский блок" принимали активное участие в организации захвата Крыма Россией. В мае 2014 года деятельность "Русского блока" на территории Украины была запрещена.
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21.03.2022 22:04 Відповісти
До чого це тут?
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21.03.2022 22:06 Відповісти
Спочатку Гостомель потрібно звільнити. А зараз це піар.
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22.03.2022 01:02 Відповісти
 
 