Зеленський утворив Гостомельську військову адміністрацію, - указ

Президент Володимир Зеленський утворив Гостомельську селищну військову адміністрацію Бучанського району.

Про це йдеться в указі №156/2022, інформує Цензор.НЕТ.

"Утворити Гостомельську селищну військову адміністрацію Бучанського району Київської області.

Генеральному штабу Збройних Сил України, Київській обласній державній адміністрації здійснити відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" заходи, пов’язані з утворенням військової адміністрації, зазначеної у статті 1 цього Указу", - йдеться в указі.

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