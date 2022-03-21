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В российских школах собирают еду для военных РФ. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
В школе в Ростове-на-Дону с детей собирают предметы первой необходимости для российских солдат.
Об этом в Telegram сообщила юрист Любовь Соболь, информирует Цензор.НЕТ.
"В школе №61 Ростова-на-Дону с восьмилетних детей собирают предметы первой необходимости для российских солдат", - говорится в сообщении.
Она напомнила, что в прошлом году правительство РФ запланировало потратить на оборону в 2022 году 3,5 трлн рублей из федерального бюджета.
Топ комментарии
+92 Гыг с Вами
показать весь комментарий21.03.2022 22:00
+85 Юрий Козаченко 7b6bb9f1
показать весь комментарий21.03.2022 22:00
+70 Fizko Kyiv
показать весь комментарий21.03.2022 22:00
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Кстати, в списке не хватает "Мешок для трупа".
Так само не можу собі уявити таку наказову об"яву у школі - ще і з дописом -"В среду сдать !"
А ще хтось сміє стверджувати -що " мы один народ !"
Ця війна реально і наочно покаже - де братні народи , а де кровні вороги -антагоністи
Если, конечно, повезет...