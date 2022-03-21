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В российских школах собирают еду для военных РФ. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

В школе в Ростове-на-Дону с детей собирают предметы первой необходимости для российских солдат.

Об этом в Telegram сообщила юрист Любовь Соболь, информирует Цензор.НЕТ.

"В школе №61 Ростова-на-Дону с восьмилетних детей собирают предметы первой необходимости для российских солдат", - говорится в сообщении.

Она напомнила, что в прошлом году правительство РФ запланировало потратить на оборону в 2022 году 3,5 трлн рублей из федерального бюджета.

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В российских школах собирают еду для военных РФ 01
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Топ комментарии
+92
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21.03.2022 22:00
+85
Чёрный полиэтиленовый пакет с замочком забыли.
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21.03.2022 22:00
+70
от сосательні канхвети - це правильно! можна ділдо і цукор класти, щоб і посмоктать і присісти
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21.03.2022 22:00
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Як мило...Гітлерюгент збирає цукерки для Ваффен СС та Гестапо.
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21.03.2022 22:30 Ответить
Разрешаю даже отбирать! Если с голоду сдохнут и "защитнички" и их выплятки, то меньше к нам припрется в обозримом будущем.
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21.03.2022 22:31 Ответить
САМАЯ ЧМОШНАЯ АРМИЯ В МИРЕ обирает своих детей. Позорище.
Кстати, в списке не хватает "Мешок для трупа".
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21.03.2022 22:35 Ответить
Ще пакет для сміття забули "длявазвращениядамой")
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21.03.2022 22:36 Ответить
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21.03.2022 22:36 Ответить
кожному мертвому рашисту по сасатєльній канхветі в рот!
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21.03.2022 22:42 Ответить
це, можливо, дадуть бродячі собаки
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22.03.2022 01:47 Ответить
Ну что х#йло, это тебе только лишь цветочки, а ягодки ещё впереди, так что жди, то-ли ещё будет.
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21.03.2022 22:44 Ответить
Багатейшая страна.
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21.03.2022 22:45 Ответить
У дітей вже відібрали майбутнє, тепер змушують віддати свою їжу карателям фашистам, яку і так багато хто з них самі не бачать. Срана 404. Самі не живу по людські і іншім не дають жити.
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22.03.2022 01:13 Ответить
А пакеты пластиковые? 45 тысяч ведь не хватит! Если каждый русский школьник сдаст один пакет для трупа, этого должно хватить!
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21.03.2022 22:45 Ответить
Канхвету їм сасатєльную! Тузік вкусний!
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21.03.2022 22:47 Ответить
Их тут местные Тузики на вкус будут пробовать.
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21.03.2022 22:49 Ответить
Пусть сосут свои влажные носки.
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21.03.2022 23:07 Ответить
Свиней утилизируют как сашко музычко ляшко и семченко втераны ато получили ранение в зад кружевная всу в своем репертуаре
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21.03.2022 23:08 Ответить
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21.03.2022 23:13 Ответить
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21.03.2022 23:13 Ответить
А сколько еще боевые бабушки Путина могут насобирать на мусорниках.
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21.03.2022 23:21 Ответить
Забыли тапки белые, 1 шт.
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21.03.2022 23:38 Ответить
Учителя - самая мерзкая профессия в рф, просто отвратная
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21.03.2022 23:52 Ответить
Какие дети зомбированные,это полная диградация российского общества. Солдат-твою мать герой,что герой сделал убил детей и разрушил их дома,сломал будущее миллионов людей,это в наше время называется геройство. Люди у вас вообще чердак течет,чему вы своих детей учите. Писец,как рашка переобулась,а может она такой поскулеой и была,просто тщательно максировалась,сколько грязи,лжи,лицимерия эта страна несет.
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21.03.2022 23:53 Ответить
Я б туда вложила конфеты-дошираки с цианистым калием.
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22.03.2022 00:23 Ответить
1 кг сосательных конфет - пусть сосут, привыкают. У "второй армиии мира" нет сухпайков - им дети должны купить (хотя, пардон - сухпайки есть, но 2015 года - сухпайки называются - "просрись рассейскай солдатик" или "дрыскпай".)
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22.03.2022 00:44 Ответить
Так само , як я не можу уявити собі між українцем і матірью (дівчиною) - такі розмови , як публікують в "перехватах" ...
Так само не можу собі уявити таку наказову об"яву у школі - ще і з дописом -"В среду сдать !"
А ще хтось сміє стверджувати -що " мы один народ !"
Ця війна реально і наочно покаже - де братні народи , а де кровні вороги -антагоністи
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22.03.2022 00:50 Ответить
вот как совершить подвиг во имя сверхдержавы при наличии отсутствия леденцов и доширака?
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22.03.2022 02:33 Ответить
в среду сдать! желательно Херсон
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22.03.2022 07:06 Ответить
Сосательные конфеты для увеличения силы сосания у тех, кто их будет брать в плен.
Если, конечно, повезет...
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22.03.2022 12:10 Ответить
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