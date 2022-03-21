У російських школах збирають їжу для військових РФ. ФОТО

В школі у Ростові-на-Дону з дітей збирають предмети першої необхідності для російських солдатів.

Про це у Telegram повідомила юристка Любов Соболь, інформує Цензор.НЕТ.

"У школі №61 Ростова-на-Дону з восьмирічних дітей збирають предмети першої необхідності для російських солдатів", - йдеться в повідомленні.

Вона нагадала, що минулого року уряд РФ запланував витратити на оборону в 2022 році 3,5 трлн рублів з федерального бюджету.

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