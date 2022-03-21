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У російських школах збирають їжу для військових РФ. ФОТО
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В школі у Ростові-на-Дону з дітей збирають предмети першої необхідності для російських солдатів.
Про це у Telegram повідомила юристка Любов Соболь, інформує Цензор.НЕТ.
"У школі №61 Ростова-на-Дону з восьмирічних дітей збирають предмети першої необхідності для російських солдатів", - йдеться в повідомленні.
Вона нагадала, що минулого року уряд РФ запланував витратити на оборону в 2022 році 3,5 трлн рублів з федерального бюджету.
Топ коментарі
+92 Гыг с Вами
показати весь коментар21.03.2022 22:00
+85 Юрий Козаченко 7b6bb9f1
показати весь коментар21.03.2022 22:00
+70 Fizko Kyiv
показати весь коментар21.03.2022 22:00
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Кстати, в списке не хватает "Мешок для трупа".
Так само не можу собі уявити таку наказову об"яву у школі - ще і з дописом -"В среду сдать !"
А ще хтось сміє стверджувати -що " мы один народ !"
Ця війна реально і наочно покаже - де братні народи , а де кровні вороги -антагоністи
Если, конечно, повезет...