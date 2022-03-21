Блок НАТО мог бы более интенсивно оценивать риски того, что делает РФ, - Подоляк

Украина не просит НАТО, чтобы Североатлантический союз вмешивался в войну сухопутно, где вооруженные силы одной страны против вооруженных сил другой страны.

Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк в интервью BBC, передает Цензор.НЕТ.

Мы говорим НАТО: давайте закроем небо, например, давайте сделаем так, чтобы не было геноцида мирного населения, это объективные вещи. Мы не говорим, чтобы вы вмешивались в войну сухопутно, где вооруженные силы одной страны против вооруженных сил другой страны. Но давайте решим какие-нибудь гуманитарные проблемы, ведь это аспект европейской безопасности.

И что мы получили – вы не закрываете нам небо, вы стоите в стороне, в это время 10 млн человек ищут, где им жить, 3 млн уже уехали за границу. Это же гуманитарная катастрофа Европы", – рассказал он.

"Поэтому мы считаем, что блок НАТО мог бы более интенсивно оценивать риски того, что делает РФ, и более активно в это вмешиваться в любом формате. А не только говорить публичные заявления о том, что Украина пока не может быть в НАТО" . Ведь любое такое заявление поощряет РФ к более агрессивным действиям против Украины. А мы хотим, чтобы этого не было. Вот отсюда скепсис", - добавил советник главы ОП.

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