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Блок НАТО мог бы более интенсивно оценивать риски того, что делает РФ, - Подоляк

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

нато

Украина не просит НАТО, чтобы Североатлантический союз вмешивался в войну сухопутно, где вооруженные силы одной страны против вооруженных сил другой страны.

Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк в интервью BBC, передает Цензор.НЕТ.

Мы говорим НАТО: давайте закроем небо, например, давайте сделаем так, чтобы не было геноцида мирного населения, это объективные вещи. Мы не говорим, чтобы вы вмешивались в войну сухопутно, где вооруженные силы одной страны против вооруженных сил другой страны. Но давайте решим какие-нибудь гуманитарные проблемы, ведь это аспект европейской безопасности.

И что мы получили – вы не закрываете нам небо, вы стоите в стороне, в это время 10 млн человек ищут, где им жить, 3 млн уже уехали за границу. Это же гуманитарная катастрофа Европы", – рассказал он.

"Поэтому мы считаем, что блок НАТО мог бы более интенсивно оценивать риски того, что делает РФ, и более активно в это вмешиваться в любом формате. А не только говорить публичные заявления о том, что Украина пока не может быть в НАТО" . Ведь любое такое заявление поощряет РФ к более агрессивным действиям против Украины. А мы хотим, чтобы этого не было. Вот отсюда скепсис", - добавил советник главы ОП.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский – украинцам: Гоните оккупантов! Гоните этих рабов! ВИДЕО
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Топ комментарии
+22
Подоляцька гнида, що ти прикривається тим НАТО? Гнида, що там дороги, будуються? Коли референдум?
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21.03.2022 22:27
+22
за два дня до войны вы сильно оценивали риски , о которых НАТО говорило...даже кричало каждый день на протяжении 2-3 месяцев... так какие сейчас предъявы..
хотелось бы много...но спасибо за то что давали, дают и будут давать и дальше...
они самолетами многотонными затаривали оружием как могли.... а вы ? срывали оборнзаказ ? и продавали госрезервы...
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21.03.2022 22:31
+21
То как Зеля и Дерьмак послали НАТО и США, и их разведку, радуйтесь что вообще нам дают помощь.
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21.03.2022 22:31
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Правила форума Совет форумчан
Шановні ! Хто має змогу-донесіть до медіа спільноти,що ця війна має називатись ВІТЧИЗНЯНОЮ,а не просто війною чи конфліктом,бо термін ВІТЧИЗНЯНА містить у собі боротьбу за збереження державності та права народу на існування,що ми і маємо зараз. ВІТЧИЗНЯНА ВІЙНА УКРАЇНИ !
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21.03.2022 22:24 Ответить
Занадто негативний присмак надали вітчизняній війні до цього.
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21.03.2022 22:31 Ответить
Це універсальний термін,який не лише найбільше відповідає реаліям,але об'єднає абсолютно всі прошарки населення. Навіть з залишками вати в голові.
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21.03.2022 22:38 Ответить
Для савєцкого народа -так,для українського к складі совка-НІ. Бо ніхто,крім УПА, не воював за УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВНІСТЬ. Воювали за чужу державність. Нинішня війна -за ВЛАСНУ,УКРАЇНСЬКУ.
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21.03.2022 22:48 Ответить
Ще раз. Для українців -була радянсько -німецька війна,а не вітчизняна,бо вони у масі своїй воювали за збереження радянської держави,а не своєї,української.
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21.03.2022 22:55 Ответить
Немає ніякої "вітчізні", проте є БАТЬКІВЩИНА, синку.
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21.03.2022 22:38 Ответить
Ви навіть не зрозуміли,про що я говорив,батьку. Перечитайте уважніше і подумайте,навіщо це.
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21.03.2022 22:40 Ответить
Недолуге тлумачення другої світової, яке тягне за собою слово "вітчізняна", нищить сутність визволення свіу від неправди, чим майстерно займаються УКРАЇНЦІ.
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21.03.2022 22:56 Ответить
Ще раз. Для українців -була радянсько -німецька війна(етап другої світової),а не вітчизняна,бо вони у масі своїй воювали за збереження радянської держави,а не своєї,української. До визволення Світу ще далеко. Спочатку треба Батьківщину (Вітчизну) звільнити від окупантів. Невже те,що я кажу так важко збагнути?
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21.03.2022 23:03 Ответить
Доволі примітитивне судження.
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21.03.2022 23:17 Ответить
Ви фахівець з історії 20 століття? Чи просто професійний дописувач?
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21.03.2022 23:33 Ответить
Це,коли з вилами,а у нас ДЕРЖАВА! Ну невже,бляха,ще й таке пояснювати треба?
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21.03.2022 22:50 Ответить
Тогда уж лучше назвать Украинской национальной войной, бо кацапы задались целью уничтожить нас как нацию
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21.03.2022 23:19 Ответить
Термін ВІТЧИЗНЯНА включає в себе і це також. Він об'єднує боротьбу за збереження державності,нації,історії,культури,цінностей-тощо. Просто це універсальний і зрозумілий термін.
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21.03.2022 23:37 Ответить
Подоляцька гнида, що ти прикривається тим НАТО? Гнида, що там дороги, будуються? Коли референдум?
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21.03.2022 22:27 Ответить
Війна почалася у 2014.
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21.03.2022 22:42 Ответить
Шановний Цензоре!
Можна на ніч якусь позитивну новину? Мене від висловів цього Подоляка вже трясти починає.
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21.03.2022 22:36 Ответить
Подоляк свідомо просить те, чого нам дати не можуть. Бо - бояться. Це так. Але навіщо це скигління?
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21.03.2022 22:28 Ответить
Вони навмисне це городять- знімають з себе відповідальність за свої диверсії
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21.03.2022 22:33 Ответить
Ви однакове городите. Вам методички одні дали? А зброя де береться- з погреба? Не меліть дурниць. Нашим керманичам менше молоть своїми язиками треба було. Як можна надавать якесь озброєння, якщо вони тільки про це сказали, а наші вже по всім медіа про це верещать. Менше триндіть треба було то й літаки були б. Не потрібно з дурної голови на здорову перекладать.
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21.03.2022 22:37 Ответить
вокруг одни боты, не стоит обращать внимание))
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21.03.2022 22:41 Ответить
Так тебя козломордый никто сюда и не тянет. Сиди в своем болоде и соси между ног у *****.
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21.03.2022 22:33 Ответить
русскій?
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21.03.2022 22:43 Ответить
Дугіна начитався?
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21.03.2022 22:37 Ответить
А чого маячню пишеш?
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21.03.2022 22:41 Ответить
Це мені? Вікна в мене вже вибиті, а бульбашка луснула дуже давно...
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21.03.2022 23:12 Ответить
У вса 3-х методички однакові, ви хоч один під одним не пишіть- палитесь
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21.03.2022 22:38 Ответить
В тебе не спитали, кому що робить. Одразу після тебе полікую
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21.03.2022 22:44 Ответить
Бухни і стрибни з даху.
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21.03.2022 22:41 Ответить
То не хами
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21.03.2022 22:45 Ответить
В ходе войны я многое понял. Важное и не особо важное. Из совсем не важного, что Подоляк дебил.
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21.03.2022 22:31 Ответить
Там інших просто немає - виключно мародери,дебіли та кацапські шпигуни
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21.03.2022 23:18 Ответить
Як, ще більш інтенсивно було донести до твого шефа 100% ризик вторгнення? Та вони як на роботу в Київ літали
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21.03.2022 22:31 Ответить
То как Зеля и Дерьмак послали НАТО и США, и их разведку, радуйтесь что вообще нам дают помощь.
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21.03.2022 22:31 Ответить
В ихтамнетов можно и так играть.
Гнать на на свое руководство - подыгрывать врагу. Точки над і будут поставлены после победы, а пока не нагнетайте.
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22.03.2022 01:10 Ответить
за два дня до войны вы сильно оценивали риски , о которых НАТО говорило...даже кричало каждый день на протяжении 2-3 месяцев... так какие сейчас предъявы..
хотелось бы много...но спасибо за то что давали, дают и будут давать и дальше...
они самолетами многотонными затаривали оружием как могли.... а вы ? срывали оборнзаказ ? и продавали госрезервы...
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21.03.2022 22:31 Ответить
Мало того...если бы не проклинаемые долболюбами пашинские и черноволи на свой страх и риск не раздали бы склады с ПЗРК, ПКР, КРи прочими ништяками-не знаю, где бы мы были. Или знаю. А склады КБ Луч разбомбили первыми.
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21.03.2022 22:35 Ответить
Ага...Вас за 2 месяца предупреждали. Конкретно. С датами. Вы дороги строили. Под одобрямс ширнармасс. Ненавижу переваливание с больной головы на здоровую. Мы не какцапы.
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21.03.2022 22:32 Ответить
Прикольно буде, якщо цю шоблу відправить на суд Божий саме хтось із "вагнеревців".
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21.03.2022 22:33 Ответить
Prikrit nebo nado vesti suchoputnije vojska,a kak po drugomu?PVO,PRO vet nado zavesti kak tut bez suxoputnix vojsk.Odno PVO Patriot obsluzyvajet 30 celovek NATO vojenix,NASAMS 20 celovek takze nuzni.Samolioti tak tut poniatno no etogo malo dlia zakrytyja neba
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21.03.2022 22:33 Ответить
Давно писав. Байден міг би заявити. Закриття неба в мене на столі. а в Чорному, чорному морі? не може?
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21.03.2022 22:34 Ответить
Идиот подляцкий! НАТО закрывает небо когда наземные войска НАТО проводят военную операцию. Депилы оповские...
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21.03.2022 22:34 Ответить
И закрывает небо для всех сторон конфликта...
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21.03.2022 22:36 Ответить
********* зелёные, а вы шашлыки им предлагали?
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21.03.2022 22:35 Ответить
Скільки то НАТО волало слугам про небезпеку на кордонах України. Нас не чують? Але скільки допомоги прийшло тільки від США і Брітані!А коли вам,Подоляк казали про війну,що ви робили?Ви дуже красиво кажете про відповідальність інших, може про свою роскажете?
За три роки ви могли оснастити армію до стандартів НАТО. Шкода що через це зараз страждають люди, котрим окрім ЗСУ немає на кого надіятися.Все що нам залишається- стояти на смерть,мабудь Подоляк ,Ермак та їнши розумники не думали що будуть в одному човні з народом України,але сталося не як гадалося.
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21.03.2022 22:36 Ответить
Російські окупанти, окрім військових дій, проводять на території України й підривну діяльність. Одна з таких - у Закарпатській області.

Російські спецслужби називаються "угорською громадою" і закликають до від'єднання Закарпаття.
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21.03.2022 22:37 Ответить
Представники угорської громади регіону почали отримувати з невідомих акаунтів у соцмережах фейкові повідомлення з погрозами.

Водночас на російських інформаційних ресурсах поширюють дезінформацію про так зване "бажання угорської громади області від'єднатися від України".

"Ми знали про такі наміри задовго до початку цієї інформаційної атаки. Ми були готові, тому системно й ефективно протидіємо цим вкидам".

Він також подякував представникам угорської громади області за чіткі та злагоджені дії з локалізації атаки та протидії деструктивним акціям Росії.
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21.03.2022 22:38 Ответить
І знову брехня: "- де збройні сили однієї країни проти збройних сил іншої країни". Як найменше проти України в бої ще втянута Білорусь, кілька країн ОДКБ, війскові з Сирії, Лівії.
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21.03.2022 22:37 Ответить
Від Конституції ніхто не відмовиться і такі як ти будуть її виконувати або будуть депортовані.
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21.03.2022 22:38 Ответить
НАТО уже столько сделал...Вот бы ермаки-подоляки хоть полстолько?
Это не о ребятах на фронте, о тех кому НАТО чего-то недоделало!
Слава Украине!
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21.03.2022 22:39 Ответить
НАТО в яке прагне Україна - це не якісь 4 літери. НАТО - це ******* озброєння, це ******* гнучке забезпечення військових підроздіоів, це логістика що працює чітко, швидко і точно, це достойне грошове забезпечення і соціальний захист військових і їх родин, це клективна безпека!
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21.03.2022 22:41 Ответить
Отож і воно.Але цинічні мародери вливають в голови свого "адареннаго" електорату всяку ахінею про "плахоє" НАТО і ті знову ведуться,як повелись на минулих виборах
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21.03.2022 23:15 Ответить
ONLY NATO!!!
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21.03.2022 22:46 Ответить
Що міг би робити НАТО, ви добре знаєте!
А що ви самі, ****, могли б робити краще, щоб стільки людей не загинуло, сказати не хочеш?!
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21.03.2022 22:46 Ответить
Да заткніть вже цю Януковсько-ЗЄлену ***** Подоляка хто-небуть!!!!
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21.03.2022 22:47 Ответить
удь-які формати компромісів із Росією будуть винесені в Україні на референдум, заявив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський йди ***** зі своїм референдумом
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21.03.2022 22:50 Ответить
І все -таки колись історія винесе НАТО вердикт у сприянні геноциду. Що б ви тут всі не кричали. Своїм перестраховуванням вони таки прискорять ядерну війну.
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21.03.2022 22:51 Ответить
Падлоляк
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21.03.2022 22:54 Ответить
НАТО ничего никому не должны! Сколько ещё вам толковать? Хоть устав НАТО наконец то прочитайте. Статья 8, если не ошибаюсь. Властей Украины предупредили о нападении несколько раз. Давно уже могли бы согласится о действиях в часе X и придумать: что привести, как привести, чтобы не обратить ненужное внимание, где установить и кого обучать работать с тем или другим оборудованием.
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21.03.2022 23:17 Ответить
ти хотів сказати"рашистська історія"?
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21.03.2022 23:35 Ответить
Ну й скоти безрогі, на всіх сайтах, форумах, соцмережах активно агітують проти НАТО. Якби не НАТО, ми вже були б в жопі. Якби не Команда Зеленський і Ко+73%, була б наша країна забезпечена зброєю в достатній кількості, а не дороги їм.. бабофони *** і купа обіцянок, а підшумок, прибралась свобода слова, за конституцію вже беруться.
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21.03.2022 22:51 Ответить
Якщо гарант Конституції не може (не хоче?) гарантувати виконання конституційного курсу до НАТО та боротьбу за Крим і Донбас, намагаючись все "злити" на референдумі - то ***** нам такий гарант?
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21.03.2022 22:53 Ответить
Пока не накажут Укроборонпром, отказываюсь слушать любые комментарии наших властей. Верю только в нашу армию и неравнодушных людей.
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21.03.2022 22:54 Ответить
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21.03.2022 23:02 Ответить
Хочу нагадати "експертам":
- НАТО не має захищати сусідів
- НАТО не має поставляти сусідам зброю
- НАТО не має на меті воювати з РФ, захищати сусідів від РФ
- НАТО - це блок, створений, щоб не воювати
- на території країн НАТО не буває війн
- НАТО нічого не винні Зеленському
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21.03.2022 23:03 Ответить
+100%
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21.03.2022 23:10 Ответить
Да ладно. Властей Украины предупредили о неизбежным нападении России уже в октябре прошлого года. Вам было 5+ месяцев чтобы готовится. И раньше ещё несколько лет чтобы подготовить противовоздушную оборону для ключевых объектов. Кто виноват, что это не было сделано? НАТО?
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21.03.2022 23:03 Ответить
Но «закрытие неба» не снимет вопрос противоракетной и артиллерийской бомбардировки. Этот спор просто бесполезен и отвлекает от решения проблемы, что по видимому и является его задачей. Украине нужно ПВО и беспилотники именно они могут решить проблему бомбардировок городов с мирным населением. Безполетная зона не решит проблему если удары в основном наносятся с земли. Неужели вы не видите очевидное?
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21.03.2022 23:05 Ответить
ПВО, ПРО, дроны разных мастей, амуниция, ракеты для умножения на ноль баз в России, откуда по вам стреляет Калибрами и бабки, которые могут послать заблудившихся в сторону приёмных пунктов тех, которых ещё можно исправить.
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21.03.2022 23:23 Ответить
наглость и лицемерие этих мерзавцев просто поражает... они 3 года разваливали оборонку, заводили дела на добровольцев и участников ООС, сокращали Армию, дискредитировали украинскую внешнюю политику, закатывали миллиарды в асфальт, вместо того, чтобы тратить их на новые вооружения, они плевать хотели на многомесячные предупреждения НАТО о готовящемся широкомасштабном нападении москальской орды и брехали всему народу про "шашлычки в мае", а теперь они же, видите ли в чем-то обвиняют НАТО ... По количеству претензий к НАТО в ОПе даже ********* и секелева переплюнули ...
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21.03.2022 23:06 Ответить
Я не понимаю зачем вы партию Витренко запретили. Вы же несете ту же чушь про сотоНАТО. Конкурента устраняли?
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21.03.2022 23:06 Ответить
Кстати, всем кто против сотоНАТО - идите посмотреть рейтинги Витренко. Хотите получить такие же рейтинги? Вперед.
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21.03.2022 23:09 Ответить
Я еще помню был такой блок НеТак. Который тоже там агитировал против НАТО. Впрочем Подоляк пиарил Думчева. Так что он в плане пиара полный ноль. Может поэтому Медведчук всё и просрал. С таким пиарщиком.

Кстати, я напомню кто был в НеТак. Это 2006 год. Медведчук, Кравчук, Шуфрич, Бойко, Суркис. Два процента набрали.
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21.03.2022 23:13 Ответить
Еще в середине нулевых было понятно что те кто против НАТО в Украине не имеют никаких шансов. Те кто против Европы. Оттого крепкие хозяйственники прикидывались нормальными, кто поумнее. Но видимо Подоляк это время проморгал. Ну как бы это Зеленского проблемы. Но в Украине это не прокатит.
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21.03.2022 23:14 Ответить
Вообще у нас все кто против НАТО очень быстро маргинализировались. Я вот в памяти не вспоминаю даже. Короче, хочешь убить рейтинг - говори про плохое НАТО. Такой вот детектор.
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21.03.2022 23:24 Ответить
Самі нічого не робили до війни, як був час, а зараз отримують зброю(так може не в тій кількості, як хотілось би, але все ж), економічну і політичну підтримку країн альянсу, і все одно "НАТО їм не так, НАТО не допомогає🤦
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21.03.2022 23:08 Ответить
Цинізм зелених перейшов всі мислимі межі.Хто їм тільки не був винний,окрім їх самих.Війна не буде вважатись завершена без реальних сроків для зелених мародерів і кацапських шльондр
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21.03.2022 23:08 Ответить
Якщо Зеленський не хоче в НАТО, Україна вступить туди без Зеленського.
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21.03.2022 23:10 Ответить
хорош качать людей подобными пуйловскими наративами про плохое нато,после войны военные станут у руля государства,люстрация всех д...**** которые 30 лет были причастны к власти.будем спрашивать как с понимающих,будем доставать как поганых котов из за шкафа в любой точке мира
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21.03.2022 23:20 Ответить
Подоляк просто пиар-катастрофа. Кстати, я вот себе думаю. Что было бы если бы Зеленский вместо Подоляка взял себе нормального пиарщика. Хотя не известно согласился бы кто-то на него работать, так что может выбрал кому деньги важнее, не знаю.
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21.03.2022 23:22 Ответить
Тому ми вважаємо, що блок НАТО міг би більш інтенсивно оцінювати ризики того, що робить РФ, і більш активно в це втручатися у будь-якому форматі.- блок НАТО перед війною реально оцінював ризики для України, вказуючи на них "зе" владі,котра вважала їх фейками Заходу,для створення паніки в українському суспільстві, і не робила нічого з тих засторог і попереджень країн НАТО ,для зменшення ризиків у випадку рашистської окупації.
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21.03.2022 23:30 Ответить
ЗЕ и вся его ЗЕшобла - это КОЛАБОРАНТЫ и ВРАГИ, ПРОДАВШИЕСЯ *****!!
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21.03.2022 23:30 Ответить
 
 