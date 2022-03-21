Блок НАТО мог бы более интенсивно оценивать риски того, что делает РФ, - Подоляк
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украина не просит НАТО, чтобы Североатлантический союз вмешивался в войну сухопутно, где вооруженные силы одной страны против вооруженных сил другой страны.
Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк в интервью BBC, передает Цензор.НЕТ.
Мы говорим НАТО: давайте закроем небо, например, давайте сделаем так, чтобы не было геноцида мирного населения, это объективные вещи. Мы не говорим, чтобы вы вмешивались в войну сухопутно, где вооруженные силы одной страны против вооруженных сил другой страны. Но давайте решим какие-нибудь гуманитарные проблемы, ведь это аспект европейской безопасности.
И что мы получили – вы не закрываете нам небо, вы стоите в стороне, в это время 10 млн человек ищут, где им жить, 3 млн уже уехали за границу. Это же гуманитарная катастрофа Европы", – рассказал он.
"Поэтому мы считаем, что блок НАТО мог бы более интенсивно оценивать риски того, что делает РФ, и более активно в это вмешиваться в любом формате. А не только говорить публичные заявления о том, что Украина пока не может быть в НАТО" . Ведь любое такое заявление поощряет РФ к более агрессивным действиям против Украины. А мы хотим, чтобы этого не было. Вот отсюда скепсис", - добавил советник главы ОП.
Пожалуйста, подождите...
Можна на ніч якусь позитивну новину? Мене від висловів цього Подоляка вже трясти починає.
Гнать на на свое руководство - подыгрывать врагу. Точки над і будут поставлены после победы, а пока не нагнетайте.
хотелось бы много...но спасибо за то что давали, дают и будут давать и дальше...
они самолетами многотонными затаривали оружием как могли.... а вы ? срывали оборнзаказ ? и продавали госрезервы...
За три роки ви могли оснастити армію до стандартів НАТО. Шкода що через це зараз страждають люди, котрим окрім ЗСУ немає на кого надіятися.Все що нам залишається- стояти на смерть,мабудь Подоляк ,Ермак та їнши розумники не думали що будуть в одному човні з народом України,але сталося не як гадалося.
Російські спецслужби називаються "угорською громадою" і закликають до від'єднання Закарпаття.
Водночас на російських інформаційних ресурсах поширюють дезінформацію про так зване "бажання угорської громади області від'єднатися від України".
"Ми знали про такі наміри задовго до початку цієї інформаційної атаки. Ми були готові, тому системно й ефективно протидіємо цим вкидам".
Він також подякував представникам угорської громади області за чіткі та злагоджені дії з локалізації атаки та протидії деструктивним акціям Росії.
Это не о ребятах на фронте, о тех кому НАТО чего-то недоделало!
Слава Украине!
А що ви самі, ****, могли б робити краще, щоб стільки людей не загинуло, сказати не хочеш?!
Зеленський йди ***** зі своїм референдумом
- НАТО не має захищати сусідів
- НАТО не має поставляти сусідам зброю
- НАТО не має на меті воювати з РФ, захищати сусідів від РФ
- НАТО - це блок, створений, щоб не воювати
- на території країн НАТО не буває війн
- НАТО нічого не винні Зеленському
Кстати, я напомню кто был в НеТак. Это 2006 год. Медведчук, Кравчук, Шуфрич, Бойко, Суркис. Два процента набрали.