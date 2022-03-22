Враг понемногу пытается шевелиться, - Зеленский в обращении 21 марта. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский обратился с традиционным ежедневным обращением к украинцам.
Как сообщает Цензор.НЕТ , обращение размещено в официальном твиттере Зеленского.
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це я придумав, чи хтось вже казав ?
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