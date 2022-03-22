Из-за нехватки запчастей единственный в РФ производитель танков - "Уралвагонзавод" остановил работу

По имеющейся информации приостановлена работа предприятий корпорации "Уралвагонзавод" в связи с отсутствием поступлений комплектующих иностранного производства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на defence-ua.

Отметим, что "Уралвагонзавод" - единственное российское предприятие, осуществляющее серийную сборку танков, как для нужд рашистской армии, так и на экспорт. Также из-за проблем с комплектующими возникли сбои в ремонте бронетехники армии РФ.

Несмотря на попытки провести "импортозамещение", реальная зависимость российского военно-промышленного комплекса от западных комплектующих – катастрофическая.

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