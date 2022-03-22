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Через брак запчастин єдиний у РФ виробник танків - "Уралвагонзавод" зупинив роботу

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

уралвагонзавод

За наявною інформацією, призупинена робота підприємств корпорації "Уралвагонзавод" у зв’язку з відсутністю надходжень комплектуючих іноземного виробництва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на defence-ua.

Зазначимо, що "Уралвагонзавод" - єдине російське підприємство, яке здійснює серійне збирання танків, як на потребу рашиської армії, так і на експорт. Також проблеми із комплектуючими викликали збої у поточному ремонті бронетехніки армії РФ.

А попри спроби провести "імпортозаміщення", реальна залежність російського військово-промислового комплексу від західних комплектуючих - катастрофічна.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+33
Думаю там просто саботажніки і фашисти. Путін, йо%бни по уралвагонзаводу іскандерами!
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22.03.2022 12:36
+19
Им танки больше не понадобятся. Можно даже не начинать выпуск образцов 1980-х, все равно лет 50 наверное навряд куда то еще посунут.
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22.03.2022 12:37
+19
Цензор вишукано тролить кацапню: одразу після повідомлення про продаж Мішею танка повідомили про брак запчастин до них у москальского заводу.
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22.03.2022 12:38
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рабочие готовятся голодать
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22.03.2022 12:35 Відповісти
в поддержку спецоперации - все для па Беды
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22.03.2022 12:51 Відповісти
Рабочие в очереди за покладками
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22.03.2022 13:18 Відповісти
а также сахаром, гречкой....
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22.03.2022 13:33 Відповісти
Як казав Азіров - Уралвагінозавід.
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22.03.2022 13:37 Відповісти
Думаю там просто саботажніки і фашисти. Путін, йо%бни по уралвагонзаводу іскандерами!
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22.03.2022 12:36 Відповісти
Ай любо!
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22.03.2022 12:36 Відповісти
Той оралвагинврод знаходиться у стані банкрутства вже років два. А танки, особливо новітні - то і так фікція була, як видно зараз по подіях в Україні. Тут справа в тому, що для кацапів зараз важливішим буде виготовлення не танків, яких і так по загашниках, ще моаєцькиз стоїть до блуду, а саме вагонів. Особливо після и клінічної смерті, чи коми цивільної авіації. Зрештою, у кацапів дефіцит не у танках, а у танкістах. Ті, що тягли строкову службу у попередні роки, здебільшого спилися і втратили кваліфікацію, ті, що були кваліфікованими, у більшості згоріли в Україні разом з танками.
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22.03.2022 12:55 Відповісти
Им танки больше не понадобятся. Можно даже не начинать выпуск образцов 1980-х, все равно лет 50 наверное навряд куда то еще посунут.
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22.03.2022 12:37 Відповісти
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22.03.2022 12:37 Відповісти
Цензор вишукано тролить кацапню: одразу після повідомлення про продаж Мішею танка повідомили про брак запчастин до них у москальского заводу.
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22.03.2022 12:38 Відповісти
ще б їх заводи по виготовленню ракет на...ся.
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22.03.2022 12:38 Відповісти
Мені здається, ракети там теж не на посконно рускіх скрєпах літають.
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22.03.2022 12:53 Відповісти
А якщо зробити ракету із скрєпного гівна? І забросати цими ракетами весь світ? Це ж буде біологічна зброя!
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22.03.2022 13:13 Відповісти
на тайванській електроніці !
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22.03.2022 13:34 Відповісти
Воистину ****-нется!
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22.03.2022 13:00 Відповісти
Амінь
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22.03.2022 13:01 Відповісти
Цензор,у вас ошибка в названии.Правильно УралГовнозавод
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22.03.2022 12:39 Відповісти
а они вместе с якутским скульптором наладят выпуск своих, атечественных подшипников, а может даже вместе и на выпуск танков замахнутся. "новая модель"
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22.03.2022 12:40 Відповісти
Идите к нам в Украину. У нас самая большая разборка российской техники. Сможете купить как новые так и б/у запчасти.
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22.03.2022 12:41 Відповісти
aha ha
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22.03.2022 12:41 Відповісти
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22.03.2022 12:42 Відповісти
)))))))))))))))))))))))))) чернобаевка!!!!! вроде уже в седьмой раз!!!!!!!!!!!!!
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22.03.2022 12:49 Відповісти
Яка щира оцінка роботи землевпорядників!
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22.03.2022 13:14 Відповісти
зато стол богатый (по меркам бомбоубежища)
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22.03.2022 13:17 Відповісти
Нажаль, це не єдиний їх танковий завод, але думаю, Нижній Тагіл, Курган і Пітер теж на підході.
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22.03.2022 12:42 Відповісти
у них на всей параше проблемы с подшипниками, это уже известный факт ))
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22.03.2022 12:46 Відповісти
в них проблема з підшипниками в голові
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22.03.2022 12:57 Відповісти
Волоком, волоком хай тягнуть
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22.03.2022 13:22 Відповісти
як "армату" на параді )))
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22.03.2022 13:25 Відповісти
Це останній.
Тагіл в Волгоград закрились кілька років тому
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22.03.2022 12:50 Відповісти
А що пітер?? Вони ніби вже давно,ще при алкашу борьці зробили вібір- Урал!
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22.03.2022 13:03 Відповісти
Тагіл (як і Челябінск) якраз входить до складу Уралвагонзаводу...
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22.03.2022 13:11 Відповісти
"Уралвагонзавод" - якраз у Н.Тагілі.
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22.03.2022 14:35 Відповісти
Воевать по-русски..
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22.03.2022 12:43 Відповісти
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22.03.2022 12:44 Відповісти
навіть Т-34 не зібрати бо там теж американські матеріали .
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22.03.2022 12:47 Відповісти
Продам недорого движок копейки кацапи
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22.03.2022 14:04 Відповісти
є таємний резерв
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22.03.2022 14:41 Відповісти
 
 