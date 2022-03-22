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Через брак запчастин єдиний у РФ виробник танків - "Уралвагонзавод" зупинив роботу
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За наявною інформацією, призупинена робота підприємств корпорації "Уралвагонзавод" у зв’язку з відсутністю надходжень комплектуючих іноземного виробництва.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на defence-ua.
Зазначимо, що "Уралвагонзавод" - єдине російське підприємство, яке здійснює серійне збирання танків, як на потребу рашиської армії, так і на експорт. Також проблеми із комплектуючими викликали збої у поточному ремонті бронетехніки армії РФ.
А попри спроби провести "імпортозаміщення", реальна залежність російського військово-промислового комплексу від західних комплектуючих - катастрофічна.
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