Через брак запчастин єдиний у РФ виробник танків - "Уралвагонзавод" зупинив роботу

За наявною інформацією, призупинена робота підприємств корпорації "Уралвагонзавод" у зв’язку з відсутністю надходжень комплектуючих іноземного виробництва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на defence-ua.

Зазначимо, що "Уралвагонзавод" - єдине російське підприємство, яке здійснює серійне збирання танків, як на потребу рашиської армії, так і на експорт. Також проблеми із комплектуючими викликали збої у поточному ремонті бронетехніки армії РФ.

А попри спроби провести "імпортозаміщення", реальна залежність російського військово-промислового комплексу від західних комплектуючих - катастрофічна.

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