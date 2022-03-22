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армия РФ (15358) война (46746) Харьковщина (4123) гуманитарная помощь (1202) Синегубов (481) гуманитарный коридор (115)

Российские оккупанты конфисковали гумпомощь и автомобили, направлявшиеся в Волчанск, а водителей после суток плена отправили в Харьков пешком, - Синегубов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

олег,синєгубов

Вчера из плена оккупантов были освобождены 5 водителей и 1 медицинский работник, которые отвозили гуманитарную помощь в Волчанск.

"Хочу отметить, что автомобили ехали по предварительно согласованному маршруту - договорились о "зеленом коридоре" с доставкой гуманитарной помощи в Волчанск. Но наших людей остановили еще в поселке Кутузовка, что по направлению Волчанска", - сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

Все автомобили и гуманитарную помощь конфисковали оккупанты. Людей продержали около суток в плену на базе отдыха, где временно дислоцируются российские войска. А утром отправили пешком в сторону Харькова, который почти в 6 км.

"Когда водители и медик подошли уже к украинскому блокпосту, их там узнали наши солдаты и передали медицинским работникам для оказания первой медицинской помощи", - заметил председатель ХОВА.

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По информации пострадавших, оккупанты обвиняли их в диверсиях и заставляли проверять гуманитарный груз на признаки отравлений.

"Мы находились фактически сутки в постоянной коммуникации с Офисом Президента и с Вице-премьер-министром – Министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ириной Верещук, которая активно занималась вопросом. Впечатляет то, что сразу по возвращении все наши Герои как один сказали: снова готовы ехать или в том же направлении, или в любом другом, чтобы доставить груз всем, кто в этом нуждается. Это сила воли наших украинцев, которую никто не сломает!", - отметил Олег Синегубов.
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Топ комментарии
+26
у орков проблема со снабжением? не проблема, мы их сами накормим! ..... у меня нет слов
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22.03.2022 14:42
+19
Я впевнений, що ці конвої робляться спеціально для солдат підорасвїї. Хтось сумнівається в "бувшій" підлеглій Медведчука верещук???...як і у всій ЗЕеній владі
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22.03.2022 14:48
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А могло быть по другому????????????
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22.03.2022 14:38 Ответить
Верещучку под суд - за пособничество окупантам
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22.03.2022 18:48 Ответить
Я впевнений, що ці конвої робляться спеціально для солдат підорасвїї. Хтось сумнівається в "бувшій" підлеглій Медведчука верещук???...як і у всій ЗЕеній владі
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22.03.2022 14:48 Ответить
внатуре эта п..дла отпарвила кацапам бесплатный гум ковной прямо в руки ИДИОТКА
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22.03.2022 18:47 Ответить
И они потом видосики снимают как раздают гуманитарку и как вывозят люд.
Потом своему быдлу показывают какие они хорошие.
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22.03.2022 14:39 Ответить
конфисковали 5ть авто, а теперь конфискуйте 50ть фур на границе, ведь так же будет справедливо,как там шило на мыло, вы у нас 5ть мы у вас 50ть
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22.03.2022 18:17 Ответить
СКОЛЬКО МОЖНО КОРМИТЬ ОРДУ ОРКОВ ОНИ ЖЕ БАНДА ОБОРВЫШЕЙ ГОЛОДНЫХ ЗЛЫХ ИМ БЫ ХОТЬ СИНИЛЬНОЙ КИСЛОТЫ ЯДУ КАКОГО ТО БЕЗ ЗАПАХА ЕШЬТЕ ЛЮБИ ТВАРЮШКИ А ПОТОМ МОЛЧА СОБРАТЬ ВСЕХ трупиков И НА ПЕРЕГНОЙ....
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22.03.2022 14:41 Ответить
Даже нет подходящих слов, как этих кацапов обозвать(!!!) можно…….
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22.03.2022 14:41 Ответить
у орков проблема со снабжением? не проблема, мы их сами накормим! ..... у меня нет слов
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22.03.2022 14:42 Ответить
Верещук: вот блин, не вышло...
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22.03.2022 14:42 Ответить
Как раз таки вышло. Орки целуют и обнимают своего зампотыла из тыла. Украинского.
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22.03.2022 15:22 Ответить
Готові й надалі доставляти вантаж «тому,хто потребує»? Як цей доставили? Панятнєнька..
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22.03.2022 14:46 Ответить
Ну да, потому и отпустили, что б ещё везли им гуманитарку
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22.03.2022 14:46 Ответить
Схоже, що так і планували ті, хто відправляв "гумдопомогу" чи допомогу для орків, прямесенько в руки ворогів. Тепер вони нажруться і знову будуть бомбити населення. Хоч би зрадники України загинули від рук орків
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22.03.2022 14:48 Ответить
рано чи пізно добрі укродядьки розсердяться ,блєать, по настоящєму...
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22.03.2022 14:49 Ответить
і основне гасло кацапського войска буде - "хавайся хто можєт"
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22.03.2022 14:53 Ответить
ну так мінуйте цю гумдопомогу по розумному,замість порожняки гоняти, по факту!!!(((
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22.03.2022 14:50 Ответить
Що це за така тактика надсилати гумдопомогу в руки ворогу, там же окупована територ1я, велик1 стратеги, бл1н.
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22.03.2022 14:52 Ответить
Вы им еще водочки подгоните
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22.03.2022 14:55 Ответить
Ця **** за людські гроші допомагає окупантам налагодити логістику замість того,щоб займатись евакуацією людей в міру можливості ! Невже це не видно? І це вже далеко не вперше. Що ви,*****,робите,зеленв хвойди?
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22.03.2022 14:59 Ответить
верещук знову показала себе кацапською *************
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22.03.2022 15:03 Ответить
В следующий раз Верещучку отправить сопровождать груз. Можно вместе с Подоляком.
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22.03.2022 15:03 Ответить
"Вражає те, що одразу після повернення, всі наші Герої як один сказали: знову готові їхати або в тому самому напрямку, або в будь-якому іншому, щоб доставити вантаж усім, хто цього потребує. Це сила волі наших українців, яку ніхто не зламає "
А може їм тепер ще більшу винагороду пообіцяли, тепер бонуси ще від кацапів будуть? А готові списки чого потребують орки їм надали? Щоб наступного разу по всі пунктам забезпечити орків
Верещук негайно під варту
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22.03.2022 15:06 Ответить
Тушение Рузвельта для Р АБссии на буде
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22.03.2022 15:10 Ответить
Тушонки?
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22.03.2022 15:15 Ответить
За інформацією постраждалих, окупанти звинувачували їх у диверсіях та змушували перевіряти гуманітарний вантаж на ознаки отруєнь. Джерело: https://censor.net/ua/n3327663

Такі сцуться на українській землі!
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22.03.2022 15:28 Ответить
Как по мне глупая затея, по факту просто обеспечили орков едой. Подвергали людей опасности. Разве путиноидам можно доверять? Разве ну учат зелёные коридоры для выхода из Дебальцево и прочие случаи?😡
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22.03.2022 16:53 Ответить
это делают оккупанты, а в Харькове в пункте Новая почта где раздают гуманитарку, с главного входа стоят в очереди старики, а с черного входа подъезжают бугаи с ******* на машинах и вывозят сумками продукты. Почему нет контроля раздачи. Эти бугаи хуже мародеров.
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22.03.2022 17:28 Ответить
 
 