Российские оккупанты конфисковали гумпомощь и автомобили, направлявшиеся в Волчанск, а водителей после суток плена отправили в Харьков пешком, - Синегубов
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Вчера из плена оккупантов были освобождены 5 водителей и 1 медицинский работник, которые отвозили гуманитарную помощь в Волчанск.
"Хочу отметить, что автомобили ехали по предварительно согласованному маршруту - договорились о "зеленом коридоре" с доставкой гуманитарной помощи в Волчанск. Но наших людей остановили еще в поселке Кутузовка, что по направлению Волчанска", - сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.
Все автомобили и гуманитарную помощь конфисковали оккупанты. Людей продержали около суток в плену на базе отдыха, где временно дислоцируются российские войска. А утром отправили пешком в сторону Харькова, который почти в 6 км.
"Когда водители и медик подошли уже к украинскому блокпосту, их там узнали наши солдаты и передали медицинским работникам для оказания первой медицинской помощи", - заметил председатель ХОВА.
По информации пострадавших, оккупанты обвиняли их в диверсиях и заставляли проверять гуманитарный груз на признаки отравлений.
"Мы находились фактически сутки в постоянной коммуникации с Офисом Президента и с Вице-премьер-министром – Министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ириной Верещук, которая активно занималась вопросом. Впечатляет то, что сразу по возвращении все наши Герои как один сказали: снова готовы ехать или в том же направлении, или в любом другом, чтобы доставить груз всем, кто в этом нуждается. Это сила воли наших украинцев, которую никто не сломает!", - отметил Олег Синегубов.
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Потом своему быдлу показывают какие они хорошие.
А може їм тепер ще більшу винагороду пообіцяли, тепер бонуси ще від кацапів будуть? А готові списки чого потребують орки їм надали? Щоб наступного разу по всі пунктам забезпечити орків
Верещук негайно під варту
Такі сцуться на українській землі!