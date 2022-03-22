Российские оккупанты конфисковали гумпомощь и автомобили, направлявшиеся в Волчанск, а водителей после суток плена отправили в Харьков пешком, - Синегубов

Вчера из плена оккупантов были освобождены 5 водителей и 1 медицинский работник, которые отвозили гуманитарную помощь в Волчанск.

"Хочу отметить, что автомобили ехали по предварительно согласованному маршруту - договорились о "зеленом коридоре" с доставкой гуманитарной помощи в Волчанск. Но наших людей остановили еще в поселке Кутузовка, что по направлению Волчанска", - сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

Все автомобили и гуманитарную помощь конфисковали оккупанты. Людей продержали около суток в плену на базе отдыха, где временно дислоцируются российские войска. А утром отправили пешком в сторону Харькова, который почти в 6 км.

"Когда водители и медик подошли уже к украинскому блокпосту, их там узнали наши солдаты и передали медицинским работникам для оказания первой медицинской помощи", - заметил председатель ХОВА.

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По информации пострадавших, оккупанты обвиняли их в диверсиях и заставляли проверять гуманитарный груз на признаки отравлений.

"Мы находились фактически сутки в постоянной коммуникации с Офисом Президента и с Вице-премьер-министром – Министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ириной Верещук, которая активно занималась вопросом. Впечатляет то, что сразу по возвращении все наши Герои как один сказали: снова готовы ехать или в том же направлении, или в любом другом, чтобы доставить груз всем, кто в этом нуждается. Это сила воли наших украинцев, которую никто не сломает!", - отметил Олег Синегубов.