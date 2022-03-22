В правительстве объяснили, на каких условиях будут кредитовать бизнес под 0%

Стало известно, на каких условиях бизнес в период действия военного положения может воспользоваться кредитом под 0%. Такие кредиты будут предоставляться на сумму до 60 млн гривен любому украинскому предприятию в рамках программы кредитования бизнеса "Доступные кредиты "5-7-9%". О расширении этой программы недавно сообщал президент Украины Владимир Зеленский.

Как рассказала в Facebook первая вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко, соответствующее решение правительство приняло 18 марта, сообщает Цензор.НЕТ.

Кредиты под 0% будут предоставляться любому бизнесу в течение действия военного положения и месяц после его завершения. После этого ставка будет составлять 5% годовых.

"Срок кредитования по программе "5-7-9" будет зависеть от целевого назначения средств. На реализацию инвестиционного проекта и на рефинансирование задолженности кредит предоставляется максимум на 5 лет. Для финансирования оборотного капитала – на 3 года", — сообщила Свириденко.

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Расширен также список инструментов, которые позволят банкам кредитовать бизнес при нехватке обеспечения. Экспортно-кредитное агентство сможет страховать кредиты предпринимателей-экспортеров. Это значительно упростит им доступ к дешевому финансированию.

Получить кредит может любая украинская компания, где конечными бенефициарами с долей свыше 50% являются украинцы. Не будут предоставляться кредиты предприятиям, участниками или конечными бенефициарами которых являются граждане государства-агрессора или лица, которые принадлежали к террористическим организациям.

Остальные ограничения отменены. В частности, не будет применяться во время действия военного положения ограничение размера допустимой государственной помощи, которую может получить предприниматель. Ранее такое ограничение действовало в силу закона.