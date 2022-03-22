Мы должны устроить оккупантам "Войну Тойот", сформировать и рассредоточить по стране запасы топлива и закупать оружие для теробороны, - Корбан

Руководитель центра теробороны Днепра Геннадий Корбан просит руководство государства закупить тысячи грузовиков тоннажем 5-10 тонн, чтобы сделать армию мобильной, сформировать и рассредоточить существенные запасы топлива и закупать необходимое вооружение.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Уважаемые руководители государства, поскольку сейчас затруднена коммуникация, хотелось бы сконцентрировать ваше внимание на следующих критических вопросах.

1. Мы должны устроить оккупантам "Войну Тойот", для этого мы обязаны сделать нашу армию и территориальную оборону мобильной в кратчайшие сроки. Необходимо закупить тысячи пикапов и джипов. Улучшить военно-гражданскую логистику и приобрести тысячи грузовиков тоннажем 5-10 тонн. Это даст нам существенное тактическое преимущество перед противником.

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2. Необходимо сформировать и рассредоточить существенные запасы топлива. Порты перекрыты, перерабатывать нефть нет возможности. Пора заранее об этом позаботиться , так как необходимо обеспечить жизнедеятельность миллионов людей в центральной и восточной Украине.

3. И последнее. Вооружение необходимо закупать. Просить помощь это правильно, но малоэффектно . Страны восточной Европы готовы продавать нам вооружение за деньги. Вооружение для ТРО можно закупать через Военные Администрации. Территориальная оборона должна практиковаться и обучаться с применением разных видов вооружения. Иначе мы не добьёмся качества боеспособности людей.

Прошу принять ко вниманию! Война не закончится быстро", - призвал Корбан.