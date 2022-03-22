Мы должны устроить оккупантам "Войну Тойот", сформировать и рассредоточить по стране запасы топлива и закупать оружие для теробороны, - Корбан
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Руководитель центра теробороны Днепра Геннадий Корбан просит руководство государства закупить тысячи грузовиков тоннажем 5-10 тонн, чтобы сделать армию мобильной, сформировать и рассредоточить существенные запасы топлива и закупать необходимое вооружение.
Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Уважаемые руководители государства, поскольку сейчас затруднена коммуникация, хотелось бы сконцентрировать ваше внимание на следующих критических вопросах.
1. Мы должны устроить оккупантам "Войну Тойот", для этого мы обязаны сделать нашу армию и территориальную оборону мобильной в кратчайшие сроки. Необходимо закупить тысячи пикапов и джипов. Улучшить военно-гражданскую логистику и приобрести тысячи грузовиков тоннажем 5-10 тонн. Это даст нам существенное тактическое преимущество перед противником.
2. Необходимо сформировать и рассредоточить существенные запасы топлива. Порты перекрыты, перерабатывать нефть нет возможности. Пора заранее об этом позаботиться , так как необходимо обеспечить жизнедеятельность миллионов людей в центральной и восточной Украине.
3. И последнее. Вооружение необходимо закупать. Просить помощь это правильно, но малоэффектно . Страны восточной Европы готовы продавать нам вооружение за деньги. Вооружение для ТРО можно закупать через Военные Администрации. Территориальная оборона должна практиковаться и обучаться с применением разных видов вооружения. Иначе мы не добьёмся качества боеспособности людей.
Прошу принять ко вниманию! Война не закончится быстро", - призвал Корбан.
Пожалуйста, подождите...
******** головою об стіну ?
Ще один стратег, мля.
на Тойоту можна поставити хоч блок НУРСІВ, хоч що !!!
а їх рухливість за наявності Стінгерів не дає можливості острілювати штурмовиками та гелікоптерами
Для боротьби з дронами система обладнана системою виявлення цілей, яка включає радар, оптичні прилади та цифрову систему керування вогнем Topaz польського виробництва. Заявлялось, що Stokrotka може виявляти малі безпілотні апарати, зокрема й з композитних «прозорих» матеріалів, на відстані близько 10 км. За знищення цілей відповідають українські 80-мм некеровані ракети РС-80ПО від ДАХК «Артем» з програмованими підривачами.
але, похерено Вєлічайшим....
тільки оператор може знаходитись в кущах за півкілометра
спецільно робили щоб дешево та сердито
По-друге, ця установка має прицільну систему, яка випробувана і схвалена, а не тупо прийобаний до кузова блок.
По-третє, це авіаційні блоки Б-8, з яких виконуються пуски НАРів С-8, а це дуже дефіцитні **********, яких навіть для авіації не вистачає.
Ну і, звісно, ніякі повітряні цілі це недоРСЗО вражати не здатне.
Якщо оператор ПЗРК не буде одразу знищений разом з джіпом, то ТЗ треба з початку зупинити, вийти з нього, прицілитися та атакувати. А ще знаходячись у джіпі, значно гірше чути та бачити наближення ЛА, а це головна складова успішної атаки.
Правильно робить, що не встявае
Досить ваша влада з нього познущалася.
Хоча я впевнений, що тихо робить свою справу на благо Украiни
абіділся !
на кого ?
на Україну ?
то хай киздує на ПМЖ у Хайфу, а заводи ми націоналізуємо
Гетьман Сивочолий із 101 кримінальною справою воює,
Генерал Павловський (із кримінальною справою) - воює
Генерал Марчело (із кримінальною справою) - воює,
а бородата Бабушка - абідєлась
А ти можеш нацiоналiзувати вiд мертвого коня стертi пiдкови
Це все, дурнику.
Багатiй думкою
Будь ввiчливим з людьми
Порох прийде - бабушку виє..бе !
в мохнате рило
Ідіоти вже за коломойшу виють, кінчені
Інше: іде колона градів, смерчів і так далі. Іде полем, лісом, селом... І не доходить. Суворі українські селяни, із засідки, спалили на Тойотах всю цю колону і маневруючи, зникли у пітьмі ночі. Ну то як, чим будеш стріляти?
жгут ( если возможно ) и коробки различных типов
так че Корбан прав
що ми не маємо елементарного калаша, броніка, каски та одягу !!!
ви б могли принаймні командувати загоном в теробороні...
але ж ми мали п-п-п-патужне Крадівництво
Порох зараз обома руками підтримує Зеленського, хоча мав би вже сидіти у буцигарні.
набрав Зе пояснив , набрав мін оборони пояснив , приступили до роботи тихенько ! ТИХЕНЬКО ! Ключове
И Тоёты, и всё подходящее.
Слово "евробляхи" - забыть.
Але ж в тому і суть, що тут потрібно лише невеличка допомога від ЗСУ - решту можуть зробити волонтери з грошима і ТРО.
Якщо це не піар зі сторони Корбана - це дуже добре.