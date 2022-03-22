Силы ПВО Днепропетровщины уничтожили за сегодня 2 самолета и беспилотник
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Силами ПВО Днепропетровской области уничтожены 2 самолета и беспилотник.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на украинских защитников из Воздушного командования "Схід"
"Подразделениями, находящимися в оперативном подчинении одной из зенитных ракетных частей Днепропетровщины, сегодня уничтожены три воздушных цели в Слобожанском направлении. Силами ПВО сбиты вражеский беспилотник и два боевых самолета страны агрессора. Держим строй! Слава Украине", - говорится в сообщении.
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+111 Максім ХОЙ 07fb0949
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+74 Elena Zhmariova
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+32 vadyan
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виключно "військова операція"
і в кінці залишиться, що геніальний кремль не програв жодної війни
програв лише одну дрібну військову операцію
2 ПІДАР-АССА відлітались.
Звання не нижче пілковника
то начувайтесь, скотини скрепнуватні - далі буде...
Веселіше стало на душі, піду коньячку із запасів хряпну, за першу сотню парашних літунів!
А другий тост за 200 до кінця квітня!
Слава Воїнам!
Бережіть себе для блага України, Ви потрібні Україні!
https://t.me/oleksiihoncharenko/16915
Слава ЗСУ
В даний час вся, від слова ПОВНІСТЮ, наявна "аналоговнет" техніка ***** перебуває вже тут, 55% спалено.
150 тищь на телегах разве шта