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Днепропетровщина (2882) ПВО (1478)

Силы ПВО Днепропетровщины уничтожили за сегодня 2 самолета и беспилотник

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ппо

Силами ПВО Днепропетровской области уничтожены 2 самолета и беспилотник.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на украинских защитников из Воздушного командования "Схід"

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Последствия вражеских обстрелов населенного пункта на Днепропетровщине. ФОТОрепортаж

"Подразделениями, находящимися в оперативном подчинении одной из зенитных ракетных частей Днепропетровщины, сегодня уничтожены три воздушных цели в Слобожанском направлении. Силами ПВО сбиты вражеский беспилотник и два боевых самолета страны агрессора. Держим строй! Слава Украине", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+111
Судя по всему, к северо-западу от Киева целая рашистская армия попала в окружение - она отрезана от остальных российских сил. Рашистским оккупантам теперь светит превращение в шашлыки. Давайте ВСУ, не подведите!!!

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22.03.2022 18:06
+74
Согласна целый день слушать сирены, если при этом сбивают вражеских летунов!
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22.03.2022 18:06
+32
102 !!!
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22.03.2022 18:07
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Страница 2 из 2
мудрий геніальний кремль категорично не допускає назвати війну в Україні війною
виключно "військова операція"
і в кінці залишиться, що геніальний кремль не програв жодної війни
програв лише одну дрібну військову операцію
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22.03.2022 18:27 Ответить
звинуватять циганів /денацифікація/ і Чорнобаївку/демиталіризація/
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22.03.2022 18:49 Ответить
колы закинчымо оголосымо вартисть купола тель-авива разом з йихнимы политыками.
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22.03.2022 18:27 Ответить
Если верить педивикии, 100 боевых самолётов производится на раисе в год. И где-то 200 вертолётов. Причём это - всех типов.
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22.03.2022 18:27 Ответить
нету там таких темпов,су34 один в месяц))) су25 вообще не производится как и су24))) и это без санкций и с доступом к западным комплектующим
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22.03.2022 20:30 Ответить
Информация примерно из тех же победобесных источников, что и "патерьнет". Да, простите, надо указывать.
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22.03.2022 22:43 Ответить
да я и так допер откеля сея "инфа",просто вспомнился кацапетовский же ролик на ютубе где они сами дюже гордились что могут лепить по одной этой вундервафле в месяц)))
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23.03.2022 00:10 Ответить
Щоб залетіти туди куди залетіли на Дніпропетровщині це ----- або АССИ або камікадзе! Летіли на низькій висоті і надзвуку означає 1.
2 ПІДАР-АССА відлітались.
Звання не нижче пілковника
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22.03.2022 18:30 Ответить
збудила кацапня в українцях невгамовне бажаннях ії нищіти.
то начувайтесь, скотини скрепнуватні - далі буде...
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22.03.2022 18:30 Ответить
Горіть в полум'ї тварюки. Ненавиджу вас кожною клітиною саого тіла покидьки.
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22.03.2022 18:33 Ответить
Ну і славненько!
Веселіше стало на душі, піду коньячку із запасів хряпну, за першу сотню парашних літунів!
А другий тост за 200 до кінця квітня!
Слава Воїнам!
Бережіть себе для блага України, Ви потрібні Україні!
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22.03.2022 18:37 Ответить
Сейчас лично для тебя пойдут искать куда они упали, и сделают фото
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22.03.2022 18:44 Ответить
Польський актор зачитав "Заповіт" Шевченка і "відправив" російський корабель: промовисте відео

https://t.me/oleksiihoncharenko/16915
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22.03.2022 18:45 Ответить
За день знищено трьох бандитських стервятників. Чудовий результат! Протиповітряна оборона України УЖЕ Є! Притиснемо цю мерзоту до землі радіотехнічними комплексами, а від 100 метрів до 3-х кілометрів "Стінгерами" дістанемо. Трясіться рашистські покидьки!
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22.03.2022 18:46 Ответить
на путина обьявлена охота. еще на шойгу и лаврова. эксперты заявляют что до конца месяца. серьезным ребятам щас не до шуток. путана сменил 1000 охраны. эту жопу охраняет 1000 уродов.
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22.03.2022 19:04 Ответить
Тримаємо стрій, допомагаємо армії
Слава ЗСУ
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22.03.2022 19:04 Ответить
***** готується викинути "на фарш" ще до 50000 свого смердючого ватостанського м'яса, а залишки своєї авіації та крилатих ракет наказав берегти. Тож доведеться їм або поліетиленових пакетів докуповувати або крематоріям працювати у чотири зміни... А нам своє робити - орків смалити!💥🔥🍖💀
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22.03.2022 19:42 Ответить
Та навіть 150 тищь!!!
В даний час вся, від слова ПОВНІСТЮ, наявна "аналоговнет" техніка ***** перебуває вже тут, 55% спалено.
150 тищь на телегах разве шта
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22.03.2022 19:48 Ответить
💛💙💛💙💛💙🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦💪💪💪👏👏👏
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22.03.2022 19:47 Ответить
Судячи по карті -це оперативне оточення. Звідти на Північ дві дороги. От і вимагають від таракана-давай воюй. Свою арту втратили. А штурмувати міста-це прерогатива орків (їх гасло -матері ще нарожають від путіна) Потикаються ще тиждень, і підуть в отступ.
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22.03.2022 20:44 Ответить
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