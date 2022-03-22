Сили ППО Дніпропетровщини знищили за сьогодні 2 літаки та безпілотник
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Силами ППО Дніпропетровської області знищено 2 літаки та безпілотник.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на українських захисників з Повітряного командування "Схід"
"Підрозділами, що знаходяться в оперативному підпорядкуванні однієї з зенітних ракетних частин Дніпропетровщини, сьогодні знищено три повітряних цілі на Слобожанському напрямку. Силами ППО збито ворожого безпілотника та два бойові літаки країни агресора. Тримаємо стрій! Слава Україні", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+111 Максім ХОЙ 07fb0949
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+74 Elena Zhmariova
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+32 vadyan
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Будь ласка, зачекайте...
виключно "військова операція"
і в кінці залишиться, що геніальний кремль не програв жодної війни
програв лише одну дрібну військову операцію
2 ПІДАР-АССА відлітались.
Звання не нижче пілковника
то начувайтесь, скотини скрепнуватні - далі буде...
Веселіше стало на душі, піду коньячку із запасів хряпну, за першу сотню парашних літунів!
А другий тост за 200 до кінця квітня!
Слава Воїнам!
Бережіть себе для блага України, Ви потрібні Україні!
https://t.me/oleksiihoncharenko/16915
Слава ЗСУ
В даний час вся, від слова ПОВНІСТЮ, наявна "аналоговнет" техніка ***** перебуває вже тут, 55% спалено.
150 тищь на телегах разве шта