Мы не можем пойти на условия РФ, они - полный нонсенс, - Ткаченко
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко обратился к украинцам и призвал их бороться с российскими оккупантами.
Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Мариупольцы, харьковчане, сумчане, черниговчане, дончане, луганчане, херсончане, жители Киевской области и все украинцы городов, городков и сел, в которых российский агрессор не отступает: вся Украина продолжает бороться с вами против оккупантов.
Понимаем, что вы находитесь сейчас в самом тяжелом состоянии. Вам сейчас очень тяжело, и земля уходит из-под ног. Но призываю вас: боритесь! Не давайте оккупантам повода даже подумать, что они добились своей цели. Ибо им это никогда не удастся. Мы с вами сильный и несокрушимый народ, а наша воля сильнее любого оружия, вы сами это знаете!", - говорится в сообщении.
"Мы не можем пойти на условия России: они являются полным нонсенсом. Это значит пойти навстречу террористам, которые пытаются стереть Украину с лица земли, захватив наши территории. Поэтому россияне в очередной раз возвращаются к своим "традиционным" действиям: устраивают геноцид украинской нации. Это должно кончиться.
Надо выстоять, друзья. Держимся вместе и даем отпор врагу! Верю, что совсем скоро мы будем праздновать победу. Но для этого должны быть сильными, вместе и сейчас", - подчеркнул Ткаченко.
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Якщо їх розіб'ють ,мені здається ,це буде великим переломом.
в путину 90 відсотків стверджують так. Зверніть увагу, в путину, який обов'язково заведене їх в путину. Одним із атрибутів держави є прапор. Зверніть увагу на власівську тряпку мокшан. Вона має три кольори, які мають і ряд европейских держав. Але ви їх ніколи не переплутаєте, тому що у русні він (К)расый, (Г)олубой, (Б)елый. Читайте перші виділені букви. Ось така х...я є в ********** оркостані.
А мы черт, сатана, а оно всего-то бесноватое *****.