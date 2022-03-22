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Мы не можем пойти на условия РФ, они - полный нонсенс, - Ткаченко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ткаченко

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко обратился к украинцам и призвал их бороться с российскими оккупантами.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Мариупольцы, харьковчане, сумчане, черниговчане, дончане, луганчане, херсончане, жители Киевской области и все украинцы городов, городков и сел, в которых российский агрессор не отступает: вся Украина продолжает бороться с вами против оккупантов.

Понимаем, что вы находитесь сейчас в самом тяжелом состоянии. Вам сейчас очень тяжело, и земля уходит из-под ног. Но призываю вас: боритесь! Не давайте оккупантам повода даже подумать, что они добились своей цели. Ибо им это никогда не удастся. Мы с вами сильный и несокрушимый народ, а наша воля сильнее любого оружия, вы сами это знаете!", - говорится в сообщении.

"Мы не можем пойти на условия России: они являются полным нонсенсом. Это значит пойти навстречу террористам, которые пытаются стереть Украину с лица земли, захватив наши территории. Поэтому россияне в очередной раз возвращаются к своим "традиционным" действиям: устраивают геноцид украинской нации. Это должно кончиться.

Надо выстоять, друзья. Держимся вместе и даем отпор врагу! Верю, что совсем скоро мы будем праздновать победу. Но для этого должны быть сильными, вместе и сейчас", - подчеркнул Ткаченко.

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Топ комментарии
+35
Вот это правильные слова. Так держать!
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22.03.2022 19:08
+21
Кацапів оточили під Бучеб , Ірпінем і Гостомелем.
Якщо їх розіб'ють ,мені здається ,це буде великим переломом.
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22.03.2022 19:15
+18
Краще вже таке казати, чим скиглити як Зе, та повзати рачки перед ******, в надії зазирнути йому в дупу.
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22.03.2022 19:10
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Правила форума Совет форумчан
очень хочеццо,но ссыкотно...
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22.03.2022 19:06 Ответить
Вот это правильные слова. Так держать!
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22.03.2022 19:08 Ответить
Это не нонсен , а настоящий ГЕНОЦИД И ТЕРРОР ! Путлер должен быть утилизирован ,как бешеный особо опасный преступник ,развязавший ВОЙНУ , ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА !
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22.03.2022 19:32 Ответить
Как только увижу Ткаченко - ну ***** *****ом
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22.03.2022 19:08 Ответить
Замечательно же...лишь бы говорил и делал правильно. Я бы за Элтона Джона проголосил
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22.03.2022 19:10 Ответить
надо не говорить правильно а делать а трындеть они всей ОПпой очень хорощо умеют
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22.03.2022 19:13 Ответить
Давайте повесимся...другого Главнокомандующего у меня для вас нет. Наколядовали. А ВСУ- есть...вместе с гражданским обществом и патриотами.
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22.03.2022 19:17 Ответить
да нет все понятно но не нужно отмазывать косяки власти так как они хотят чтобы у них все было и им за это ничего не было
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22.03.2022 19:30 Ответить
Потом...все-потом. Сначала Париж, потом-декабристы.
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22.03.2022 19:33 Ответить
ти себе педіком відчуваєш коли бачиш Ткаченко? Нічого так комінгоут тільки тут не місце для цього
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22.03.2022 21:33 Ответить
Зачем вообще такие заявления? Или вы собираетесь и нас подготавливаете к этому?
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22.03.2022 19:09 Ответить
да вы уже определитесь "не можемо піти" чи "будемо вирішувати на референдумі" Сволота бл....!
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22.03.2022 19:10 Ответить
Краще вже таке казати, чим скиглити як Зе, та повзати рачки перед ******, в надії зазирнути йому в дупу.
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22.03.2022 19:10 Ответить
Тримаймось! Агресивні емоції зараз можна тільки на адресу рашистів убивць!
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22.03.2022 19:12 Ответить
Кацапів оточили під Бучеб , Ірпінем і Гостомелем.
Якщо їх розіб'ють ,мені здається ,це буде великим переломом.
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22.03.2022 19:15 Ответить
Великим переломом було б зняти блокаду Маріуполя, оскільки, за даними розвідок, там через 2-3 дні почнеться сильний штурм.
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22.03.2022 19:25 Ответить
Вірте у наших воїнів! Вірте у Збройні Сили!
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22.03.2022 19:31 Ответить
Конечно верим и восхищаемся!❤️💙💛🙏Велика подяка и низький уклин нашим Героям ЗСУ!
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22.03.2022 19:42 Ответить
******* Гитлера, ****** и Путлера...
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22.03.2022 19:34 Ответить
все главное
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22.03.2022 19:48 Ответить
Сподіваюсь полонених не братимуть !
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22.03.2022 19:49 Ответить
Бог, даючи життя диктаторам, з самого народження ставить на них мітки. Коли задають питання свинособакам, чи довіряють вони
в путину 90 відсотків стверджують так. Зверніть увагу, в путину, який обов'язково заведене їх в путину. Одним із атрибутів держави є прапор. Зверніть увагу на власівську тряпку мокшан. Вона має три кольори, які мають і ряд европейских держав. Але ви їх ніколи не переплутаєте, тому що у русні він (К)расый, (Г)олубой, (Б)елый. Читайте перші виділені букви. Ось така х...я є в ********** оркостані.
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22.03.2022 19:17 Ответить
Вообще то БеСиК, орда прям ссыца от такой трактовки их триколора.
А мы черт, сатана, а оно всего-то бесноватое *****.
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22.03.2022 21:40 Ответить
Може міністр культури повинен знати , що жителі Херсона не херсончани , а херсонці?? Піздец просто.
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22.03.2022 19:19 Ответить
Ткаченко молодець,сказав правду.Ніяких переговорів не може і бути. В Zерашистів ,одна умова ,капітуляція,і рабами до їхнього стада.Стояти і ******* цю Zомботу ,всюди де тільки її побачиш.
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22.03.2022 19:20 Ответить
Помста -безмежна і люта кацапам! Довічне прокляття!!
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22.03.2022 19:22 Ответить
Тепер він точно не потрапить у переговорну групу до падлюків/архамій
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22.03.2022 19:27 Ответить
ми - це хто?? зелена шмаркля?? чи слуги урода??
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22.03.2022 19:28 Ответить
Саме вони. Це їх риторика: ми б хотіли, але ми не можемо ... Вибачте нас... Самі бачите, який невдячний народ дістався.
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22.03.2022 19:49 Ответить
У рф тільки одна умова: "капітулюйте".
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22.03.2022 19:35 Ответить
Победа украинских вооруженных сил уже близка. В настоящее время силы ВСУ завершают разгром и окончательное уничтожение войск агрессора на северном и восточном направлениях. Как только ВСУ закончит выполнение задач там, они немедленно выдвинутся на юг, деблокируют Мариуполь, освободят Мелитополь и Херсон и нанесут удар непосредственно по Крыму.
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22.03.2022 19:47 Ответить
И в офисе президента все(и советники) повесятся
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22.03.2022 20:15 Ответить
Вот бы и Ермак, Подоляк и Арестович думали так же.
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22.03.2022 19:47 Ответить
поки що вони не думають, вони "отрабативают" видані їм аванси.
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22.03.2022 21:02 Ответить
А ви загляніть у Вікіпедію на сторінки цих тіпочків і зрозумієте про що вони думають і що їх об'єднує. Там українським патріотизмом і не пахне. Один навіть Лукашенка звинуватив у недостатньому бажанні інтегруватись з Рашкою. Не той патріот хто голосніше за інших гасла вигукує.
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23.03.2022 00:06 Ответить
 
 