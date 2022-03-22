РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10304 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
30 440 23
война (46746) Мариуполь (5562) танк (1913) Азов (697)

Танкисты полка "Азов" снова уничтожили российские танки под Мариуполем

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

азов,маріуполь

Во время боя на улицах Мариуполя были уничтожены 4 танка и несколько единиц вражеской бронетехники.

Азовские танкисты в очередной раз показали врагу, кто хозяин на улицах города и отправили оккупантов в ад, говорится в сегодняшней сводке полка "Азов", сообщает Цензор.НЕТ.

Тем временем российские оккупанты продолжают уничтожать город. Российская авиация сегодня сбросила две сверхмощные авиабомбы. Город подвергся еще большим разрушениям. В очередной раз становится понятно, что оккупантов не интересует город Мариуполь, они хотят сравнять его с землей и сделать из него пепелище мертвой земли.

Напомним, что вчера азовцы уничтожили 2 танка врага, 17 единиц живой силы оккупанта и утоплен вражеский катер пр. 03160 "Раптор". Имеются кадры его ликвидации. Также было захвачено трофейное вооружение врага, а именно: РПГ-30, ПТУР "Фагот", АГС-17, крупнокалиберный пулемет "Корд", РПО "Шмель".

Также смотрите: "Азовцы" уничтожают вражескую пехоту. ВИДЕО беспилотника
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+50
Дякуємо Вам, бійці ЗСУ!
Ви - кращі!
показать весь комментарий
22.03.2022 21:33
+34
це кіборги!
показать весь комментарий
22.03.2022 21:34
+33
Азов -- ви полубоги... нехай же Боже зберігає вас !!!!
показать весь комментарий
22.03.2022 21:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
це просто звірі якісь ні краплі не шкодують проклятих касабів
показать весь комментарий
22.03.2022 21:33 Ответить
це кіборги!
показать весь комментарий
22.03.2022 21:34 Ответить
Дякуємо Вам, бійці ЗСУ!
Ви - кращі!
показать весь комментарий
22.03.2022 21:33 Ответить
А не можно якось, малими ДРГ прориватись швидко до Маріуполя нашим, якось полями, вночі, але потехеньку заходити і заходити
показать весь комментарий
22.03.2022 21:34 Ответить
Ми ж місцеві
показать весь комментарий
22.03.2022 21:35 Ответить
Азов -- ви полубоги... нехай же Боже зберігає вас !!!!
показать весь комментарий
22.03.2022 21:35 Ответить
Пора вже полонених загарбників до стовпів прив'язувати. Чудова відволікаюча приманка буде, й це куди краще аніж та жахлива помилка ДІТИ на асфальті
показать весь комментарий
22.03.2022 21:36 Ответить
АЗОВЦЫ ,ВЫ ЛУЧШИЕ !
показать весь комментарий
22.03.2022 21:36 Ответить
АЗОВ - це звучить гордо .. і приємно
касаби , ті що повернуться до мамки, посеред ночі будуть всератися про слові АЗОВ
показать весь комментарий
22.03.2022 21:37 Ответить
Як їхні дєди при слові "Бандера"
показать весь комментарий
22.03.2022 21:40 Ответить
вот именно, сейчас куётся история, ссаные мокшанцы если и выживут, через 100 лет будут сраться от слов Азов, Айдар, Правый сектор, как от УПА, Бандеры Шухевича и тд
показать весь комментарий
22.03.2022 21:43 Ответить
Нє-а. Не будуть. Будуть прагнути реваншу. Тому спокою нам не буде. На жаль.
показать весь комментарий
22.03.2022 21:59 Ответить
касабы вернуться домой только в целофановых мешочках и то не все
показать весь комментарий
22.03.2022 22:52 Ответить
"Також було захоплено трофейне озброєння ворога..."
И харчи обязательно берите, медикаменты всякие
показать весь комментарий
22.03.2022 21:46 Ответить
Молодцi Азовцi!!!
показать весь комментарий
22.03.2022 21:47 Ответить
Респект АЗОВ
показать весь комментарий
22.03.2022 21:52 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
показать весь комментарий
22.03.2022 21:52 Ответить
Молодцы, парни!
показать весь комментарий
22.03.2022 21:54 Ответить
їпашь їх синку, як їпашуть щура не прошенного в свій дім!
показать весь комментарий
22.03.2022 22:12 Ответить
Боже, поможи їм вціліти. Нехай не буде приреченої легенди. Без них ми не вистоїмо. А стояти треба ще довго.
показать весь комментарий
22.03.2022 22:20 Ответить
АЗОВ ! АЗОВ ! АЗОВ !
показать весь комментарий
22.03.2022 22:42 Ответить
роSSияне, у вас дома уже нет женских тампонов. идите откуда пришли и катайте вату в своих потных ладошках!
показать весь комментарий
22.03.2022 22:56 Ответить
класс

👌
показать весь комментарий
09.04.2022 22:35 Ответить
 
 