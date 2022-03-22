Танкисты полка "Азов" снова уничтожили российские танки под Мариуполем

Во время боя на улицах Мариуполя были уничтожены 4 танка и несколько единиц вражеской бронетехники.

Азовские танкисты в очередной раз показали врагу, кто хозяин на улицах города и отправили оккупантов в ад, говорится в сегодняшней сводке полка "Азов", сообщает Цензор.НЕТ.

Тем временем российские оккупанты продолжают уничтожать город. Российская авиация сегодня сбросила две сверхмощные авиабомбы. Город подвергся еще большим разрушениям. В очередной раз становится понятно, что оккупантов не интересует город Мариуполь, они хотят сравнять его с землей и сделать из него пепелище мертвой земли.

Напомним, что вчера азовцы уничтожили 2 танка врага, 17 единиц живой силы оккупанта и утоплен вражеский катер пр. 03160 "Раптор". Имеются кадры его ликвидации. Также было захвачено трофейное вооружение врага, а именно: РПГ-30, ПТУР "Фагот", АГС-17, крупнокалиберный пулемет "Корд", РПО "Шмель".

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