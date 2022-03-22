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війна (56389) Маріуполь (2820) танк (1655) Азов (678)

Танкісти полку "Азов" знову знищили російські танки під Маріуполем

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

азов,маріуполь

Під час бою на вулицях Маріуполя було знищено 4 танки та кілька одиниць ворожої бронетехніки.

Азовські танкісти вкотре показали ворогу, хто господар на вулицях міста та відправили окупантів в пекло, говориться у сьогоднішньому зведенні полку "Азов", повідомляє Цензор.НЕТ.

Тим часом російські окупанти продовжують знищувати місто. Російська авіація сьогодні скинула дві надпотужні авіабомби. Місто зазнало ще більших руйнувань. Вже вкотре стає зрозуміло, що окупантів не цікавить місто Маріуполь, вони хочуть зрівняти його з землею та зробити з нього попелище мертвої землі.

Нагадаємо, що вчора азовці знищили 2 танки ворога, 17 одиниць живої сили окупанта та потоплено ворожий катер пр. 03160 "Раптор". Є кадри його ліквідації. Також було захоплено трофейне озброєння ворога, а саме: РПГ-30, ПТУР "Фагот", АГС-17, крупнокаліберний кулемет "Корд", РПВ "Джміль".

Також читайте: "Азовці" знищують ворожу піхоту. ВIДЕО безпілотника

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+50
Дякуємо Вам, бійці ЗСУ!
Ви - кращі!
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22.03.2022 21:33
+34
це кіборги!
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22.03.2022 21:34
+33
Азов -- ви полубоги... нехай же Боже зберігає вас !!!!
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22.03.2022 21:35
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це просто звірі якісь ні краплі не шкодують проклятих касабів
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22.03.2022 21:33 Відповісти
це кіборги!
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22.03.2022 21:34 Відповісти
Дякуємо Вам, бійці ЗСУ!
Ви - кращі!
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22.03.2022 21:33 Відповісти
А не можно якось, малими ДРГ прориватись швидко до Маріуполя нашим, якось полями, вночі, але потехеньку заходити і заходити
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22.03.2022 21:34 Відповісти
Ми ж місцеві
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22.03.2022 21:35 Відповісти
Азов -- ви полубоги... нехай же Боже зберігає вас !!!!
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22.03.2022 21:35 Відповісти
Пора вже полонених загарбників до стовпів прив'язувати. Чудова відволікаюча приманка буде, й це куди краще аніж та жахлива помилка ДІТИ на асфальті
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22.03.2022 21:36 Відповісти
АЗОВЦЫ ,ВЫ ЛУЧШИЕ !
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22.03.2022 21:36 Відповісти
АЗОВ - це звучить гордо .. і приємно
касаби , ті що повернуться до мамки, посеред ночі будуть всератися про слові АЗОВ
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22.03.2022 21:37 Відповісти
Як їхні дєди при слові "Бандера"
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22.03.2022 21:40 Відповісти
вот именно, сейчас куётся история, ссаные мокшанцы если и выживут, через 100 лет будут сраться от слов Азов, Айдар, Правый сектор, как от УПА, Бандеры Шухевича и тд
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22.03.2022 21:43 Відповісти
Нє-а. Не будуть. Будуть прагнути реваншу. Тому спокою нам не буде. На жаль.
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22.03.2022 21:59 Відповісти
касабы вернуться домой только в целофановых мешочках и то не все
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22.03.2022 22:52 Відповісти
"Також було захоплено трофейне озброєння ворога..."
И харчи обязательно берите, медикаменты всякие
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22.03.2022 21:46 Відповісти
Молодцi Азовцi!!!
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22.03.2022 21:47 Відповісти
Респект АЗОВ
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22.03.2022 21:52 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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22.03.2022 21:52 Відповісти
Молодцы, парни!
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22.03.2022 21:54 Відповісти
їпашь їх синку, як їпашуть щура не прошенного в свій дім!
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22.03.2022 22:12 Відповісти
Боже, поможи їм вціліти. Нехай не буде приреченої легенди. Без них ми не вистоїмо. А стояти треба ще довго.
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22.03.2022 22:20 Відповісти
АЗОВ ! АЗОВ ! АЗОВ !
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22.03.2022 22:42 Відповісти
роSSияне, у вас дома уже нет женских тампонов. идите откуда пришли и катайте вату в своих потных ладошках!
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22.03.2022 22:56 Відповісти
класс

👌
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09.04.2022 22:35 Відповісти
 
 