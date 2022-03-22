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Российские пропагандисты Киселев и Скабеева получили статус подозреваемых в Украине, - Венедиктова

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

скабєєва

Кремлевским пропагандистам Дмитрию Киселеву и Ольге Скабеевой сообщено о подозрении.

Об этом в Facebook сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.

"Кратко информирую вас о том, что у Дмитрия Киселева и Ольги Скабеевой свежий процессуальный статус – подозреваемые. Другие подробности очевидны, поэтому не отнимаю ваше время. Последствия тоже очевидны.

Все дела доведем до конца в борьбе за мирное небо", – говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+25
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22.03.2022 22:15
+19
скабеева напоминает шлюху с обьезной.
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22.03.2022 22:13
+19
Антон Колумбет
Добро пожаловать в ад.
На Київщині повноцінне Дике Поле. В одному лише невеличкому лісі під селом, за яке йдуть бої, нарахував - ЗСУ, НГУ, тероборона, поліція, декілька славетних добробатів, ГУР, СБУ, якісь загадкові спєци з дивними калашматами та просто мутні тіпи зі зброєю.
Вся ця двіжуха невпинно переміщується, вступає в бій та виходить з нього, когось привозять, когось увозять, і всі періодично намагаються намутитись зброєю у ворогів або союзників.
Зв'язку немає ні в кого і ні з ким, єдине командування мішпухи якщо десь і існує, то все одно нічим особливо не командує, координація слабонереалізуєма - варто домовитись з кимось про спільні дії, як через декілька годин знаходиш на його місці іншого.
Ліс систематично піддається істеричним обстрілам противника різного ступеню інтенсивності і успішності, від чого всі розбігаються а потім збігаються заново в нових конфігураціях.
При спробах супротивника зайти в село його знищують, а потім мутні тіпи біжуть під вогнем і збирають трофеї вимазучись в крові. Хтось пре російські каски, хтось фоткає трупи, хтось пише бойові донесення.
На три російські бехи виїхав танк, роздовбав їх і поїхав кудись. ******* піхоту накромсали з трьох боків невстановлені особи. Чий це був танк, де він взявся і куди дівся не зміг відповісти ніхто.
Єдина ідея, яка мов наріжний камінь об'єднує всіх - вбивати.
Це Козаччина. Це той самий вітер з Холодного Яру, в якого відсутній центр координації та постачання - звідки всі ці люди беруться, де вони озброюються і куди діваються не знають навіть вони самі.
В жодній військовій академії світу не вчили як протистояти подібному.
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22.03.2022 22:20
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Им нужен другої статус...
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22.03.2022 22:13 Ответить
Цікаво, а рік тому чи два роки тому "інші подробиці" тобі, Бєнєдіктова, не були зрозумілі? Це тупість чи таємна любов до "русского мира"?
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22.03.2022 22:56 Ответить
на Мариупільському трибуналі !!!!
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22.03.2022 23:08 Ответить
скабеева напоминает шлюху с обьезной.
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22.03.2022 22:13 Ответить
Шлюхам з об'їздної зараз було дуже абідна. Ну, а насправді ****** в неї - найогидніший. Але ж хтось її ****. у, хоч раз же в неї вструмляв хтось? Цікаво, як воно потім було, коли тверезим це опудало побачив, блював чи ні? Фу ***! Навіть уявити таке страшно, я не знаю людини, яка б стільки випила. Це тільки кацап так може.
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22.03.2022 22:32 Ответить
Так она и есть шлюха.
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22.03.2022 22:34 Ответить
чистый пиар , там все каналы пропагандонскиеВенедиктова , выпустила Медведчука ,а теперь делает хорошую мину …
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22.03.2022 22:48 Ответить
чем вам интересен медведчук? он сам сдохнет. у этого урода заберут все. будет жить в ростове.
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22.03.2022 22:53 Ответить
Да еще времен 90-х...
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22.03.2022 23:17 Ответить
А где была Венедиктова раньше?

В первый день после назначения можно было это сделать.
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22.03.2022 22:14 Ответить
Сьогодні коментувала про "справу Порошенка". Виявляється, що вона не закрита а "тільки призупинилася через війну".....
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22.03.2022 22:19 Ответить
Ці грьобані утирки і по генералу Марченку не закрили.
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22.03.2022 22:31 Ответить
і по Генералу Павловському
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22.03.2022 23:57 Ответить
штрафбатовці Президент та Генерали командують обороную України

вєсело живемо....
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22.03.2022 23:59 Ответить
скабеева хотела б жить на манхеттене
и с демі мур делиться секретами
а придеться сосать рафіку
за шаурму
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22.03.2022 22:14 Ответить
Млять вона задовбала, нехай поїде їх арештує! Мля прокуратура у нас ЦИРКАЧІ іще ті, майшне як СК РФ
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22.03.2022 22:14 Ответить
В них,один статус zомбі отстсоси.
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22.03.2022 22:14 Ответить
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22.03.2022 22:15 Ответить
Не бачу справ по зрадниках. Їх не було ???
Де Медведчук?
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22.03.2022 22:16 Ответить
Шукають... Або десь переховується, або що ймовірніше - перейшов вже кордон під чужим ім`ям
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22.03.2022 22:29 Ответить
Під ім'ям Чауса.
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22.03.2022 23:47 Ответить
Спочатку дають піти, потім заводять, до речі і прикро що подібним чином надходять і за кордоном у деяких країнах наприклад з яхтами, зокрема з яхтою Абрамовича і не тільки
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22.03.2022 22:37 Ответить
Зачем такие фотки на ночь показывать ?
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22.03.2022 22:16 Ответить
У розшук Інтерполу, і лише рідні *****!
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22.03.2022 22:16 Ответить
скабеева ! оля ! почему у тебя такие большие глаза??
отойди хрен! не видишь я какаю...
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22.03.2022 22:19 Ответить
Антон Колумбет
Добро пожаловать в ад.
На Київщині повноцінне Дике Поле. В одному лише невеличкому лісі під селом, за яке йдуть бої, нарахував - ЗСУ, НГУ, тероборона, поліція, декілька славетних добробатів, ГУР, СБУ, якісь загадкові спєци з дивними калашматами та просто мутні тіпи зі зброєю.
Вся ця двіжуха невпинно переміщується, вступає в бій та виходить з нього, когось привозять, когось увозять, і всі періодично намагаються намутитись зброєю у ворогів або союзників.
Зв'язку немає ні в кого і ні з ким, єдине командування мішпухи якщо десь і існує, то все одно нічим особливо не командує, координація слабонереалізуєма - варто домовитись з кимось про спільні дії, як через декілька годин знаходиш на його місці іншого.
Ліс систематично піддається істеричним обстрілам противника різного ступеню інтенсивності і успішності, від чого всі розбігаються а потім збігаються заново в нових конфігураціях.
При спробах супротивника зайти в село його знищують, а потім мутні тіпи біжуть під вогнем і збирають трофеї вимазучись в крові. Хтось пре російські каски, хтось фоткає трупи, хтось пише бойові донесення.
На три російські бехи виїхав танк, роздовбав їх і поїхав кудись. ******* піхоту накромсали з трьох боків невстановлені особи. Чий це був танк, де він взявся і куди дівся не зміг відповісти ніхто.
Єдина ідея, яка мов наріжний камінь об'єднує всіх - вбивати.
Це Козаччина. Це той самий вітер з Холодного Яру, в якого відсутній центр координації та постачання - звідки всі ці люди беруться, де вони озброюються і куди діваються не знають навіть вони самі.
В жодній військовій академії світу не вчили як протистояти подібному.
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22.03.2022 22:20 Ответить
я конечно **** с твого коментария, и прикро и весело!, я сам пару дней назад возил с Германии гуманитарку в конвое, на Пшемишль, так там отаке, як на вокзале, но все равно наших людей не сломить! Поляки- молодцы! Дай Бог им Здоровья! Мы тут в Германии, делаем все, чтобы сохранить ваших жен и детей, не беспокойтесь, они в полной безопасности. Главное, отстойте свободу Украины! Потом все отстроим заново! Слава Украине!
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22.03.2022 22:29 Ответить
УБИВАТЬ РУСНЮ, УБИВАТЬ БЕЗЖАЛОСТНО, УБИВАТЬ ПАЛКО, УБИВАТЬ ГЕЙИВ МОСКАЛИВ ЯК В ОСТАННИЙ РАЗ, КАРАТЫ!!! КАРАТЫ!!! вот она романтика козачества. 500 лет этому духу, мы просто вернулись к нашим истокам, Так и победим!Ё!!!
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22.03.2022 22:44 Ответить
Якби все так було, як оцей "стрелок" пише, то кацапи давно в Києві були б. В "стрелка" треба перевірити що там в нього в штанах, обісрався мабуть від страху і якийсь лісок йому за Дике поле видався. Не розганяй "зраду" дурню, а йди краще воювати і покажи іншим як це робити. Ви всі такі героі, Одні стоять насмерть, а інші по сто "героів" здаються в полон. Війна закінчиься і вони теж будуть бити себе в груди і розказувати байки про "дике поле"і як вони проти танків ходили.
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26.04.2022 13:27 Ответить
А СоловйоБ? Чи Соловйоб вже добрий?
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22.03.2022 22:20 Ответить
Він давно скрізь по всіх країнах, і в ІнтерПолі
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22.03.2022 22:28 Ответить
Ці оголошені підозри виглядають як насмішка ...
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22.03.2022 22:21 Ответить
Ворогам - "підозри",а Патріотам - звинувачення...
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23.03.2022 03:12 Ответить
Хтось пише, що смішно. Та ні, подати в Інтерпол, тоді ********* та Кісєльов *** кудись виїдуть за кордон.
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22.03.2022 22:24 Ответить
Я б у рот такій не дав... Я ж піструна не на помийці знайшов!
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22.03.2022 22:27 Ответить
Какие там пидозры ,это вдохновители терроризма ,их надо просто ЛИКВИДИРОВАТЬ .
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22.03.2022 22:40 Ответить
Ворогам - "підозри",а Патріотам - звинувачення...
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23.03.2022 03:13 Ответить
Поки військові в Украіні не візьмуть владу в своі руки і не наведуть в державі порядок, не пересаджають військовимии судами всіх отих венедіктових і шуфричів з бойками, доти вони будуть Війна закінчиься і вся ця мразота знов продовить свою чорну справу зрад і корупцію.
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26.04.2022 13:16 Ответить
Байзевей, а щось чути про нестора нашого шуфріча? Він теж отримав підозру чи тільки піздюлєй від, якщо не помиляюсь, 206-го бата тероборони? Краще б було цю гніду кацапську десь прикопати по тихому та забути.
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22.03.2022 22:41 Ответить
Вот годовая зарплата этих ублюдков пропагандонов на 5 мар. 2021 г. - Данные за 2019 г. Владимир Соловьёв - 52,6 млн.в год , Ольга Скабеева и Евгений Попов получают по 12, 7млн ...
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22.03.2022 22:47 Ответить
Бенедиктова де мертвечук ?га
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22.03.2022 22:49 Ответить
у надійному місці,але вєнєдіктава СВАІХ не видасть.
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23.03.2022 03:11 Ответить
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22.03.2022 23:42 Ответить
на днях натрапив на "Летять журавлі".
дивився в молодості - зачепило
подивися зараз - зачепило ще більше.
надзвичайно сильний та щирий антивоєнний фільм !
можливо тому, що люди ще памятали реальну війну, а не фанерні рейхстаги.

і що ж зараз перетворився "русский народ" - тупа та зала біомаса
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23.03.2022 00:07 Ответить
тепер у рашці судят за транспаранти, які видно в фіналі фільму
"Ні війні !" "Миру мир !"
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23.03.2022 00:09 Ответить
Дивна "діяльність"...Ворогам - "підозри",а Патріотам - звинувачення...
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23.03.2022 03:09 Ответить
Беручи до уваги попередні випадки з підозрами портнокуратури, це майже як індульгенція...
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23.03.2022 08:59 Ответить
Не пропагандисты, а продавшие душу дяволу пропогондоны!🇺🇦✊✌️
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23.03.2022 12:11 Ответить
Зелохи, чи не занадто довго ви запрягаєте своіх ішаків ? Ці московські свині мали б ще кілька років назад бути в міжнародному розшуку за розпалювання мінародноі ворожнечі. Чи вам цього замало.
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26.04.2022 13:11 Ответить
 
 