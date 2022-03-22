Российские пропагандисты Киселев и Скабеева получили статус подозреваемых в Украине, - Венедиктова
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Кремлевским пропагандистам Дмитрию Киселеву и Ольге Скабеевой сообщено о подозрении.
Об этом в Facebook сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.
"Кратко информирую вас о том, что у Дмитрия Киселева и Ольги Скабеевой свежий процессуальный статус – подозреваемые. Другие подробности очевидны, поэтому не отнимаю ваше время. Последствия тоже очевидны.
Все дела доведем до конца в борьбе за мирное небо", – говорится в сообщении.
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В первый день после назначения можно было это сделать.
вєсело живемо....
и с демі мур делиться секретами
а придеться сосать рафіку
за шаурму
Де Медведчук?
отойди хрен! не видишь я какаю...
Добро пожаловать в ад.
На Київщині повноцінне Дике Поле. В одному лише невеличкому лісі під селом, за яке йдуть бої, нарахував - ЗСУ, НГУ, тероборона, поліція, декілька славетних добробатів, ГУР, СБУ, якісь загадкові спєци з дивними калашматами та просто мутні тіпи зі зброєю.
Вся ця двіжуха невпинно переміщується, вступає в бій та виходить з нього, когось привозять, когось увозять, і всі періодично намагаються намутитись зброєю у ворогів або союзників.
Зв'язку немає ні в кого і ні з ким, єдине командування мішпухи якщо десь і існує, то все одно нічим особливо не командує, координація слабонереалізуєма - варто домовитись з кимось про спільні дії, як через декілька годин знаходиш на його місці іншого.
Ліс систематично піддається істеричним обстрілам противника різного ступеню інтенсивності і успішності, від чого всі розбігаються а потім збігаються заново в нових конфігураціях.
При спробах супротивника зайти в село його знищують, а потім мутні тіпи біжуть під вогнем і збирають трофеї вимазучись в крові. Хтось пре російські каски, хтось фоткає трупи, хтось пише бойові донесення.
На три російські бехи виїхав танк, роздовбав їх і поїхав кудись. ******* піхоту накромсали з трьох боків невстановлені особи. Чий це був танк, де він взявся і куди дівся не зміг відповісти ніхто.
Єдина ідея, яка мов наріжний камінь об'єднує всіх - вбивати.
Це Козаччина. Це той самий вітер з Холодного Яру, в якого відсутній центр координації та постачання - звідки всі ці люди беруться, де вони озброюються і куди діваються не знають навіть вони самі.
В жодній військовій академії світу не вчили як протистояти подібному.
дивився в молодості - зачепило
подивися зараз - зачепило ще більше.
надзвичайно сильний та щирий антивоєнний фільм !
можливо тому, що люди ще памятали реальну війну, а не фанерні рейхстаги.
і що ж зараз перетворився "русский народ" - тупа та зала біомаса
"Ні війні !" "Миру мир !"